Más allá de las críticas al alcalde Daniel Quintero por ‘echarse champú’ con obras que iniciaron en administraciones anteriores, lo cierto es que, para bien o para mal, esta alcaldía las inauguró o les puso acelerador.



Es el caso del cable Picacho, que se proyectó desde la alcaldía de Aníbal Gaviria (2012-2015), se comenzó a construir en la de Federico Gutiérrez (2016-2019) y se debió entregar en 2019, pero no fue así y fue Quintero quien apareció en la foto.

Referente al Metro de la 80, un proyecto insignia de la alcaldía anterior, terminó siendo acelerado por la actual administración y este año comenzarán las obras.



También se destaca la recuperación de la Biblioteca España, a la que esta alcaldía le inyectó millonarios recursos para su recuperación.



Pero ¿y las obras que prometió Quintero? Mientras el alcalde aseguró que en sus primeros mil días de gobierno su administración recuperó, mejoró, ejecutó y construyó más de 1.000 obras, hay algunas que no presentan avance.



(Le puede interesar: Video: comunidad intentó linchar a un hombre señalado de abusar de tres menores)

Ciclorruta Norte-Sur

Facebook Twitter Linkedin

La alcaldía Quintero prometió darle continuidad a la ciclorruta de la Av. Las Vegas, pero su avance ha sido mínimo. Archivo Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El caso más notorio es la ciclorruta Norte-Sur, la cual prometía unir la ciudad mediante 14 km. de cicloinfraestructura para pasar del 1 al 4 % en los viajes en bicicleta.



En 2021 se firmó un convenio entre el Área Metropolitana y el Distrito de Medellín para avanzar en el primer tramo de esta obra, el cual consta de 1,4 km entre la Universidad Eafit y la quebrada Zúñiga en límites con Envigado, para dar continuidad con la ciclorruta existente en la Avenida Las Vegas.



Sin embargo, a punto de llegar al último año de la alcaldía Quintero, no hay un solo metro construido.



Carlos Cadena-Gaitán, quien fue secretario de Movilidad de la alcaldía entre 2020 y comienzos del 2021, aseguró que antes de dimitir había dejado estructurado este proyecto, por lo que no entiende por qué no arranca.



Este medio se intentó comunicar con la Secretaría de Movilidad de Medellín y con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para conocer el estado del proyecto, pero no obtuvo respuesta por parte de esta última.



(Lea también: Así fue la vida de 'Alfredillo', hijo del 'Chapo' Guzmán, en Medellín)



De Secretaría de Movilidad indicaron que “va en Anteproyecto, en proceso de aprobación de estudio de movilidad, donde:Norte está en atención de observaciones, Sur en revisión por parte del Departamento Administrativo de Planeación y Centro está próximo a entrar a aprobación externa”.



Para Daniel Duque, concejal de Medellín y quien integra una comisión accidental que le hace seguimiento al tema, en infraestructura para ciclistas, la actual alcaldía ha defraudado todas las expectativas que generó en campaña y en el Plan de Desarrollo.

Ayer estuvimos en nuestra Comisión Accidental de movildiad en bici con la Administración y la comunidad analizando los retrasos y retos en el proyecto de Ciclorruta Norte -Sur. pic.twitter.com/imE9ttkCYf — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) May 28, 2022

“En campaña, propuso en su programa de gobierno construir 80 km de ciclorrutas, pero en el Plan de Desarrollo bajó esta meta a apenas 40 km., más otros 14 km. en la Ciclorruta Norte-Sur. Hasta agosto del 2022, quedando poco más de un año para terminar su gobierno, apenas reportan haber construido 10 de los 40 km. que tienen como meta, y no han avanzado un solo metro en los 14 km. de la Ciclorruta Norte-Sur”, indicó Duque.



Para el cabildante, uno de los más grandes obstáculos en este ítem es la constante rotación de cargos en la Secretaría de Movilidad y en la Gerencia de Movilidad Humana.



“En esta Alcaldía ha habido tres secretarios y cuatro Gerentes, respectivamente, lo que entorpece los procesos gravemente, todo para pagar favores políticos usando esos puestos”, opinó el concejal.



