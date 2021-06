Más de 15.000 personas de Medellín recibirán subsidio para gas natural

La Alcaldía de Medellín informó que tras un contrato con EPM, destinará 3.000 millones de pesos para beneficiar a más de 15.000 personas de 4.437 hogares de los estratos 1, 2 y 3, con la conexión al servicio de gas natural domiciliario.



La Administración Municipal informó que p​​ara acceder al subsidio de gas natural por red, a través de Conexiones por la Vida, las familias deben residir en Medellín y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 y las viviendas deben estar en áreas de cobertura del servicio de gas. La conexión se puede solicitar en la línea 44 44 115.



Saúl de Jesús Tabares Quiceno, habitante del barrio El Picacho, en la comuna 6, cuenta que cuando cocinaba con la pipeta de gas le iba bien porque preparaba sus alimentos normalmente y, aunque reconoce que comprar la pipeta le demandaba una inversión de $74.000, tenía que hacerla porque era la única alternativa para contar con el servicio.



“La experiencia más brava que tuve varias veces fue levantarme a las 4:00 a.m. a preparar el desayuno y prender la estufa y no tener el gas. ¿Qué les quiero decir con eso?, que varias veces me tocó irme de la casa a trabajar sin desayunar porque a esa hora no tenía la forma de que me trajeran gas, pero hoy, gracias a la gestión de la Alcaldía de Medellín, tengo gas natural las 24 horas dentro de mi casa”, agregó.



En 2020, el programa Conexiones por la Vida llegó a 18.818 nuevas viviendas de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad , que fueron conectadas al servicio de gas natural domiciliario; de ellas, 7.247 recibieron el subsidio de la Alcaldía de Medellín. Durante los primeros cinco meses de este año, otros 4.686 hogares han sido conectados.



“Sabemos que para las familias de menos recursos esa conexión tiene un costo que en algunas ocasiones es difícil de sufragar y mucho más cuando la vivienda apenas se está terminando. Ese costo es cercano a los $750.000, solo la acometida de la parte externa de la casa. Por eso, la Alcaldía de Medellín ha dispuesto para este año de $3.000 millones para subsidiar más o menos 4.500 familias para que puedan acceder a esa conexión”, indicó el secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna.



