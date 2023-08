Ante el juzgado 40 penal municipal con función de control de garantías de Medellín la Fiscalía General de la Nación presentó este martes sus argumentos para solicitar medida de aseguramiento contra cuatro líderes de la barra 'Los del Sur' por los disturbios ocurridos el pasado 16 de abril en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.



Se trata de Andrés Felipe Muñoz Lara, Andrés Felipe Ospina Calle, Raúl Eduardo Martínez Hoyos y Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, quienes para el ente acusador habrían promovido la violencia al interior del recinto deportivo en la previa al encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali.

Los disturbios —que tuvieron su origen por las diferencias entre los directivos de Atlético Nacional y los líderes de 'Los del Sur'— dejaron 89 personas lesionadas —13 de ellos servidores públicos según la Fiscalía— y daños al estadio por 672 millones de pesos.



La Fiscalía imputó a los cuatro barristas el delito de instigación para delinquir agravada por daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público. Contra Muñoz, líder principal de la barra, se solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras que para los otros tres líderes se pidió medida no privativa.



Entre las restricciones que tendrían Ospina, Martínez y Gutiérrez están impedir la salida del país, prohibir la asistencia al estadio Atanasio Girardot y restringir las reuniones con miembros de la barra 'Los del Sur' y los directivos de Atlético Nacional.



Vale la pena mencionar que los directivos del club de fútbol, Mauricio Navarro y Benjamín Bejarano, se constituyeron dentro del proceso judicial como víctimas de los hechos que además causaron la cancelación del partido de fútbol y conllevaron a una fuerte sanción por parte de la Dimayor.

Así quedó el estadio tras los desmanes de Los Del Sur el pasado 16 de abril Foto: Jaiver Nieto /EL TIEMPO

¿Qué dijo la Fiscalía?

Durante la audiencia preliminar, la fiscal Luz Adriana Bonilla —la misma funcionaria judicial del proceso contra la ex secretaria de Educación de Medellín Alexandra Agudelo— presentó los videos y audios que tiene el ente acusador contra los líderes barristas. Aunque el expediente cuenta con 155 archivos, 17 carpetas digitales y 49,1 gigabits de información, solo se reveló un número limitado de pruebas.



Según la cronología reconstruida para el caso, los hechos tiene su origen en una reunión que se realizó el viernes, 14 de abril, en la sede de Atlético Nacional entre los cuatro líderes de la barra y los directivos del club. Ese día, el vicepresidente Bejamín Romero comunicó la decisión de no continuar con el beneficio de entregar a 'Los del Sur' las 500 boletas que les daban para los partidos.



"Esas 500 boletas que el club les entrega, pues no van a ser entregadas más a ustedes, porque no hay el porqué y pues para que todo el mundo tenga la misma oportunidad", comunicó el directivo durante el encuentro que quedó registrado en video.



El anunció —que según la Fiscalía no incluyó la disposición de la logística por parte de la barra para la tribuna sur del estadio— causó el malestar de los líderes, quienes en ese momento dijeron a los directivos que se encargaran de la logística para el partido contra el América.



"Aquí no hay nada que hacer. Nosotros no vamos a hacer la logística ni nada, ustedes se encargan de todo. De acá en adelante nosotros somos como dijo Benjamín un hincha más, ustedes se encargan de todo y a la mesa no volvemos. Interlocución no van a tener con nosotros ni con ninguno de LDS", afirmó Raúl Martínez.



La Fiscalía aseguró que en la noche de este 14 de abril los líderes de la barra, en cabeza de Muñoz, se reunieron con los mandos medios de 'Los Del Sur' para comunicar los resultados de la reunión. Allí se habría mencionado que el club rompió toda relación con ellos y quitó la logística de los partidos, lo cual, para el ente acusador, incitó a la violencia toda vez que no era cierto.

Reunión en la sede de Atlético Nacional antes del partido contra el América entre directivos y líderes de la barra. Foto: Archivo particular

'A lo barrabrava de hace muchos años'

A continuación, la fiscal Bonilla explicó que durante la reunión se dio la indicación de ubicar a los miembros de la barra en la parte baja de la tribuna sur para el partido contra el América —históricamente se han hecho en la parte superior— con el fin de "iniciar una guerra fría" contra los directivos del club.



Para soportar su relato, la funcionaria presentó algunos audios en Whatsapp —que en su momento fueron revelados por W Radio— en los que líderes de 'Los Del Sur' comenta las instrucciones que se dieron tras la reunión de la noche del viernes.



"Si nos toca meternos a la hijuepu**, nos metemos a la hijuepu**, armamos un mierde** allá. Si nos toca cogernos con los tombos, nos metemos, pero esas gonorre** no se alcanzan a imaginar con quienes se metieron. Eso fue lo que hablaron. Tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo piro**. El domingo va a estar caliente, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años", se escucha en uno de los archivos.



En el mismo sentido, la Fiscalía también presentó un comunicado de la barra en Twitter en el que "publicaron un mensaje tergiversado" sobre las determinaciones del club. Los peritos judiciales del CTI identificaron que todo lo que pasó entre el 14 y el 17 de abril en la cuenta de 'Los Del Sur' en esta red social fue eliminado.



Posteriormente, se revelaron los videos de las cámaras de seguridad del estadio en los que se observan los movimientos de Muñoz minutos antes de los disturbios. Para la Fiscalía, las imágenes comprobarían su intención de instigar y promover las acciones violentas en el escenario deportivo.

La Fiscalía presentó un video en el que se observan los movimientos de Felipe Muñoz durante el partido. Foto: Archivo particular

Medida de aseguramiento

Al final de su intervención, la fiscal argumentó que solicita la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Muñoz porque tendría capacidad de obstruir a la justicia, representaría un peligro para la comunidad, podría no compadecer durante el proceso e interferiría las pruebas y testimonios.



Para los otros tres líderes, según la Fiscalía, es idónea la medida de aseguramiento no privativa toda vez que tienen menor dominio en los hechos ocurridos y están en el proceso en calidad de coautores.



El apoderado de las víctimas, Ricardo Gaviria, apoyó durante su intervención la petición de la Fiscalía, al considerar que sus apoderados han recibido amenazas por para de miembros sin identificar de la barra en los últimos meses.



Con el fin de evaluar el material enviado por el ente acusador, los defensores Juan Sebastián Duque y Diego Vallejo solicitaron al despacho suspender la audiencia para contar con un tiempo razonable para evaluar la información que les fue remitida.



El juez 40 penal municipal con función de garantías de Medellín accedió a la solicitud y la audiencia continuará este miércoles, 16 de agosto, a las 2:30 p.m. Durante la diligencia, los abogados de los demandados presentarán sus argumentos para rebatir a la Fiscalía y el juzgado anunciará su decisión sobre la medida de aseguramiento.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com