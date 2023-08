Jhon Jairo de Jesús Muñoz es las más reciente víctima de la ola de violencia que se ha registrado en las últimas semanas en la comuna Manrique del nororiente de Medellín.



Una bala perdida acabó con la vida del hombre de 44 años que estaba terminando una instalación de redes de comunicación cuando se presentó una balacera entre dos parejas de motocicletas en el barrio Las Granjas.

Los hechos —que ocurrieron en la tarde de este viernes, 11 de agosto— dejaron otras tres personas lesionadas, entre ellas, una mujer de 19 años que estaba a punto de ingresar a un supermercado de la zona.



Información de la Policía Metropolitana apuntó que ninguna de las víctimas estaría relacionada con la confrontación entre bandas que conmociona a este sector de Medellín.



El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la capital antioqueña señala que en lo corrido del 2023 de han presentado 19 homicidios en Manrique, lo que evidencia un aumento del 280 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.

Se trata del incremento porcentual en asesinatos más alto entre las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. Incluso, las cifras de violencia homicida reflejan una disminución del 6,1 por ciento en los casos en siete meses y medio del 2023.



Según el secretario de Seguridad de Medellín, José Acevedo, la mitad de los asesinatos en Manrique corresponden a hechos de intolerancia, mientras que el resto se explica por actores delincuenciales.



La Policía Metropolitana aseguró que la balacera del viernes se presentó entre miembros de una estructura delincuencial que se disputan las rentas del microtráfico y otros delitos.



"En los últimos quince días llevamos tres muertes producto de un enfrentamiento de dos actores de orden criminal en este sector", explicó el secretario Acevedo en la mañana de este lunes.



El otro hecho que mencionó el funcionario se registró en la tarde del pasado 31 de julio cuando Yeison Alberto Gaviria y Milton Alexis González fueron ultimados con impactos de bala por dos motociclistas que se movilizaban por el barrio Manrique Central N° 2.



Aunque las víctimas alcanzaron a ser trasladadas a un centro asistencial, fallecieron minutos más tarde por la gravedad de las heridas.

¿Hay un sabotaje a la paz urbana?

A los asesinatos en esta zona de la ciudad se suma un panfleto intimidatorio que fue difundido en la comuna la semana pasada. En el escrito —que según el analista del conflicto Fernando Quijano ya había sido difundido en otros países y regiones— se amenaza de muerte a los residentes de cuatro barrios.



A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de Paz —que lidera el espacio dialógico entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales del Valle de Aburrá— rechazó los actos de violencia que se han presentado en este sector de Medellín.



"Lamentamos cada muerte y cada acto que perturbe esta fase de intercambio de ideas en el Espacio Dialógico para la Paz Urbana de Medellín que se desarrolla, por el momento, en la cárcel de Itagüí", se lee en el escrito.



Y señalaron que las amenazas, intimidaciones y homicidios de las últimas semanas son un intento de sabotear el proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá.



Aunque precisaron que a pesar de ello "las delegaciones continúan avanzando en las construcción de una metodología para el proceso y en propuestas de paz con una agenda de transformaciones territoriales".

Los mandos medios de 'La Terraza'

En diálogo con EL TIEMPO, el analista Quijano, quien además acompaña al Gobierno en el diálogo con las organizaciones criminales, aseguró que la situación en Manrique se da por roces entre miembros de grupos adscritos a la estructura de la 'La Terraza', que es la que tiene el control del territorio y las rentas criminales.



"Hay unas personas que se han enfrentado que son de grupos armados de esa zona, pero no es una posición de que estén en guerra", dijo Quijano, quien aseguró que los mandos medios estarían detrás de las tensiones entre algunas bandas que operan bajo el control de 'La Terraza'.



En cuanto al sabotaje, el analista refiere que los panfletos amenazantes que se difundieron por WhatsApp la semana pasada y la circulación de personas vestidas de civil en camionetas de alta gama genera tensión y zozobra entres los pobladores de la comuna.



"Crear un zozobra, generar miedo, tensión y que se aborrezca el tema de paz da réditos electorales y políticos. Al presidente Gustavo Petro no le puede ir bien en la paz, eso quita votos", manifestó Quijano.



Y agregó que para analizar la situación de seguridad en Medellín no se puede perder de vista la injerencia del crimen transnacional y la operación de bandas delincuenciales conformadas por extranjeros.

#ConsejoDeGobierno | ✋🏼Ningún acto violento debe quedar impune. En Medellín, estamos decididos a erradicar cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida y la integridad humana.



Las acciones de las autoridades

Para enfrentar el incremento de los hechos de violencia en el nororiente de la ciudad, el alcalde Daniel Quintero convocó este lunes un consejo extraordinario de seguridad y pidió el fortalecimiento de la intervención integral que desplegó la Policía Metropolitana en la zona.



"Necesitamos la colaboración de la ciudadanía. La colaboración nos sirve para salvar vidas, pero también que tenemos un ejercicio de recompensa, las más altas que da cualquier ciudad, con 100 millones de pesos por información que permita la localización o captura de las personas que están causando estos daño”, dijo el mandatario.



Asimismo, Quintero pidió a la secretaría de Seguridad desplegar en la comuna de Manrique los cinco 'Robocops' que tiene la administración distrital para vigilar las calles de la ciudad.



La Policía Metropolitana informó que más de 100 uniformados fueron desplegados en el nororiente de la capital antioqueña, entre los cuales hay equipos de inteligencia, Gaula, Policía Judicial y grupos de reacción para dar con la captura de los responsables de los homicidios en las últimas semanas.



Los presuntos delincuentes que son buscados por las autoridades y quienes estarían detrás de los crímenes en Manrique se identifican con los alias de Chapu, El Mono, Tajada, Jordi, Tombolín, Sebas, Camilo, Miguelito, Chumi y Makiut.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

