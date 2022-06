Para poder acceder a tres comidas al día y asegurar su seguridad alimentaria, algunas mujeres cabeza de familia del valle de Aburrá recolectan alimentos de las canecas de basura de las plazas de mercado. De no ser así, los alimentos irían directo a los rellenos sanitarios.



Magola García Pérez, de 55 años, y Carolina Garcés, de 28, son dos de esas mujeres recolectoras de alimentos que, aunque no se conocen, sus vidas están unidas por situaciones que de una u otra manera son similares y las padecen en su lucha para alimentar sus familias y evitar que más alimentos terminen desperdiciados.

Ambas fueron llevadas por amigas a las plazas de mercado porque sabían que allí se botaban y se desperdiciaban alimentos aptos para el consumo y con los que podrían alimentar a sus familias.



Antes de ser recolectoras de alimentos, las dos madres cabeza de hogar tenían dificultades para brindarles a sus familias tres comidas al día y, gracias a la recolección que realizan en la actualidad, tienen una mejor alimentación que les garantiza desayuno, almuerzo y comida.



Pero la dificultad de los grupos familiares en el país es cada vez más compleja. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en su Encuesta Pulso Social, antes de la llegada de la pandemia a Colombia, el 90 por ciento de la población consumía tres comidas al día. Para septiembre de 2021, solo el 70 por ciento lo hacía. Es decir, que el 27 por ciento de la población consume dos comidas y el 3 por ciento consume una o menos comidas al día.



En el caso de Magola, de tez morena, robusta, de cara alegre y con un vozarrón que retumba, ella recolecta alimentos de las canecas de basura de la Plaza Minorista José María Villa, de Medellín.



Es oriunda de San Juan de Urabá, pero un día tuvo el impulso de venir a conocer Medellín y terminó radicándose en una casa de tablas en el barrio Santa Rita, en el municipio de Bello, debido a las pocas oportunidades que encontró en la ciudad.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), anualmente en el país se pierden y desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos.

Luego de 19 años viviendo en esa zona, hace siete se mudó al barrio La Cruz, en la comuna nororiental de Medellín, a una casa que le otorgó el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed).



Magola es madre de tres hijos, pero ahora solo vive con su hijo menor, Andrés Felipe, de 21 años y quien padece de esquizofrenia; y dos nietos: Valentina de 18 años con discapacidad en el habla y Ángelo García, de 12 años, quien es su mano derecha, pues la acompaña en la labor de recolección de alimentos, empacando y cargando los costales donde transporta generalmente, frutas y verduras.



"Ya llevo siete años yendo a la plaza por mis alimentos. El día que cierren la plaza, ese día me muero", asegura Magola.



Ella sale a recoger alimentos cada 8 o 15 días y comienza su labor a las 5 de la mañana. Baja de la montaña de la nororiental en el bus que pasa por el costado de la Plaza Minorista, justo en la parte trasera que linda con la autopista Norte y donde se ubican las grandes canecas de basura verdes en donde el personal de aseo deposita los alimentos que recogen del piso revueltos con basura al interior de plaza.



Allí, paciente, en medio de un grupo de hombres y mujeres que también subsisten de los alimentos y residuos orgánicos, espera atenta y con su mirada fija a la salida de los barrenderos, pues en cada carrito que empujan viene todo tipo de alimentos que ella como si fuera un ave rapaz, saca y empaca en un costal.



Carolina Garcés, por su parte, es habitante del barrio El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín y tiene dos hijos, uno con dificultades en su desarrollo y una niña de 5 años. Ella es recolectora de alimentos en la Central Mayorista de Antioquia, en el municipio de Itagüí.



Garcés también visita La Mayorista cada 8 o 15 días. Sale en horas de la mañana de su humilde casa construida en madera en un lote de invasión, baja en el bus, generalmente sola y otras veces acompañada de su cuñada y comienza su recorrido por los locales comerciales donde ya la conocen y le regalan alimentos.



A diferencia de Magola, Carolina no saca los alimentos de la caneca de basura, a ella se los entregan los comerciantes antes de darles disposición final.

"Hay personas que ayudan y otros que prefieren botar los alimentos a las canecas, pero gracias a Dios unas veces traigo de todo, desde guanábana, hasta papa, verdes, maduro y frutas", cuenta Garcés.



El desperdicio de alimentos es una gran problemática no solo en Antioquia, sino, en todo el país. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su informe Pérdida y Desperdicio de Alimentos en Colombia, anualmente en el país se pierden y desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 34 por ciento de la oferta disponible destinada al consumo humano.



De acuerdo con la directora de la Fundación Central Mayorista, Marta Quintero Gil, "al día ingresan a la central Mayorista, 9.500 toneladas de alimentos, de las cuales entre 25 y 30 toneladas llegan como donación para ser entregadas a entidades, familias, entre otros beneficiarios que a diario llegan en búsqueda de alimentos".



Pero también, al día más de 70 toneladas de alimentos que no se venden o no están en buen estado, se tiran a la basura y algunos son recolectados por familias como las de Magola y Carolina.



Debido a las altas cifras de desperdicio de alimentos, que a diario van a parar en las canecas de basura, mujeres como García y Garcés, ven una oportunidad para recuperar algunos de ellos y llevarlos a sus casas para brindarles una mejor alimentación a sus hijos y hasta a otras familias con las que comparten parte de los alimentos que recolectan en las plazas de mercado.



ESNEYDER GUTIÉRREZ C.

@esneyderfoto

Para EL TIEMPO Medellín

