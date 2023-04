Un mensaje de texto que llegó por Facebook confirmó los temores de Bibi Kzemi acerca del paradero de su hijo que viajaba por Suramérica. Una conciudadana le escribió que la foto del pasaporte de Aref Pourmirzaie estaba circulando a través de redes sociales porque había sido encontrado en una ciudad colombiana.



(Lo invitamos a leer: Alerta por la seguridad de turistas extranjeros en Medellín)



La identificación del joven de 26 años llegó a manos de los trabajadores de un hostal de Medellín, a más de 9.200 kilómetros de su natal Gotemburgo —al occidente de Suecia— luego de que un habitante de calle se la entregó a unos turistas que se hospedaban allí.

La madre del joven sueco ya ajustaba dos días sin tener rastro de su hijo que había llegado a Medellín el pasado 11 de abril. En el último mensaje que envió, Pourmirzaie alcanzó a avisar que le había gustado la capital de Antioquia y que se quería quedar varios días más de lo previsto.



(Le puede interesar: ¿Por qué está tan caro arrendar o comprar casa en Medellín? Esta es la razón)



Pero después de ese jueves 13 la familia no volvió a tener pistas sobre su paradero. Solo incipientes pistas que solo han dejado más dudas que certezas.

Facebook Twitter Linkedin

La familia del joven sueco compartió las fotografías para facilitar su búsqueda. Foto: Cortesía familia

Viaje por Suramérica

El joven con ascendencia iraní llegó a Suramérica a inicios de este mes motivado por la cultura de la región. Su plan era permanecer durante tres semanas en el subcontinente y regresar a su país desde la ciudad donde lo tomara el tiempo límite por temas laborales.



Su travesía turística inició en Lima (Perú) y en el país inca permaneció durante seis días. Luego continuó su recorrido por carretera hasta el sur de Colombia. Tras pasar el puente internacional de Rumichaca, tomó un bus en Ipiales que lo llevó hasta Cali.



Pero en ese punto, las autoridades perdieron su rastro, al menos, en los registros oficiales de hoteles, aerolíneas y empresas de transporte terrestre no aparece.



(Además: La pelea política en Medellín por plata de EPM que no llegó por acciones de UNE)



A la familia del joven le confirmaron que Pourmirzaie no salió de la Sucursal del Cielo en avión o bus, por lo que no hay certeza de cómo llegó a Medellín.



En todo caso, el turista sueco alcanzó a avisar de su mamá que ya había llegado a la ciudad de la Eterna Primavera, pero no reveló mayores detalles de su itinerario.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el aviso que publicó la alcaldía de Medellín. Foto: Cortesía familia

Transacciones fallidas

El 13 de abril le llegó a Kzemi el último mensaje mensaje de su hijo y desde eso no tiene ninguna información sobre su paradero.



Cuando recibió la información del pasaporte, se comunicó con el hostal —ubicado en el barrio Patio Bonito de El Poblado— y ahí le confirmaron que el joven nunca se hospedó allí. De hecho, hasta el momento no se conoce ningún otro registro en alojamientos de Medellín.



Ahí fue cuando la familia radicó la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. Y en los días posteriores se conocieron pistas adicionales sobre lo que le había pasado.



(Lea también: El millonario pleito en Antioquia por una cárcel que nunca se construyó)



Los registros bancarios de sus tarjetas de crédito detectaron que hubo dos intentos fallidos de sacar algo de dinero en Medellín. También se intentó hacer una millonaria compra, con la misma tarjeta, sin resultado alguno.



"La mamá, viendo esas circunstancias, decidió viajar a Colombia. Yo viaje con ella, porque no habla español", dijo a EL TIEMPO una allegada de la familia que acompaña la búsqueda de Pourmirzaie, desde el pasado 22 de abril, cuando llegaron a Medellín.

Facebook Twitter Linkedin

Aref Pourmirzaie está desaparecido en Medellín desde el pasado 13 de abril. Foto: Cortesía familia

'No hay nada'

"Acudimos a la Fiscalía y también hubo un grupo de apoyo de derechos humanos de la alcaldía de Medellín. Hemos empezado la búsqueda, las autoridades por un lado y nosotras por otro, repartimos volantes por toda la ciudad", agregó.



Algunas personas han brindado información sobre el caso, pero las pistas se han desestimado. La Policía Nacional, la Fiscalía y la embajada de Suecia en Colombia ya están al tanto de la investigación.



"Es supremamente preocupante, su mamá está desesperada. Es muy triste la historia porque lo que tenemos es que llegó y dos días después desapareció. No hay información, no hay nada", comentó la allegada.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La madre de Aref Pourmirzaie espera encontrar a su hijo antes de que se agoten los tres meses en que puede permanecer legalmente en Colombia. Eso sí, en caso de que requiera más tiempo, hace un llamado a las autoridades para que le ayuden con los trámites correspondientes.



A pesar de que las autoridades colombianas han mostrado su disposición para encontrar al joven sueco, el mayor temor de la familia es que las pistas no lleven a ningún lado.



Por eso piden ayuda a los ciudadanos de Medellín para que brinden cualquier información que permita encontrar al joven con vida. En caso de tener alguna pista sobre Aref Pourmirzaie usted puede llamar a los números 324 290 9801 y 318 532 4483.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com