Al salir de la estación Parque Berrío, por las escaleras del sector norte, lo primero que se encuentra cualquier transeúnte es un vasto centro comercial al aire libre que se prologa por el viaducto del Metro.



Camisetas, bluyines, gorras, ropa interior y un sinfín de artículos se exponen al aire libre a los alrededores de la icónica Plaza Botero, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad.

Una vez ‘adentro’ de la Plaza, casi todo el alboroto desaparece y emergen los turistas, nacionales y extranjeros, que corren a sacar su celulares -con algo de cautela- para tomarse fotos con una o con las 23 esculturas de bronce que donó el maestro Fernando Botero a la ciudad en 2002.



Entre los visitantes, caminan artesanos, fotógrafos y venteros ambulantes que ‘se la rebusca’ en el sector. Ellos transitan, principalmente, por el centro de la Plaza, entre el viaducto, el Palacio de la Cultura y el Museo de Antioquia.



Por allí también se cruzan algunos habitantes de calle que han copado dos de las jardineras de la Plaza, las del costado norte. Y hacia el sur, cerca a la Iglesia de la Veracruz, se ubican las personas que ejercen el trabajo sexual.

La alcaldía aseguró que se han adelantado cinco trabajos de lavado del suelo, barrido y recolección de residuos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Recorridos en la zona

EL TIEMPO recorrió la zona durante tres días y encontró realidades diferentes. En el primero no se evidenció personal de la Policía que estuviera vigilando permanentemente el sector.



Solo por 10 minutos llegaron al lugar dos patrulleros en moto para vigilar la utilización del espacio público. Sin embargo, en los dos días siguientes, se pudo observar una mayor presencia de los uniformados, que estaban de ronda por el lugar.



En cuanto a la limpieza de la Plaza -una de las constantes críticas que se hace en redes sociales-, reporteros de este diario notaron cambios en residuos que se arrojan al piso, sobre todo, en el pasaje aledaño al Museo de Antioquia.



Lo que sí es constante en las jardineras del Palacio de la Cultura y las del costado norte es el hedor a orines y a veces a excremento que se siente en estos puntos. Los mismos artesanos de la Plaza son los que se han encargado de cubrir con cal los residuos para evitar los malos olores.

Los venteros informales están organizados desde hace dos años. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Opiniones divididas



Entre los trabajadores de la Plaza, que son quienes han visto los cambios que ha tenido en el tiempo, las opiniones están divididas.



Alejandra Vargas, vendedora informal por más de 10 años y artesana argumenta que la situación allí ha mejorado y que últimamente se evidencia una mayor apropiación por parte de los venteros que están organizados desde hace dos años.



Sin embargo, señala que: “a pesar de que ha reducido, todavía necesitamos más acompañamiento por parte de la alcaldía con respecto a los habitantes de calle, ya que se han apropiado también de la zona y esto hace de que se vuelva algo antihigiénico”.



Para Vargas es necesario que el acompañamiento de las autoridades sea permanente, porque si bien ha habido, no es constante. Lo mismo señala en cuanto a la seguridad. El gremio de artesanos, por ejemplo, coopera con la vigilancia de la zona pero dicen que no son reemplazo de las labores de la Policía.

Por su parte, Luis Ramiro Vásquez, fotógrafo que lleva trabajando 20 años en el sector asegura, en cambio, que la situación ha empeorado por cuenta de la inseguridad y los habitantes de calle.



“Aquí al tipo que robe, si lo agarra la Policía se lo llevan para el comando, si no lo agarran, lo matan a pata”, manifestó Vásquez.



El fotógrafo comentó que hace un mes la alcaldía de Medellín instaló mobiliario urbano como sillas y canecas de basura que fueron robados en menos de una semana.



Salvador, un turista mexicano que estaba de paso por la Plaza, atinó a decir que el sector se le parecía a Ciudad de México.



“Es muy bonita, me gusta que tengan espacios orientados al arte. Me siento como en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo popular de Colombia, que es lo que uno viene a ver”, explicó.

Las medidas de las autoridades



Esta semana se hizo una intervención en la zona. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La alcaldía de Medellín informó el viernes pasado la instalación de un Puesto de Mando Unificado en la Plaza con el fin de reforzar las acciones que se han adelantado en la zona durante las últimas semanas.



Otra de las estrategias que se ha implementado con un grupo especializado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá son las ‘intervenciones relámpago’. En enero se han realizado 11.



“Estamos próximos a entregar para este sector 57 cámaras más, en la Plaza Botero, Parque Berrío y San Antonio”, destacó el coronel Omar Rodríguez, subsecretario operativo de Seguridad y Convivencia de Medellín.



Durante el mes se ha logrado la captura de un hombre por el delito de fuga de presos, se decomisaron 15 armas blancas, una pistola de fogueo y 20 dosis de droga.



Además, la administración distrital informó que ya se reanudó el proceso de intervención de las 23 esculturas de Botero. Y aseguró que Emvarias ha adelantado tres brigadas de ornato y aseo, lideradas por la Gerencia del Centro y la secretaría de Medio Ambiente.



​MEDELLÍN

