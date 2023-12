Más del 80 % de los robos en Medellín se cometen sin la utilización de armas

El hurto a persona es uno de los delitos que más preocupa a los medellinenses en todas las comunas de la ciudad. Según la secretaría de Seguridad y Convivencia, al cierre de este año los casos se incrementaron un 4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.



A la fecha se contabilizan 28.644 casos de robo a personas, con un aumento de 1.142 hurtos sobre los presentados en 2022.



(Lo invitamos a leer: Antioquia: las cartas que dejó el padre que asesinó a su hija en vísperas de Nochebuena)



Aunque con frecuencia en redes sociales se suelen viralizar hechos de fleteo y otras intimidaciones con armas, las autoridades revelaron en los últimos días un dato llamativo.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Acevedo, indicó que casi el 83 por ciento de los casos no reportan la utilización de un arma, es decir, no hay amenazas con pistolas, revólveres o puñales.



(Le puede interesar: Ocho personas muertas dejó la Nochebuena y madrugada de Navidad en Antioquia)



"Simplemente llega alguien, dice que le entregue las cosas y la persona se siente amenazada o vulnerada y entrega sus elementos. Cuando se le pregunta a la persona si le mostró algo dicen que nada, pero el pánico hace generar eso", explicó el funcionario.

En horas de la tarde sujetos en motocicleta intentaron hurtar a unas personas que estaban afuera de una vivienda. Al no poder lograr su objetivo huyen del lugar. Hechos ocurridos en buenos aires pic.twitter.com/lIYm2c88bW — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 24, 2023

Muchas veces la gente quiere que le recuperen el elemento y decide dejar la actuación ahí FACEBOOK

TWITTER

Según apuntó Acevedo, este tipo de datos no suelen ser divulgados, pero son insumos claves para tomar medidas en cuestiones de seguridad en Medellín y su área metropolitana.



Además, señaló que todos los días se recuperan elementos robados, pero eso no implica que los presuntos responsables sean judicializados, porque no siempre hay denuncias de los casos.



"Muchas veces la gente quiere que le recuperen el elemento y decide dejar la actuación ahí. A diario los visualizadores ayudan a los policías que están en el territorio a recuperar y a capturar. Ajeno a que coloquen denuncia o no, el llamado es a que lo hagan, es darle resultados a la ciudadanía", agregó Acevedo.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Desde la secretaría de Seguridad y Convivencia aseguraron que durante este 2023 se han incautado más de 628 armas de fuego y 34.500 armas blancas en toda la ciudad.



Según las autoridades, el balance preliminar del 'Plan Navidad' evidencia una disminución del 55 por ciento en los casos de hurto a personas en diciembre, con relación al mismo periodo de 2023. Las cifras indican la captura de 55 personas por robos y la recuperación de 65 motos, 11 vehículos y más de 200 celulares.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com