La comuna con más comparendos en todo Medellín

Manrique, ubicada en el nororiente de Medellín, se ha convertido en la comuna con más comparendos de toda la ciudad. Allí los ciudadanos no acatan el toque de queda y muchos no se ponen el tapabocas.



Tan solo en lo que va del año, ya hay cerca de 6 mil comparendos, de estos 2.030 en lo que va de este mes, y le sigue su vecina, la comuna 4 (Aranjuez), con un poco más de 3 mil, según información de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá.

En esta, la comuna 3, parece que la comunidad quiere vivir como si no hubiera pandemia. En el parque Gaitán, el más grande de este sector es la muestra de esta realidad. Bajo la mirada de la estatua de Jorge Eliécer Gaitán, hay cuatro hombres mayores de edad jugando a las cartas, dos de ellos no tienen tapabocas y uno más lo usa en su barbilla y la escena se repite en algunos asiduos visitantes. Lo mismo sucede con uno que otro transeúnte que no le importa llevar esta protección sobre su boca y nariz.



En la cancha polideportiva del parque, algunas señoras del barrio estaban practicando ejercicio. Ellas son testigos de lo que pasa en la comuna.



“Es verdad que la gente no se cuida. Uno llama a la policía y no paran bolas y estamos inundados de covid. Uno ve a la gente sin tapabocas y les llama la atención y se gana una ‘vaciada’, queremos que la policía se ponga más activa”, comentó Betty Rengifo.



Su compañera, Raquel Muñoz, ha vivido la indisciplina desde otro ángulo en la cuadra donde está su casa, a unos pasos del Parque Gaitán. “Los fines de semana hacen muchas rumbas. Se salen y hacen una rumba horrible. Los muchachos se creen que son menos susceptibles y hay muchos asintomáticos y le llevan el virus a la familia. Aquí en Manrique la gente no hace caso y la policía y no se asoma”, se quejó.



(Le puede interesar: Así sobrevivió al covid-19 un paisa de 99 años)

Facebook Twitter Linkedin

En el Parque Gaitán, en Manrique, muchos no utilizan bien el tapabocas. Foto: David Calle/EL TIEMPO

Las cifras corroboran el testimonio de la señoras pues en el toque de queda continuo, entre el jueves 22 de abril y el lunes 26, la comuna tuvo 286 comparendos, seguida de Santa Cruz (comuna 2) con 207; La Candelaria (comuna 10), con 194; Robledo, (comuna 7), con 76; y Aranjuez (comuna 4) con 167.



Uno de los casos en donde hubo más multas ocurrió el fin de semana pasado, en la carrera 40 con calle 84 sector La Terraza del barrio Manrique.



Allí se intervino de manera oportuna el desarrollo de una fiesta y fueron sorprendidos incumpliendo las medidas de bioseguridad tres adultos, a quienes se les impuso comparendo y ocho menores de edad que fueron trasladados por la Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de derechos ante la comisaria de familia de emergencia UPJ El Bosque. En este operativo se incautaron dos bafles, una consola para dj, un plataforma metálica y luces para eventos públicos.



Camilo Torres, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que esta indisciplina está relacionada con la cultura ciudadana.

“Es la cultura ciudadana. Allí les gusta violar la norma, la ingesta de bebidas embriagantes, les gusta las sustancias psicoactivas y eso hace que se desborde la indisciplina social”, dijo.



Torres agregó que: “Aquí es importante volver a invitar a la ciudadanía a que seamos responsables, seamos acatadores de las normas, estamos por el decreto de la vida de los demás”.



(También puede leer: Quieren hacer habitable un tradicional parque del centro de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Dos bafles, una consola para dj, un plataforma metálica y luces fueron incautados en la realización de una fiesta en Manrique. Foto: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana han venido adelantando una serie de recorridos por distintas comunas y corregimientos, con los que busca llevar un mensaje de autocuidado y reiterar la importancia de cumplir el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula.



“Nos encontramos entregando un mensaje de autocuidado y corresponsabilidad, para que entre todos protejamos la vida. Y diciéndole a los ciudadanos, eviten ser sancionados por un comparendo que vale $969.000, cumplamos las normas de bioseguridad y sobre todo, cumplamos el toque de queda”, aseguró Carlos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno Local y Convivencia de Medellín.



Dichos recorridos, que son pedagógicos y otros sancionatorios, se han concentrado en la zona nororiental de la ciudad, que ha demostrado más casos de desacato.



(Le sugerimos leer: 19 capturados en Medellín tras disturbios en marcha de este miércoles)

El covid-19 por comunas

Con corte al 28 de abril, Manrique ocupaba el quinto lugar entre las comunas con más contagios de covid-19 en la ciudad.



El primer lugar lo ocupa Belén (comuna 16) con 459 casos; seguido por Doce de Octubre (comuna 6) con 438); Buenos Aires (comuna 9) con 394; San Javier (comuna 13) con 364) y Manrique con 342.



A esta hora de la noche del jueves 29 de abril y hasta el lunes 3 de mayo, a las 5 de la mañana, la capital antioqueña está en toque de queda continuo junto con los otros municipios del valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, además de Sopetrán y Frontino que se sumaron a un cierre total de sus municipios por los casos de covid-19.



DAVID ANDRÉS CALLE A.

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Toque de queda continuo: ciudades donde aplicará la medida



-Joven murió tras ser atropellado por un bus en medio de disturbios



-Murió joven transexual tras aplicación de silicona en sus glúteos