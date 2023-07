Una nueva polémica sumó este viernes, 21 de julio, la organización de la tradicional Feria de las Flores en Medellín para este año. A la cancelación de un par de eventos privados, el recorte del presupuesto público y la preocupación de algunos sectores por empleos en riesgo, se añade la renuncia del artista principal para el concierto de apertura.



Se trata del cantante de música popular Luis Alberto Posada, quien a través de un video compartido en sus redes sociales señaló que la única presentación que tendrá el 28 de julio, día en que empieza la Feria, será durante un concierto privado en el Centro de Eventos la Macarena.

La alcaldía de Medellín lo había anunciado tan solo el pasado martes como uno de los cantantes que estaría en el concierto inaugural de carácter público de la emblemática fiesta paisa en el escenario de la carrera 70, en la comuna Laureles, del occidente de la ciudad.



"No me voy a doblar, no voy a estar en la 70, porque hay una publicidad que me están anunciando, pero yo no voy a estar allá. Voy a estar con 'Sírvalo pues', a la hora que sea, maldita sea", dijo Posada en el video.

En efecto, el nombre del cantante vallecaucano encabezó el póster que difundió la Alcaldía en los últimos para promocionar el primer evento de la Ferias de las Flores, pero él mismo desmintió su participación en este escenario.



Desde la administración distrital —que lamentó la decisión de Posada— se pronunciaron a través de un comunicado de prensa en el que aclararon lo sucedido con el cantante y la cancelación de su show en el concierto.



Según la Alcaldía, con el artista "ya se había firmado un contrato a través del empresario que ofertó la disponibilidad de la fecha, para su actuación en el concierto gratuito que se llevará a cabo en la carrera 70 el próximo viernes 28 de julio".



En ese sentido, la administración distrital dijo que habían realizado todas las confirmaciones previas al anuncio, "siendo cuidadosos con los tiempos de los artistas" y aseguró que el suceso "no será un problema para contratar otro artista que el público de Medellín ovacione".



La alcaldía de Medellín reiteró que esperan la participación de 3.000 artistas en 35 escenarios gratuitos en los que se estima la asistencia de 2 millones de personas, entre locales y visitantes.



