Para este miércoles está programada, por cuarta vez, la audiencia preparatoria en contra de Ismael Darío Lopera Tangarife, señalado de abusar sexualmente de varios niños en un centro infantil de Buen Comienzo, ubicado en el barrio Santa Cruz, Medellín, el año pasado.



El hombre de 53 años, conocido como Manolo, según la Fiscalía, había aprovechado su rol como auxiliar de nutrición en el jardín para agredir sexualmente a los menores de edad.

Esteban Gómez, representante de ocho familias de los menores afectados, contó que desde principio de año se viene programando la audiencia y en tres oportunidades ha sido aplazada por solicitud del apoderado del procesado. Este ha argumentado que requiere de una búsqueda selectiva en las bases de datos.



“Ya el día de mañana será la defensa la encargada de mostrar su cartas, los elementos con los que se quiera ejercer la defensa de este señor Ismael y una vez se surta de esa etapa, de la audiencia preparatoria, el señor juez indicará la fecha para la iniciación de la fecha del juicio oral”, explicó el abogado.



(Puede leer: La historia de las madres que recolectan y comen de la basura en Medellín)



De acuerdo con algunos familiares, se teme que con la audiencia de mañana ocurra lo que ha venido sucediendo desde el 12 de enero, fecha en que fue aplazada por primera vez.



"Sabemos que ‘Manolo’ en este sentido está atado, él sabe lo que hizo, pero va a utilizar todas las herramientas que puede con el fin de desacreditar eso y buscar la libertad” dijo uno de ellos.



Este temor, que se fundamenta en que aún no se ha iniciado la audiencia de juicio oral dentro de un término establecido, explica el jurista, no ha sido posible por la actuación del abogado defensor, "porque para poder ir ante el juez de conocimiento, la defensa debe recolectar los elementos que ellos consideren necesarios”.



Para Gómez, sería un despropósito que esta solicite una libertad por vencimiento de términos, cuando es la responsable de que el proceso no avance.



Ante esta situación y a casi un año de que saliera a la luz lo que ocurrió en este centro infantil de Buen Comienzo llamado Pequeños Exploradores, la comunidad de Santa Cruz realizará este martes a las 6:00 de la tarde una misa pidiendo justicia y pronta respuesta de las autoridades.

¿Qué pasa si le dan libertad por vencimiento de términos?

De concederle la libertad por vencimiento de términos, Lopera Tangarife seguiría vinculado al proceso. Por lo que se le procesa no puede haber preacuerdo como tampoco rebaja de penas, así él se haya entregado voluntariamente en la estación de Policía de Santa Rosa de Osos, Norte antioqueño.



(Le recomendamos leer: Cayó en Antioquia quien fue escolta y hombre de confianza de alias Otoniel)



“Absolutamente de nada va a servir, de hecho, así lo estableció el señor juez de control de garantías. Así se estableció al momento de imponer la medida de aseguramiento, la defensa alegó que no había sido una captura sino una entrega, pero para efectos procesales no tiene nada que ver. Ni recibió beneficio en ese momento ni los va a recibir a futuro", concluyó Gómez.



Ismael Darío Lopera Tangarife está con medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Valledupar.



MEDELLÍN

Más noticias

- Así es la zona donde estaría el cuerpo de 'Mayimbú'; solo se puede ir a pie



- Adelantan investigación especial por crimen de líder indígena uribista