(Le recomendamos leer: A sacar el paraguas, lluvias en Medellín seguirán en enero y febrero)

Arena Medellín



Facebook Twitter Linkedin

El Cincuentenario fue inaugurado en 1979, en homenaje a los 50 años de la hoy Liga Antioqueña de Fútbol. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Otra obra que parece embolatada es el Arena Medellín, un proyecto de centro de espectáculos de talla mundial que estaría ubicado donde actualmente está el tradicional estadio de fútbol Cincuentenario.



El escenario tendría capacidad para unas 20.000 personas y su costo sería de $162.000 millones aproximadamente, que se haría mediante una Alianza Público Privada (APP).



A comienzos de 2021 el comité evaluador del proyecto determinó la viabilidad de continuar con la fase de factibilidad y se esperaba que en octubre de ese año estuviera lista la factibilidad para seguir con el proyecto, algo que no ocurrió.



Según la Agencia APP de la alcaldía, el 22 de junio de 2022 se otorgó un término adicional de seis meses para esta factibilidad, los cuales se cumplieron el 22 de diciembre pasado.



“El originador ha manifestado dificultades relacionadas con la confianza inversionista a partir del escenario económico actual. Asimismo, los efectos de la pandemia impactaron negativamente en el cumplimiento de los plazos dados. A lo anterior se suman las altas tasas de interés y los niveles de inflación internacional”, indicó la agencia APP sobre las dificultades del proyecto.



Se espera para el 2023 agotar los trámites correspondientes a la aprobación del proyecto en el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Hacienda. Posterior a ello, en el transcurso de ese año se espera iniciar la publicación del proyecto de pliegos, adjudicación, audiencia de terceros interesados, evaluación de la factibilidad y adjudicación del proyecto APP de iniciativa privada.



“Estas fechas para las etapas dependen de los estudios y aprobaciones que requiere el proyecto y que están en proceso”, aclaró la entidad.

Parques del Río Norte



Facebook Twitter Linkedin

Este es el diseño que tendría Parques del Río Norte, en la zona nororiental de la ciudad. Foto: Alcaldía de Medellín

A comienzos de la alcaldía, la Secretaría de Infraestructura dio a conocer su intención de continuar con Parques del Río, en una segunda etapa, en el norte.



En su momento se dijo que requeriría una inversión aproximada de 400.000 millones de pesos y que se priorizaría una primera fase que tendrá 300.000 metros cuadrados de espacio público.

Será, en total, 1,6 kilómetros de longitud desde la cancha de Villa Niza hasta la autopista Norte.



Sin embargo, luego la situación cambió y se indicó que se adelanta una primera fase que contempla 70.000 metros cuadrados de espacio público y una inversión superior a los $62.700 millones.



“Actualmente Parques del Norte se encuentra finalizando los estudios y diseños técnicos a detalle para la ejecución de la primera etapa del proyecto, en los próximos días se dará inicio a la ejecución de las obras preliminares de demolición y ejecución del cerramiento de los predios que tiene disponible el Distrito de Medellín en un proceso de enajenación voluntaria e intervención en predios del Metro de Medellín”, informó la Secretaría de Infraestructura Física.



(Lo invitamos a leer: 'Pero mi mamá le dice amor': historia detrás del microcuento ganador en Medellín)



De acuerdo con el cronograma, se espera que para el primer trimestre de este año se finalice el proceso de la contratación e inicien todas las actividades asociadas a la ejecución de las obras de espacio público en la primera etapa de Parques del Norte y que se ejecutarán hasta diciembre de 2023.

Para la vigencia 2023 se tiene proyectado un presupuesto en el plan operativo anual de inversión de $44.000 millones FACEBOOK

TWITTER

La inversión para esta primera etapa permitirá ejecutar un espacio público de 26.000 m2 aproximadamente y están cubiertos por recursos propios de la alcaldía de la vigencia 2022.



“Para la vigencia 2023 se tiene proyectado un presupuesto en el plan operativo anual de inversión de $44.000 millones que permitirán dar continuidad a las obras plasmadas en el diseño del proyecto de espacio público y equipamientos. En este sentido, se informa que actualmente la etapa 1 del proyecto no incorpora recursos de otras entidades u organizaciones para su fase constructiva y puesta en operación”, agregó la dependencia.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10