Lo que halló Contraloría de Medellín en caja menor del despacho de Daniel Quintero

El escándalo por el presunto manejo irregular de la caja menor del despacho del alcalde de Medellín sigue dando de que hablar en la capital antioqueña. Esta vez por cuenta de la Contraloría distrital que acaba de enviar a la Alcaldía el informe definitivo de la auditoría financiera y de gestión para el periodo 2022.



En el extenso documento se incluyó un capítulo con los resultados de la evaluación del fondo fijo reembolsable del despacho del exalcalde Daniel Quintero—comprende las secretarías Privada, Comunicaciones y Evaluación y Control—, que hizo el organismo de control a las facturas del 2022 y con corte al 30 de junio de 2023.

El equipo auditor revisó el 50,26 por ciento de las facturas del año anterior, es decir, 151'947.162 pesos y la totalidad de los recibos del primer semestre de este año que corresponden a 158'798.029 pesos.



Tras la extensa verificación, la Contraloría observó dos hallazgos administrativos, un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria y un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

Esta es una de las observaciones que hizo el organismo de control. Foto: Archivo particular

El primer hallazgo encontrado por la entidad corresponde a rubros sin cuantificación. Eso se debe a que en las resoluciones con las cuales se abrió el fondo fijo para las vigencias 2022 y 2023 no se registró el monto programado para su ejecución en cada uno de los rubros presupuestales.



"Esta situación se presentó por el desconocimiento normativo de los responsables de administrar y controlar estos recursos y en la ausencia de la planeación del gasto, lo que posibilidad erogaciones que incumplan los requisitos para ser atendidos con cargo a este", se lee en el informe de la Contraloría.



El segundo hallazgo, con incidencia fiscal por un posible detrimento patrimonial de más de 117 millones de pesos, se debe a que hay una falta de autorización y certificación de los gastos realizados en restaurantes de Medellín, el Valle de Aburrá y otras ciudades del país.



Según el organismo de control, el ordenador del gasto solo autorizó y certificó 7'799.790 pesos de los 124'566.0005 pesos que se desembolsaron por concepto de restaurantes para atender reuniones de carácter oficial que se encontraban en la agenda del alcalde.

Juan David Duque, exsecretario Privado de la Alcaldía de Medellín, era el ordenador del gasto para el periodo auditado. Foto: @juanduquega

"Lo que permitió que se realizaran compras individuales o personales (un combo, un ejecutivo, entre otros), y en algunos casos, compras de comida suntuaria, afectando la eficiencia del gasto público", indicó la Contraloría.



En los gastos sin autorizar, que ascienden a más de 116 millones de pesos, la entidad observó facturas en restaurantes de Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, por lo cual "se asumieron gastos con cargo al fondo fijo que debieron ser cancelados con recursos de los viáticos".



Pero la Contraloría descubrió que no solo se registraron facturas en restaurantes, sino que también se reconocieron gastos en refrigerios, bebidas, productos de panadería por 1'066.215 pesos. "Gastos que además, permiten concluir que no fueron urgentes, ni necesarios y no conducen al logro el cometido estatal".



La Contraloría también evidenció un segundo hallazgo administrativo por la deficiencias en la programación de los gastos del fondo fijo del despacho del alcalde. Según la entidad, los gastos para aprovisionar la cocina, el pago de peajes y la compra de flores fueron recurrentes y previsibles, por lo cual "no son imprevistos, ni urgente, ni necesarios para asegurar el giro normal y el logro del cometido estatal".



Y el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria tiene que ver con los incumplimiento del ordenador del gasto y pagador porque, según los registros auditados, "no se evidenció que los gastos presentara el visto bueno del ordenador del gasto (el exsecretario Privado Juan David Duque) donde conste que autorizó el pago de la erogación contraída".



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28