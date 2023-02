Unos 225 megabytes de información y pruebas, en siete carpetas, envió la Fiscalía General de la Nación a la juez 39 Penal Municipal de Medellín, a la delegada de la Procuraduría y a la defensa de las tres personas imputadas en el caso de las presuntas irregularidades en dos contratos de Buen Comienzo y alimentación escolar en la secretaría de Educación de Medellín durante el 2020.



Estas ‘evidencias’ hacen parte de un amplio y mediático expediente que abrió el ente acusador contra dos funcionarias y un contratista de la alcaldía de Daniel Quintero, por tres denuncias y una compulsa de copias que hizo la Contraloría local por presuntos hallazgos penales en 2021.

Los sobrecostos, según la Fiscalía, ascenderían a los 2.000 millones de pesos, entre los dos contratos; argumento que ya fue rebatido por la defensa de los procesados.



Los investigadores del caso pudieron establecer, a través de interceptaciones telefónicas, que en la sede del contratista Colombia Avanza, presuntamente, hubo una orden para desaparecer la contabilidad y los soportes que dan cuenta del contrato. Y a la secretaría de Educación habrían remitido facturas globales sin los respectivos soportes de los subcontratistas.



Además, los estudios de mercado se habrían hecho al detal en conocidos supermercados de la ciudad como La Vaquita y Boom. Los precios facturados por los proveedores de Colombia Avanza tiene sobreprecios en relación con los costos reportados mensualmente por el Dane. La diferencia alcanza los 1.292 millones de pesos en uno de los contratos, el de Buen Comienzo.

Los 4 presuntos delitos

Este lunes, 20 de febrero, apenas el primer capítulo de esta historia tendrá su punto final con la decisión de la juez sobre la medida de aseguramiento domiciliaria contra los tres procesados que pidió la Fiscalía.



A las 2:30 de la tarde se concluirá la audiencia preliminar en la que se define la medida contra Alexandra Agudelo, secretaria de Educación; Lina María Gil, ex directora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, ex representante legal de Colombia Avanza -renunció el pasado martes-.



Durante tres días, en la última semana, los medellinenses han escuchado en largas diligencias virtuales los argumentos de la Fiscalía y de la defensa. Aunque aún no se llama a juicio, el proceso captó la atención de la ciudadanía por tratarse de la primera decisión judicial en contra de algún funcionario de la alcaldía de Quintero.



El mandatario respaldó a su funcionaria durante un consejo de gobierno el pasado lunes y aseguró que en lugar de sobrecostos hubo ahorros en la contratación. “Evidentemente tiene un esfuerzo el Uribismo por dañar lo bueno que hemos hecho en Medellín”, indicó el alcalde Quintero y reiteró que no hay ninguna irregularidad.



La oposición, por su parte, exigió en la previa la renuncia de la secretaria Agudelo.



El ente acusador les imputó a los procesados -hace poco más de una semana- los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.

Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín. Foto: @soyalejangu

Contratación bajo la lupa

Los problemas se presentaron, al parecer, en dos contratos que se suscribieron en marzo de 2020 con la corporación Colombia Avanza. El primero es el que se firmó el 3 de marzo por valor de 16.060 millones de pesos.



Su objeto era la prestación de servicios para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la modalidad entorno familiar del programa Buen Comienzo. Inicialmente, tuvo un plazo de 135 días, pero después se amplió en 105 días y presentó una adición de 4.631 millones de pesos.



Hasta el momento, ese contrato no ha sido liquidado por la administración distrital, de ahí que se impute peculado en la modalidad de tentativa.



Para la Fiscalía, Agudelo y Gil decidieron cambiar la modalidad del contrato sin fundamento técnico y legal. Valga la pena decir que en los años anteriores se había suscrito bajo la figura de invitación pública y en 2021 se volvió a firmar con esta modalidad.



Además, entre los requisitos contractuales se exigió que los posibles contratistas hicieran parte del banco de oferentes del ICBF, algo que tampoco se había pedido anteriormente. Colombia Avanza se registró apenas el 30 de diciembre de 2019 y para la Fiscalía se violó el principio de objetividad y transparencia al no publicar el requisito para los demás interesados en el proceso.



Investigadores de campo pudieron establecer que la corporación obtuvo el rango más bajo dentro de los establecidos por el Bienestar Familiar para calificar a sus oferentes.



También dijo la Fiscalía que los requisitos del contrato se ajustaron para que quedara en manos de esa corporación. Por ejemplo, antes se exigía una experiencia de 5 años, pero para este caso se bajó a 3, según la investigación.



Cada uno de los defensores de los tres procesados argumentaron que en ningún caso hubo sobrecostos en la contratación, al aducir supuestas irregularidades y fallas en la metodología del investigador de campo de la Fiscalía.

