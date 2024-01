Los enredos que aún persisten en la biblioteca España de Medellín para su terminación

La reconstrucción de la famosa biblioteca España, en el nororiente de Medellín, fue uno de los proyectos bandera de la administración de Daniel Quintero. El exalcalde se comprometió a entregar a la comuna Popular el 100 por ciento de la infraestructura que está cerrada desde 2013 por serias fallas arquitectónicas.



(Le puede interesar: El ‘top 3’ de aciertos y errores de la alcaldía Quintero en obras de infraestructura)



Aunque a principios de 2022 se firmó un millonario contrato por 28.075 millones de pesos con la firma IDC Inversiones S.A.S. para las obras, que tendrían un plazo de ejecución de 12 meses, aún faltan por lo menos 16 semanas para que la firma entregue la infraestructura.

El contrato ha sufrido seis modificaciones que adicionaron más de 16.701 millones de pesos y ampliaron el plazo de ejecución a 28 meses. El último cambio se dio el pasado 20 de diciembre y la inyección de nuevos recursos, por 7.551 millones de pesos, se argumentó por el pago de mayores cantidades de ítems contractuales, obra extra y reajustes en los pagos.



(Lo invitamos a leer: Así está quedando la reparación de la polémica Biblioteca España, en Medellín)



Según documentos a los que accedió EL TIEMPO, las actividades prioritarias del proyecto que deberá ejecutar el contratista en los próximos meses son la fabricación e instalación de estructura metálica y paneles, la instalación de redes secas y húmedas, la instalación de cielos falsos, alumbrado y obras arquitectónicas.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ven los avances de obra en la biblioteca España. Foto: Alcaldía de Medellín

Un informe de interventoría de noviembre de 2023 indicó que uno de los principales problemas de la obra tiene que ver, precisamente, con la instalación de paneles de la fachada por parte del subcontratista a cargo.



"El rendimiento para la instalación de los paneles se vio afectado, ya que han llegado a la obra paneles con medidas mayores o menores que se no se logran instalar, no llegan los paneles necesarios para dar continuidad con la instalación lógica constructiva y no todos los elementos se pueden reformar o alterar en la obra", se lee en el informe.



(Además: Área Metropolitana del Valle de Aburrá pagó doble la primera quincena de enero)



La secretaría de Infraestructura Física hizo en su momento un llamado de atención a la firma constructora porque consideró que este tipo de situaciones no se debieron presentar. Y el interventor expresó que "el contratista debe mejorar la coordinación entre los diferentes subcontratistas de campo para evitar que las tareas se crucen y causen reprocesos entre las actividades ejecutadas".



A pesar de las diferentes adiciones que ha sufrido el contrato, Jaime Andrés Naranjo, actual secretario de Infraestructura, advirtió que hay por lo menos otros dos procesos de contratación en marcha que están relacionados con obras de la biblioteca España.

Facebook Twitter Linkedin

Este era el avancen de obras de la biblioteca España en 2022. Foto: Jaiver Nieto

"Se requieren 3.865 millones de pesos más para unas obras de estabilización en la ladera, que debieron hacer parte del proyecto, pero que no se tuvieron en cuenta. Como no se puede adicionar el contrato, fraccionaron esa parte a través de un convenio interadministrativo y lo denominaron proyecto en el Popular 1. Cuando uno va a mirar, son obras de estabilización de la biblioteca España", explicó Naranjo.



El contrato interadministrativo al que hace referencia el funcionario fue suscrito en 2021 con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por 225.000 millones de pesos y uno de sus componentes corresponde a las obras de estabilización para la construcción de muros de contención y obras complementarias en el área de la biblioteca España.



(Lea también: Nuevas imputaciones por irregularidades en contratos para la recreación en Medellín)



Pero a ello se suman otros 3.000 millones de pesos que hacen falta para finalizar obras de urbanismo —que incluyen la adecuación de plazoleta contigua, repavimentación de la vía de acceso, senderos peatonales y compensaciones ambientales— en los alrededores de la biblioteca.



"Esto fácilmente es un fraccionamiento del contrato. O quedó mal presupuestado o los recursos fueron invertidos de manera irregular. El proyecto va a terminar costando 57.000 millones de pesos —incluida la interventoría—, el doble de lo que se presupuestó en 2020", agregó Naranjo.

Esto fácilmente es un fraccionamiento del contrato. O quedó mal presupuestado o los recursos fueron invertidos de manera irregular. FACEBOOK

TWITTER

El funcionario explicó que las obras, las cuales avanzan en un 82 por ciento, y el presupuesto para terminar la infraestructura con los dos contratos están asegurados para este año. El objetivo es que se pueda adelantar la adjudicación en las próximas semanas para que las labores se ejecuten paralelamente y la biblioteca sea entrega en el primer semestre de este año.



El corporado Farley Macías del partido Liberal refirió en una sesión del concejo en la que abordó el tema que "nuestro territorio no puede seguir desarrollándose a base de las promesas incumplidas" y dijo que "los recursos que se han destinado son importantes que se ejecuten".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"La biblioteca España se tienen que realizar y las adecuaciones se tienen que hacer, porque es una deuda histórica, el elefante blanco más grande que tienen Medellín", agregó el concejal.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com