Los nuevos parques que tendrá el Centro de Medellín

En medio del caos y la diversidad del corazón de Medellín, por donde circulan alrededor de un millón de personas diariamente, se construirán ocho parques de bolsillo, como los denomina la administración municipal, que serán los nuevos espacios de encuentro para quienes visiten el Centro. Para este año, estarán listos tres de ellos.



“Con la construcción de los corredores verdes quedaron unos espacios que se denominan en urbanismo, espacios residuales, y lo que nosotros es queremos es que pasen, de donde se reúne la delincuencia, hay depósito de basura y son lugares peligrosos, convertirlos en esos espacios de bienestar para los estudiantes del centro, desde los pequeños a los universitarios”, explicó Mónica Pabón Carvajal, gerente del Centro.

De la meta de ocho a entregar antes de 2023, tres estarán al servicio de la ciudadanía este 2021, según los planes de la administración municipal y se ubican en el Pasaje Cervantes (carrera 42 A, entre la calle 48 y 49, cerca al Paraninfo de la Universidad de Antioquia), en La Palencia (la Oriental con Colombia, calle 49 A con carrera 44) y en las afueras de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula, entre la calle 49 A, entre la carrera 56 B y la carrera 55 A).



La construcción de estos tres tendrá un costo de 626 millones 750 mil pesos, según estimaciones, pero aún no se tienen los diseños ni se tiene precisión sobre cómo serán los equipamientos. Esto es porque, según explicó Pabón, se viene adelantando procesos de encuentro con los vecinos de estos futuros parques, incluyendo a las universidades.



“Los diseños los van a hacer con lo que resulte de los talleres participativos pero obviamente habrá detrás un equipo de arquitectos plasmando las ideas y las necesidades que tiene cada comunidad del contorno volviéndolo proyecto y haciendo los trámites ante la Curaduría y Planeación municipal”, precisó la gerente del Centro.

Lo que se tiene claro, hasta ahora, es que estos tres parques de bolsillo estarán listos para el mes de diciembre de este año.

En el Pasaje Cervantes, lugar de paso y no de estancia, se hará un parque de bolsillo. Foto: Jaiver Nieto

La construcción de estos tres y los cinco restantes harán parte de un proyecto que desde hace varios años crece casi que en silencio en la ciudad. Se trata de Univerciudad, que desde 2013 pretende que el Centro sea un gran campus universitario, aunque no cerrado. Por el contrario, contempla amplios espacios públicos y servicios para el sector educativo.



Es así como las universidades asentadas en el sector han dado su aporte con la transformación de sus campus al interior y por fuera de estos. Así ha venido ocurriendo, por ejemplo, con la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual en octubre de 2016 inauguró una moderna sede también en el corazón de la ciudad y que tiene 16.600 metros cuadrados, de 18 pisos, de los cuales 14 son para la docencia y la investigación.



“El primer piso tiene acceso al público, la biblioteca es abierta al público y es muy bonito ver como los vecinos pasan a nuestra biblioteca, leen, consultan con sus hijos, y se ha convertido en un espacio de convivencia alrededor. Incluso ya la gente de la Placita de Flórez, ya ha tenido una relación con nosotros en temas financieros y de disposición de basuras”, resaltó Pilar Mesa, directora seccional de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín.



Esta institución también tendrá un parque de bolsillo y para Mesa es una gran noticia porque todo aporta al sueño que desde hace varios años tienen los residentes y visitantes del centro de Medellín, que es su rescate y su apropiación. “Todo lo que nosotros podamos hacer para rescatar espacios para la ciudadanía es muy valioso y crean una expectativa muy bonita para la gente”, dijo.



En las afueras de la Universidad Autónoma Latinoamericana también se hará un parque de bolsillo. Foto: Jaiver Nieto

Los otros cinco parques

Aunque no tienen una fecha definida para su construcción y entrega, también habrá otros cinco parques de bolsillo más.



El primero será en la propia Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín (en la carrera 41, entre el tranvía de Ayacucho y la calle 50). También habrá en el Pequeño Teatro (calle 50 A con carrera 42). Los otros tres estarán en el sector Héctor Abad (calle 49 A entre la carrera 40 y la Avenida Giraldo), en el Colegio María Auxiliadora (carrera 45 entre las calles 58 y 59) y en Prado Centro (calle 62 entre la carrera 50 A y la carrera 50 C).



La construcción de estos ocho espacios en total constarán alrededor de dos mil quinientos siete millones quinientos mil pesos (2.507.500.000 exactamente), según informó la Gerencia del Centro.



Para Alejandro Restrepo Montoya, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), estos parques de bolsillo que tendrá la ciudad son necesarios, en todas las ciudades, sobre todo en Medellín que ha estado en mora en el asunto.



“Nuestras sociedades, históricamente, se han fortalecido, han encontrado sus principios de calidad de vida, han encontrado una manera de coexistir desde el encuentro en el espacio público. Así es que cualquier intención que exista en términos de ampliar el espacio público, como los parques, las plazas, los bulevares, la venidas y estos parques de bolsillo, que es descubrir y entregar nuevo espacio público para la ciudad, pues obviamente es muy importante”, explicó el docente.



Restrepo resaltó que la ciudad ha venido trabajando en mejorar el espacio público por medio de las últimas administraciones municipales y ese esfuerzo no debe terminar. “La esencia de estos parques o de estos espacio públicos son estancias en medio de los recorridos urbanos independientemente del área que ellos tengan y que siempre permitirán el encuentro de la comunidad”, concluyó.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

MEDELLÍN

EN TWITTER:@davidcalle1