Este es el análisis de posibles sobrecostos que hizo la Fiscalía en contrato de Buen Comienzo. Foto: Archivo particular

‘Pudo ser un correo’

Para los abogados, la información de precios del Dane no tuvo en cuenta la fluctuación de precios, los costos de empaquetamiento, los impuestos y las tasas en las que incurrió el contratista para la prestación de ambos servicios.



Asimismo, el defensor de Gómez, Daniel Ramírez, aseguró que la empresa se registró en el banco de oferentes del ICBF en noviembre de 2015 y que esto, en lugar de ser una irregularidad, configuró un elemento de idoneidad.



En cuanto a la contratación directa por prestación de servicios, los penalistas adujeron que la atención a la primera infancia configura un régimen especial, por lo cual, se podía suscribir contratos bajo esta modalidad.



Santiago Trespalacios, abogado de la secretaria Agudelo, también aseveró que hay un proyecto de liquidación del contrato en el que se le va a dejar de pagar al contratista 1.300 millones de pesos porque la ejecución financiera llegó hasta el 94,7 por ciento.



Durante su intervención, el togado afirmó que la audiencia “pudo haber sido un correo” si la Fiscalía hubiese acudido a los llamados que se le hicieron para aclarar la situación.



Y aseguraron que los hallazgos de la Contraloría local fueron archivados en enero pasado, un día antes del informe de sobrecostos de la Fiscalía.

Agradezco a todos los que públicamente y en privado me han expresado su apoyo y cariño en este momento. Mi pasión por la educación sigue intacta y nuestra gestión y compromiso por la #TransformaciónEducativa lo demuestran. pic.twitter.com/igZbGsdJA9 — Alexandra Agudelo Ruiz (@soyalejangu) February 9, 2023

El segundo contrato

El segundo contrato es el que se firmó el 20 de marzo -inicios de la pandemia- y que tenía por objeto: "Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la secretaría de Educación durante el periodo de calamidad para garantizar su seguridad alimentaria". Su valor fue por 7.168 millones de pesos y tuvo un plazo de ejecución de 30 días.



Para la Fiscalía, en este caso la secretaria Agudelo "rompió el interés general y se desvió para favorecer a Colombia Avanza. Ella es la que propone contratar con la corporación porque es idónea".



En la investigación se estableció que el contratista carecía de idoneidad "en la medida en debía contar desde el inicio de contrato con una bodega de uso exclusivo, para almacenamiento, ensamble y distribución de alimentos y no la tenía".



Por lo tanto, se tuvo que recurrir a Plaza Mayor para la entrega de 220.578 paquetes alimentarios, a través de un convenio administrativo por 126 millones de pesos. Además, se dispuso de servidores públicos del Inder Medellín y la secretaría de Inclusión Social para la entrega de los paquetes, responsabilidad que estaba a cargo de Colombia Avanza.



(Puede leer: Ofrecen recompensa para identificar a los agresores de periodistas en Medellín)



De esta manera, ese contrato, según la Fiscalía, tuvo sobrecostos por 830 millones de pesos en el valor de los alimentos, además del convenio con Plaza Mayor y otros costos. Para el ente acusador, Víctor Zapata, gerente de esa empresa, fue un tercero utilizado para dicho fin, por eso no se vincula al proceso.



Trespalacios aseguró que, mediante un auto, la Contraloría General de la República decidió archivar el proceso de responsabilidad fiscal contra Agudelo por sobrecostos en este contrato. Y expresó -al igual que sus colegas- que una de las responsabilidades de la alcaldía era disponer de la logística para la entrega de los paquetes alimenticios.



También evidenció que en el informe final de ejecución, el contratista manifestó que la logística valió 393 millones menos de lo esperado.



En cuanto al interés indebido, señaló que bajo la urgencia manifiesta se podía escoger al contratista que quisiera, siempre y cuando fuese idóneo. Finalmente, señaló, sobre los audios de la Fiscalía, que Agudelo no participó ni es mencionada en ninguno de ellos.



La Procuradora delegada del caso, Beatriz Mejía, respaldó la solicitud de prisión domiciliaria preventiva para Agudelo y Gil, en consideración a que actualmente son funcionarias en ejercicio de la alcaldía de Medellín, por lo cual “se puede presentar algún riesgo de reiteración”, indicaron desde el Ministerio Público.



Para el caso de Gómez, pidió analizar una medida diferente, puesto que considera que la privativa de la libertad no es la correspondiente.



Este lunes se conocerá si una de las funcionarias clave de la administración Quintero deberá permanecer en prisión domiciliaria antes de ser llamada a juicio.



