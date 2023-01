Humedades que carcomen techos y muros. Goteras inacabables en épocas de lluvia. Baches en placas deportivas. Sillas amontonadas porque ya no sirven. Baños que no funcionan para ir al baño. Este es el preocupante panorama de 411 sedes educativas oficiales de Medellín.



(Lo invitamos a leer: Los tres procesos que tienen a Daniel Quintero bajo la lupa de la Procuraduría)



El regreso a las aulas tras la larga ausencia por la pandemia del Covid-19 hizo evidente otra enfermedad crónica que se tomó los colegios de la ciudad. Más de 20 años de abandono y falta de mantenimiento se hicieron evidentes con la llegada de los estudiantes, profesores y directivos a las clases presenciales.

Son ellos mismos los que desde hace varios años han pedido la intervención de la administración distrital para la reparación de los centros educativos.



(Le puede interesar: El millonario pleito entre EPM y Bello por impuesto en predios de Aguas Claras)



De ahí que Alcaldía de Medellín haya tramitado con premura la aprobación de vigencias futuras en el Concejo distrital, en agosto de 2022, por un valor de 319.047 millones de pesos para el mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos oficiales donde estudian cerca de 350.000 niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Los problemas de asentamientos y fisuras aquejan al colegio Diego Echavarría Misas. Foto: Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

Los detalles de la contratación

La ejecución del proceso apenas inicia el próximo mes de febrero y se extenderá, por lo menos, dos años, según el cronograma oficial.



En diálogo con EL TIEMPO, la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, explicó algunos detalles de las labores que se ejecutarán a través de un contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU.



“Es un plan ambicioso, que hemos constituido en tres grandes bloques que son reposición, restitución y mantenimiento general. Cada uno de ellos tienen diferentes contratos y en lo público todo esto requiere de una planeación. Por el momento estamos cumpliendo con los tiempos pactados”, apuntó la secretaria frente a los señalamientos que desde algunos sectores se han hecho por el tiempo que ha tardado el inicio de las intervenciones.



(Además: 'Tengo diferencias clarísimas con Daniel Quintero': Gobernador Aníbal Gaviria)



El cronograma de las obras se ajustará a las necesidades particulares de cada sede y según el tipo de obra que se vaya a realizar. Por ejemplo, los cuatro establecimientos que tendrán un proceso restitución parcial (o reconstrucción) iniciarán con las demoliciones a mediados de 2023 y las labores constructivas se extenderán hasta finales del próximo año.

Facebook Twitter Linkedin

Los hundimientos preocupan al colegio Diego Echavarría Misas del barrio Florencia. Foto: Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

Las preocupaciones

Otra 32 sedes requerirán de labores de reposición o recuperación y el resto serán sometidas a un mantenimiento general. Cerca del 64 por ciento de los establecimientos serán intervenidos durante este año y el resto de las labores se adelantarán en 2024. Se espera que el próximo mes inicien estos dos grupos de labores.



Precisamente, el contrato que se suscribió con la EDU en octubre de 2022 tiene un plazo de ejecución de 26 meses, por lo que se extenderá hasta diciembre 31 del 2024.



Además, se prevé el pago de 5,5 por ciento de valor del contrato por concepto de honorarios a la empresa del conglomerado público, que en total suman 19.438 millones de pesos.



Sin embargo, para el concejal Alfredo Ramos, el porcentaje que recibe la EDU es mayor si se tienen en cuenta otros gastos administrativos que en total suman 31.761 millones de pesos.



(Lea también: Daniel Quintero reveló su declaración de renta: ¿de cuánto es su patrimonio?)



Frente a esto, Agudelo respondió que, como cualquier otra empresa y modalidad de contratación, existe un porcentaje por la administración de los recursos.

La Secretaría de Educación no lo sabe hacer y por eso lo hacemos a través de la EDU, que ya ha construido varias obras en la ciudad y conocen el sector de infraestructura. FACEBOOK

TWITTER

El concejal manifestó su preocupación por el hecho de que todo el proceso de mantenimiento de sedes educativas que haga con esta firma. “Es una empresa cuya mayor crítica es temas de corrupción. Hemos hecho denuncias de corrupción sobre cómo es el manejo allá y cómo se entregan a dedo los procesos”, expresó Ramos.



La secretaria, por su parte, manifestó que eligieron a la EDU por ser una empresa del conglomerado público de Medellín y tener conocimiento en el sector de infraestructura. “La Secretaría de Educación no lo sabe hacer y por eso lo hacemos a través de la EDU, que ya ha construido varias obras en la ciudad y conocen el sector de infraestructura. Con ellos nos sentimos realmente seguros de que esto lo podemos hacer”, aseguró Agudelo.



Otro de los puntos que llamó la atención del concejal Ramos es el cronograma contractual de las obras a cargo de la EDU.



“Hoy no hay un cronograma contractual, se dice que en febrero comenzarían algunas obras, pero hoy no hay un proceso contractual detallado y no sabemos qué día van a comenzar realmente porque no hay un detalle de qué día van a ser entregados los contratos suscritos”, señaló el corporado.

Recursos liberados

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación señaló hace una semana que serán 12 los contratos de obra con los que se adelantarán los mantenimientos.



EL TIEMPO estableció, a través de los registros de contratación pública en Secop, que hay al menos 3 procesos en curso para iniciar labores en 11 sedes educativas. Se espera que la EDU reciba ofertas por parte de los posibles contratistas durante la próxima semana.



(Siga leyendo: Las obras de la alcaldía Quintero que esperan no quedarse en ‘veremos’)



Vale la pena mencionar que, dentro de los 411 establecimientos educativos en los que se realizará intervenciones, hay 13 sedes que serán adecuadas con recursos de vivencias futuras liberados de un proyecto de alianza público-privada que firmó la alcaldía de Medellín con el Gobierno Nacional en 2017 y que fueron aprobados por el Concejo en su momento.



Ese contrato Interadministrativo se liquidó en el segundo semestre del año pasado y con los recursos, la Secretaría de Educación también suscribió un contrato por 17.754 millones de pesos con la EDU para realizar las respectivas labores de mantenimiento y mejoramiento.



“Cuando finalicemos este Plan de Desarrollo, la entregaremos a cada institución educativa el plan maestro de infraestructura educativa, que va a significar como una hoja de ruta para cada rector y cada colegio en lo que tiene que ver con mantenimientos en los próximos cinco años”, puntualizó Agudelo.

Obras e inicio de clases

El próximo lunes, 16 de enero, informó la Alcaldía de Medellín, 229 instituciones educativas oficiales con sus respectivas sedes iniciarán el año escolar que comprenderá 40 semanas de trabajo académico distribuidas en los dos semestres del año, es decir, 20 semanas por cada uno de ellos.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La secretaria Agudelo explicó que los establecimientos tendrán que adecuarse para poder realizar las obras de mantenimiento. "Les hemos informado a los rectores que vamos a incomodarnos en este plan de infraestructura educativa. Medellín no tiene 411 sedes alternas. Por eso, vamos a llevar a los estudiantes a colegios cercanos y adecuar aulas específicas de cada institución", afirmó



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM