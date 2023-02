Un aberrante caso de explotación sexual infantil fue descubierto por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el cual dos mujeres fueron capturadas por grabar material pornográfico con menores de edad.



Así lo informó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien contó que las detenidas grabaron a tres menores de edad para luego distribuir y comercializar los videos porno en la dark web.





"En Australia se encontraron unos videos aberrantes en los que unas mujeres violaron a sus hijos y vendieron el material pornográfico. La operación se hizo en Medellín y las capturadas son la tía y la madre de los menores de edad, niño de 7 años, niño de 9 y bebé de 17 meses", contó el alcalde.



Uno de los videos fue clave para detectar el origen de la grabación en medio de la operación que las autoridades denominaron Tres Ángeles.



"En un video sale un uniforme de un colegio y analizamos todos los uniformes y el acento y encontramos que era en Medellín. Tras todo el análisis dimos con la captura de la mamá y la tía de los menores", informó la brigadier general Olga Patricia Salazar, directora de Investigación Criminal e Interpol Dijín.

Los tres menores fueron trasladados por funcionarios de Policía de Infancia y Adolescencia al Hospital Infantil San Vicente de la capital antioqueña para recibir atención y valoración médica, posteriormente la Comisaría de Familia realizó el procedimiento para restablecer sus derechos.



"Yo estuve en el operativo de los Tres Ángeles y es que son tres ángeles, uno de ellos me decía: 'Estoy feliz porque estoy con ustedes y no con mi mamá' ", dijo Quintero.



Las capturadas fueron presentadas por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías quien legalizó su captura y les impuso medida de aseguramiento privativa de libertad en centro de reclusión carcelaria. Estas personas deberán responder presuntamente por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.



Cifras de la Administración Distrital indican que este año se han recibido ocho denuncias por pornografía, dos por utilización de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales ilícitas con menores de 18 años, una por inducción a la prostitución, una por proxenetismo y dos por trata de personas.



No solo eso, en enero pasado se capturaron 22 personas por los delitos de abuso y explotación sexual y se emitieron 17 sentencias.



La Alcaldía recordó que hay recompensas de hasta $ 100 millones para quienes ofrezcan información que lleve a la captura de los delincuentes dedicados a la explotación sexual, comercial y trata de personas.





DAVID ALEJANDRO MERCADO

REDACTOR EL TIEMPO

MEDELLÍN