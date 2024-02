Megaoperativo en contra de cuatro estructuras criminales de Medellín dejó 19 capturados

Las autoridades en materia de seguridad dieron un contundente golpe a las finanzas de cuatro estructuras criminales que delinquen en Medellín. Los Grupos Delictivos Organizados afectados son: 'Los Chatas', 'El Mesa', 'Los Triana' y 'Pachelly'.



Las capturas se dieron por lavado de activos y testaferrato, según informó la fiscal general (e), Martha Mancera. La funcionaria explicó que el operativo se llevó a cabo entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según la Policía, se realizaron cinco operaciones simultáneas y 17 allanamientos en los que fueron capturadas por orden judicial 19 personas y se materializaron las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 26 bienes que pertenecían a integrantes y testaferros del GDO 'Los Chatas'.



La afectación con medidas cautelares se dio sobre los bienes inmuebles, de los cuales hay varias casas de recreo y lotes ubicados en sectores exclusivos de Santa Marta, además de un establecimiento de comercio y tres sociedades comerciales (constructoras). Estos están avaluados en más de 8.000 millones de pesos y se encuentran distribuidos en los departamentos de Antioquia y Magdalena.

Rueda de prensa de la Fiscalía General de la Nación en Medellín con la fiscal (e) Martha Mancera Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Estas personas, según la investigación, lograron recaudar una fortuna que se acerca a los 37.000 millones de pesos producto de actividades ilícitas, "y que fueron explotados por administradores y testaferros pertenecientes a estos clanes delincuenciales familiares con el fin de ocultar el dinero para dar apariencia licita".



Explicó la fiscal (e) que el modus operandi de estas organizaciones criminales consistía en crear oficinas fachadas de empresas, compra y venta de bienes inmuebles, ganadería y creación de establecimientos de comercio, mediante los cuales buscaban ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtenían mediante operaciones financieras y en efectivo, derivadas del tráfico de estupefacientes.



Entre los capturados sobresalen siete familiares de Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, uno de los máximos cabecillas del GDO 'El Mesa', quien a la fecha se encuentra capturado y quien también sería imputado durante esta operación por el delito de lavado de activos.



Entre los detenidos hay varios de sus hijos, hermanos, sobrinos, su compañera sentimental y su exesposa, quienes no pudieron justificar el incremento en sus patrimonios.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De otro lado, también se llevó a cabo la imputación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito del cabecilla principal del grupo criminal Elkin Fernando Triana, alias El patrón, y también a Andrés Felipe Villa, alias Pipe, quienes se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad.



Las 19 personas detenidas fueron presentadas en audiencias de control de garantías, en donde los jueces dieron legalidad a sus capturas y a los allanamientos; los bienes afectados con medidas cautelares fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



El alcalde Federico Gutiérrez, por su parte, volvió a arremeter contra la 'Paz Total' indicando que estos grupos armados ilegales hacen parte de la mesa de diálogo para este fin.



"La paz total no puede ser el lavado de activos más grande en la historia del país y no puede ser impunidad. El país tiene que conocer qué se está negociando en esa mesa porque todavía no sabemos", expresó Gutiérrez.



El alcalde fue enfático en que seguirá combatiendo a estas estructuras criminales y aseguró que brindará oportunidades a los más de 6.000 jóvenes que las integran.



