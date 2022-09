A poco más de un año para las elecciones de alcaldías municipales y gobernación en Antioquia, comienza a moverse la baraja de candidatos para dichos comicios, en especial, quienes buscan suceder a Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín.



Hay por lo menos una docena de nombres que se han dado a conocer, ya sea porque han manifestado su interés o por ser propuestos por gremios y grupos ciudadanos.

Ante este panorama, las firmas Jaramillo Luján Estrategia y comunicación y Pronósticos S.A.S, por medio del canal Cosmovisión, realizaron una encuesta para conocer la opinión que tiene la ciudadanía sobre los precandidatos.



De acuerdo con la encuesta, el actual secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa tiene el mayor porcentaje de reconocimiento (8,9%) e imagen favorable (66,7 %), seguido del excongresista Federico Hoyos (6,4 % de reconocimiento y 63,1 % de favorabilidad). A ellos les siguen el exconcejal del Centro Democrático Albert Corredor (4,9 % y 54,2 %) y el exsecretario de Seguridad de la alcaldía de ‘Fico’ Gutiérrez, Andrés Tobón (3,8 % y 40,4%).



Sin embargo, Hoyos, le gana a Correa en percepción de voto, con el 74.4% cinco puntos porcentuales por encima del secretario de Agricultura.

“La preferencia entre los encuestados es un candidato que no pertenezca a ninguna corriente política o que sea un candidato de centro. Este es un fenómeno recurrente en varias ciudades y países y por eso la diseminación tan marcada de candidatos, más en Medellín, donde casas políticas tienen heridas irreconciliables que les impiden hacer alianzas en el marco de un gana-gana”, indicó la firma Jaramillo Luján en su análisis de la encuesta.



Y es que sobre la pregunta a la posición ideológica de un candidato, el 28,2 % opinó que ninguna, mientras que el 23,7 % opinó que debe ser de Centro. El 10,9 % se fue por la extrema derecha y el 7,8 % por la extrema izquierda.



Sobre los ‘patrones’ políticos, el sondeo sorprendió indicando que solo el 10,5 % dijo que votaría por ‘el que diga Fico’, el 12,2 % por ‘el que diga Uribe’ y el 15,5 % ‘por el que diga Petro’. La mayoría (45 %) dijo que votará por quien no tenga un jefe político.

Hay más candidatos



Sin embargo, el sonajero de candidatos va más allá de los que aparecen en la encuesta. Nombres de quienes le hicieron campaña a Quintero, pero se alejaron después, como Luis Bernardo Vélez y Carlos Cadena Gaitán también han tomado fuerza.



Otros, como el del diputado Luis Peláez, férreo contradictor del alcalde de Medellín, también ha cobrado fuerza para una candidatura por su control político a la alcaldía.



El exconcejal Vélez, quien ha reconocido su intención de llegar a la alcaldía, criticó que los últimos alcaldes hayan visto este cargo como un trampolín para aspiraciones presidenciales.



“No he descartado la posibilidad de avanzar a la alcaldía, pues hay personas sectores y gremios que han mostrado su apoyo y confianza en que esto pase. Yo me comprometo a que, si avanza la candidatura, no la usaré para ser Presidente, porque lo que necesita la ciudad es un alcalde que solo esté pensando en Medellín, eso es lo que necesitamos”, manifestó Vélez.

Para él, el perfil que tiene que tener un alcalde para el 2023-2026 es que sea una persona con experiencia, compromiso con la ciudad, transparencia y con capacidad de unir a la ciudad, “algo que no ha hecho Quintero quien ha partido la ciudad y ha hecho creer que hay unos buenos y otros malos. En los 20 años de carrera política que llevo nunca he visto una coyuntura tan difícil en Medellín frente a un alcalde”.



De otro lado, el profesor Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia opinó que ve muy abierto el panorama de cara a los comicios del próximo año.



“Ya arrancó la competencia por las alcaldías y la gobernación, pero no hay nada que evidencie que lo ocurrido en las elecciones presidenciales vaya a repercutir en las regionales. Esto lo digo con conocimiento de causa habiendo analizado otros procesos electorales previos, por ejemplo la Presidencial del 2002 (Uribe) y luego las elecciones del 2003 ‘voltearon la torta’ y equilibraron los poderes”, expresó Arenas.



Para él, no hay en este momento un candidato fuerte que sobresalga sobre otros, ya que en este momento apenas se están dando a conocer las aspiraciones con la esperanza de que a diciembre ya haya algún convenio político o una candidatura “que pegue”.



“Habrá que ver quien se consolida como el candidato que siga la línea del alcalde actual y también de qué manera los opositores se unen en las diferentes vertientes. Y lo mismo pasará con la gobernación, donde veremos que los partidos que no ganaron las elecciones buscarán recuperar su capital político”, manifestó el docente.



Dejó en claro, sin embargo, que el histórico en la ciudad en los últimos años ha mostrado que la Medellín no le apuesta al ‘continuismo’. Santiago Gómez intentó seguir lo hecho por ‘Fico’ y no pudo y habrá que ver quién liderará las banderas del ‘quinterismo’ para el 2023.



