Un duro reto tiene el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para sacar adelante varios proyectos para la ciudad, algunos de los cuales ya han sido negados por el Concejo Municipal.



Aun así, el mandatario local insiste en seguirlos proponiendo y eso hizo para el último periodo de sesiones ordinarias del año, que irán hasta el próximo 30 de noviembre.

Dicho periodo lo instaló el mandatario distrital el pasado sábado 1 de octubre en medio de una acalorada discusión en el recinto, especialmente con los concejales del Centro Democrático, a quienes Quintero culpó de hundir dichos proyectos.



El primer reto que tiene Quintero es la aprobación de convertir el establecimiento Olaya Herrera en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), una iniciativa que el Concejo negó en abril del 2021.



"Algunos concejales decidieron votar de forma negativa el proyecto que buscaba trasladar el aeropuerto (...) Lamentablemente, en su momento, este Concejo tomó una decisión que consideramos irracional: cerrarle la puerta al Olaya Herrera para que se convirtiera en empresa industrial y comercial del Estado. Por eso, ese proyecto debe ser presentado nuevamente en el Concejo", dijo Quintero.



Otro de los retos que tiene por delante Quintero es la aprobación de la venta de la participación accionaria que EPM tiene en UNE e Invertelco, proyecto al que el Concejo ha dicho no en cuatro ocasiones.



Quintero insistió en que el proceso de venta se debe completar antes del 31 de agosto de 2024.



"No dejen vencer la cláusula (de protección del patrimonio público), dejarla vencer es tumbar a Medellín (...)". Y concluyó con un último anuncio: "Yo voy a seguir presentando esto (el proyecto de acuerdo), incluso hasta el 31 de diciembre".



De hecho, este martes 4 de octubre se intentó hacer la votación de la apelación de la venta de este proyecto de Acuerdo, pero los concejales que están en contra de la iniciativa rompieron el quórum y abandonaron el recinto, por lo que el proceso no pasó.



"Quieren aprobar a las malas el debate de la venta de UNE. Curiosamente el concejal Luis Carlos Hernández que había votado negativo en la apelación anterior, hoy no se encuentra en el recinto. Nos van a ganar 10 a 9 si lo someten a votación", denunció el concejal Daniel Duque.

El mismo concejal Duque realizó hoy una denuncia sobre un presunto caso de corrupción, en el que la ciudad estaría perdiendo alrededor de 33.000 millones por un contrato de chatarrización con un contratista cuestionado por corrupción.



Otro de los proyectos que deben pasar por la corporación es el presupuesto de la alcaldía para el 2023.



