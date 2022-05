Los conciertos de este fin de semana pasado, en especial el de Maluma, contribuyeron a la ocupación hotelera del 95%.



Así lo informó la Alcaldía de Medellín tras hacer un balance, lo que significa la mejor cifra tras el comienzo de la pandemia por el covid-19.



“En este (último) año y medio, de los 594 hoteles formales que hay en la ciudad, Medellín creció en 870 camas nuevas. Así que si no hubiéramos tenido estas camas nuevas disponibles para la ciudad, no estaríamos al 95 % si no que hubiéramos tenido a la ciudad colapsada”, detalló Alejandro, secretario de Desarrollo Económico.



Esa alta ocupación se debió a varios conciertos que tuvo la ciudad. Por ejemplo, el día viernes, el cantante venezolano Ricardo Montaner se presentó en Plaza Mayor y de manera paralela estaban Myriam Hernández y Pimpinela en el centro de espectáculos La Macarena.



Ese mismo día, Karol G hizo una visita sorpresa al sector de Provenza, en El Poblado, en donde regaló granizados a sus seguidores y cantó varios de sus éxitos en un pequeño concierto, acompañada de pistas musicales y un micrófono.



Karol G en el sector de Provenza. Foto: Cortesía @CamilaGomezG_

Pero lo que más captó la visita de colombianos y de extranjeros fue el concierto de Maluma, el sábado pasado, en la que el paisa llenó el estadio Atanasio Girardot en un espectáculo cargado de música, luces, juegos pirotécnicos e invitados como Madonna.



Este último concierto le dejó a la ciudad una derrama económica de 9 millones de dólares.



Para Daniel Quintero, esto fue el resultado de una estrategia de la Alcaldía de Medellín para atraer grandes conciertos de ciudad a través de varios incentivos.



“Lo que hacemos es que si se va a hacer un concierto, que se va a hacer en otra ciudad, nosotros mejoramos las condiciones para que se haga aquí y eso está haciendo que se hagan grandes conciertos de ciudad”, detalló.



“El de antier (sábado) es uno de los eventos con mayor despliegue tecnológico en la historia del país, nunca un montaje de estas características se había hecho en la ciudad y por eso digo que hay un antes y un después para la industria del entretenimiento”, agregó.



Quintero agregó que el proyecto de hacer una arena para conciertos y eventos no ha muerto y que sigue en pie.



“Estaba avanzado el proceso de factibilidad de la arena de Medellín para atraer a mucho nuevos artistas. Debido a la revocatoria y la inestabilidad política, algunos empresarios habían tomado la decisión de suspender el proyecto y ahora que se cayó la revocaría acaban de anunciarnos que tienen interés de seguir con el proyecto para que la ciudad tenga su arena, si nos dejan”, informó el alcalde.



MEDELLÍN

