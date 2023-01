En los últimos días han sido múltiples las quejas de turistas y locales en Medellín por las condiciones de seguridad en la Plaza Botero, en pleno centro, y las calles aledañas al parque Lleras, que actualmente se encuentra en remodelación.



EL TIEMPO realizó un recorrido en la icónica Plaza contigua la Palacio de la Cultura y el Museo de Antioquia y encontró algunas quejas por los constantes robos que allí se presentan, malos olores y la ocupación de los habitantes de calle de algunas de las jardineras del sector.

A pesar de que las autoridades han adelantado 'intervenciones relámpago' en la zona para garantizar la seguridad de sus visitantes —un equipo periodístico de este diario fue testigo del operativo— la presencia no es permanente.



Ante ese panorama, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció un 'plan de choque' con una serie de medidas que se tomarán en algunos de los principales sitios turísticos de la ciudad, como la Plaza Botero y el Lleras.

El parque Lleras está en reconstrucción y se espera que sea entregado en febrero. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Así serán los cerramientos

"Vamos a volver a hacer un cerramiento, a diferencia del anterior, esta vez va a tener algo particular. Tendrá unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso de armas y objetos no permitidos al área", reveló el mandatario distrital.



Se conoció que en la Plaza Botero, por ejemplo, habrá 6 puntos de entrada que se extenderán hasta sectores aledaños como la Iglesia de la Veracruz. Asimismo, habrá horarios de entrada y de salida para los visitantes y patrulleros de la Policía que se encargarán de asegurar la seguridad del sector.



Quintero reconoció que la estrategia ya se aplicó antes, pero en esa ocasión no se dejó personal de vigilancia permanente. "Es como si le hubiéramos creado una zona segura, pero a los que iban a hacer daño allá", señaló.



Además, aseguró que una vez se entreguen las obras de remodelación del parque Lleras —en el mes de febrero— también será intervenido.

Cientos de personas visitan la Plaza diariamente. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Reacciones a la medida

La Corporación Cívica Centro de Medellín, Corpocentro, celebró el plan de choque anunciado por Quintero, que responde las solicitudes que se han hecho desde el sector privado para preservar las condiciones del importante sitio turísticos.



"Sin embargo, consideramos que la presencia de la Policía Metropolitana y las diferentes dependencias de la administración distrital debe ser permanente tanto en Plaza Botero como en los parques Bolívar y Berrío, así como en los alrededores de estos", expresó Jorge Mario Puerta, director de la corporación.



Asimismo, recordaron que las problemática de seguridad, espacio público, prostitución, explotación sexual de niños y adolescentes, microtráfico y habitantes de calle han crecido en los últimos años y requieren de intervenciones constantes.



"Invitamos también a la administración distrital a ser partícipe de estas medidas al empresariado, al comercio y a las asociaciones formales que hacen presencia en el centro de la ciudad, para que las decisiones sean concertadas con el sector privado y de esta manera lograr mayor efectividad", puntualizó Puerta en un comunicado.



MEDELLÍN

