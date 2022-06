Como el voto más fiel de Colombia, así es considerada Antioquia en el país por algunos analistas políticos debido a lo ocurrido en las pasadas elecciones de la primera vuelta presidencial siendo el único departamento donde Federico Gutiérrez se impuso con contundencia.



Pero, ahora que no le alcanzó para segunda vuelta, la pregunta que queda en el aire es ¿para dónde irán esos casi 1,4 millones de votos? ¿Podrán Gustavo Petro o Rodolfo Hernández llevarse parte de esos votos acéfalos?



En la primera vuelta, Petro sacó 682.282 votos en Antioquia, de los cuales 275.497 fueron en Medellín; mientras que ‘el ingeniero’ obtuvo 521.390 votos en el departamento y 141.415 en la capital paisa.



Para Néstor Julián Restrepo, doctor en Política y Comunicación de la Universidad Eafit, las elecciones de primera vuelta en suelo paisa demostraron que el uribismo sigue siendo muy fuerte y, por ende, desde esa visión, considera que gran parte de esa votación se iría a Rodolfo Hernández simple y llanamente porque hay una lógica de votar anti-Petro.

Sin embargo, aclara que siente que en el departamento hay un desencanto por Rodolfo en algunas situaciones, como por ejemplo entre los cristianos protestantes, que tienen posturas claras pro-vida y antiaborto y que se quedaron sin quién identificarse, por eso podrían irse por el voto en blanco.



“Yo creo que la estrategia de Petro en Antioquia no ha sido ganar más votos, porque no los tiene, sino desactivar votantes y llevarlos al voto en blanco”, agregó el docente.



Una opinión que concuerda con la más reciente encuesta realizada a 10 días de las elecciones por Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación y la encuestadora Pronósticos SAS, la cual tomó como base Medellín y arrojó que Rodolfo duplicaría en votos a Petro.



Dicho sondeo arrojó que ‘el ingeniero’ tiene el 46,4 % de la intención de voto, Petro el 22,6 %, el voto en blanco el 19,2 %, No sabe el 8 % y No responde 3,8 %.



Federico Gutiérrez Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Así las cosas, Rodolfo Hernández marca el doble en la intención de voto sobre Gustavo Petro. Además, aunque el No sabe/No responde ha disminuido, llama la atención que el voto en blanco, por el contrario, ha aumentado considerablemente, estando incluso muy cerca del porcentaje de votación del exalcalde de Bogotá”, explica Miguel Jaramillo Luján, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y asesor en mercadeo político.



Este fenómeno del voto en blanco, sumado a un mayor abstencionismo, para el profesor Restrepo, significará un crecimiento durante esta segunda vuelta en la región.



“A eso me refiero con desactivar el voto, porque tampoco veo que Rodolfo esté haciendo mucha fuerza para dar a conocer sus propuestas en el departamento; de hecho su proyecto político no se conoce mucho”, dice el experto.



¿Sirve el apoyo del grupo de Daniel Quintero?

Hasta el momento, ocho de los funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero renunciaron para sumarse a la campaña presidencial de Petro. Sin embargo, para algunos, esta adhesión no se Ha visto reflejada en votos, sino todo lo contrario.



“Para mí es una mala estrategia de Petro el recibir el apoyo de los funcionarios de Daniel Quintero, pues le ha restado muchos votos en Antioquia y en Colombia porque él tiene escándalos grandes y ha generado más problemas que beneficios a la campaña”, opina el profesor Restrepo.



Una opinión contraria tiene Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Daniel Quintero y quien ahora coordina la campaña del Pacto Histórico en Antioquia, Eje Cafetero y Chocó.

Petro durante uno de sus actos de campaña en Medellín. Foto: Jaiver Nieto

Para él, el crecimiento en votación de Petro habla por sí solo y refleja que el trabajo que se ha hecho desde Independientes y de otros sectores sí ha servido.



“Decir que lo estamos perjudicando es un tema sin fundamento, son los números los que hablan y nos respaldan y hemos incrementado el apoyo en Antioquia en niveles más altos que el promedio nacional”, asegura Restrepo.



