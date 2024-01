Millonarios intercambios viales para el Metro de la 80 en Medellín no tienen recursos

El Metro de la 80 es la obra de infraestructura física más importante que actualmente se construye en Medellín. Con una extensión de 13,25 kilómetros —y una inversión de 3,54 billones de pesos— recorrerá el occidente de la ciudad de norte a sur, desde Caribe hasta Aguacatala.



El acta de inicio del contrato se firmó a finales de abril de 2023 con la Unión Temporal Metro de la 80 y el grueso de las labores constructivas iniciarán este año una vez finalice el diseño de detalle, movimiento de redes y toda la gestión predial.

Pese a que los recursos están asegurados a través de un convenio de cofinaciación —70 por ciento la Nación y 30 por ciento el Distrito de Medellín a través de vigencias futuras—, la alcaldía de Federico Gutiérrez lanzó este viernes, 12 de enero, una preocupante alerta por los intercambios viales que requiere la obra.



Según manifestó en el Concejo distrital el secretario de Hacienda, Orlando Uribe, hay siete intercambios viales que no fueron considerados en el acuerdo con el Gobierno Nacional y que no están presupuestados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente a la fecha.

Así fue la construcción del intercambio vial de la avenida 80 con calle San Juan. Foto: Alcaldía de Medellín

"Estos intercambios viales deben ser asumidos por el Distrito para poder tener a plena marcha el Metro de la 80. Hay que desponer, en principio, 665.000 millones de pesos sin tener hoy la factibilidad del proyecto en términos de vigencias actuales, lo que puede ser mucho más de lo que hoy se está planteando", expresó el funcionario.



Las obras que no fueron consideradas son un puente elevado en la carrera 69 con calle 73, sector Rinconcito Ecuatoriano; la etapa 2 del intercambio vial de Colombia con un soterrado para garantizar maniobras de giros a la izquierda; la etapa 2 del intercambio vial de San Juan con una ampliación de avenida 80 en el deprimido, y una intersección semaforizada a nivel en forma de cruz en la calle 33.



A ello se suman una solución para los dos sistemas de metro ligero y Metroplús en el intercambio vial de la calle 30; una intervención de dos puentes en la zona de la quebrada la Guayabala en La mota, y un soterrado en la carrera 70 en el curce con la calle 1 sur.

El costo del proyecto asciende a $3,54 billones, de los cuales la Nación aportará $2,47 billones (70 %) y el Municipio el restante $1,062 billones. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

"No estaban en ninguno de los presupuestos, no hacen parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo, no están en las vigencias futuras. Esto es un hueco grande y el corredor está en marcha", agregó el secretario Uribe.



Sin embargo, este no es el único problema financiero que enfrenta el Metro de la 80. Su construcción tiene un déficit por mayor valor del proyecto debido a variables macroeconómicas por más de 510.000 millones de pesos.



Según explicó Uribe, el aporte del Distrito —que corresponde al 30 por ciento de los 3,54 billones de pesos a precios constantes de 2019— debía ser indexado. "Va disminuyendo esa posibilidad de que el Distrito solo tenga que aportar el 30 por ciento, lo que le resta financiación de programas sociales hacia el futuro", agregó.



Además, la administración distrital también tendrá que asumir 39.508 millones de pesos que no fueron reconocidos como aportes en especie, por la construcción de dos intercambios viales, en la cofinanciación con el Gobierno Nacional.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com