Las metas que tienen para las elecciones de este 19 de junio es sumar en Medellín 100.000 votos más a los obtenidos en primera vuelta y llegar a unos 380.000 votos, mientras que para Antioquia la meta es llegar al millón de votos.



Aunque el experto de la Eafit sí destacó que la votación de Petro en el departamento ha crecido, no cree que pueda crecer mucho más de lo que se vio en la primera vuelta, por lo que considera difícil que llegue a la meta del millón de votos.



“De hecho, Quintero es quien menos capacidad tiene de endosar votos en la región, solo genera golpes de opinión y en su mayoría negativos. El grupo de los liberales que apoyan a Petro en Antioquia puede sacar una votación más clara y real de lo que Quintero hace en Medellín. Por ejemplo, en Urabá muchos de los votos se fueron para Rodolfo Hernández cuando esa votación se iba para el grupo Liberal de Julián Bedoya.

Si él hace un trabajo serio en la región puede ayudarle a crecer en votos”, opinó el profesor Restrepo.

El silencio del uribismo tras la derrota de Fico en la primera vuelta

Sobre el silencio del uribismo, al que no se le ha visto haciéndole mucha campaña a Rodolfo Hernández, el docente afirma que ha visto un apoyo muy tímido de este sector político y que ha sido más por un interés marcado de no ir por el lado de Gustavo Petro. Lo mismo pasa con el empresariado antioqueño.



“Hay unas lógicas más por estar en contra de Petro más que porque Rodolfo convenza. Y los que no tienen intereses políticos o económicos se irían por el voto en blanco porque ambos son muy populistas y demagogos”, dice el analista.



Por su parte, para Jaramillo Lujan, hoy el uribismo se puede tomar como una fuerza ‘radioactiva’ para cualquier campaña, ya que el nivel de aprobación de Álvaro Uribe no pasa por un buen momento, lo que también le ocurre a la percepción de la gestión del presidente Iván Duque.

Rodolfo Hernández estuvo hace unos días en Medellín. Foto: AFP / Prensa Gustavo Petro

“Esto hace que una campaña, en lugar de sumar o multiplicar en nivel de percepción, divida o reste. Pero otra cosa es el trabajo en tierra, donde hay estructuras políticas de ambas campañas que están buscando región por región líderes del Centro Democrático que les puedan brindar votos. Creo que habrá maquinarias con Rodolfo Hernández, pero quizá sean votos que se vean más tarde y no se reflejen en las encuestas porque es un voto vergonzante, no es un voto que se exprese con un uribista con orgullo”, opina Jaramillo Luján.



A lo anterior se suma que en algunas huestes uribistas no han caído bien los trinos y comentarios que Rodolfo Hernández ha hecho en contra de Álvaro Uribe, por lo que tendría que ser más fuerte el voto castigo contra Petro que la indignación por dichos comentarios.



Para el vocero de la campaña Petro en Antioquia, los votos de Federico Gutiérrez no se están endosando completamente a la campaña de Rodolfo Hernández y concordó en que no se ha visto campaña a favor del ingeniero en el departamento.



“Hemos visto que la campaña de Federico Gutiérrez y del Centro Democrático no se han montado con Rodolfo Hernández, no sé si por estrategia o porque no comulgan con el candidato. Y tampoco hemos visto a sus aliados haciendo campaña y eso se puede aprovechar. De acuerdo con los sondeos internos que llevamos, Petro tiene un incremento de 12 puntos en comparación con la primera vuelta. Entonces vemos a Petro con unos 39 puntos y vemos que Rodolfo quedaría alrededor de 47, en Medellín”, precisa Restrepo.



Al no haber un candidato paisa o uribista en el tarjetón para estas elecciones, se espera que haya una abstención superior en Antioquia por lo que sería difícil llegar al 64,2 % de votación que tuvo Medellín o el 56,7 % en el departamento.



Para Jaramillo Lujan, basado en la encuesta ya mencionada, todavía hay unos 20 puntos en disputa en Medellín, que equivaldrían a unos 350.000 votos.



Alejandro Mercado

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10