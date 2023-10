Medellín: lo que encontró la Contraloría tras investigación a contrato de Buen Comienzo

La Contraloría General de la República le envió a la Alcaldía de Medellín los resultados del informe técnico que realizó esa entidad en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo.



Se trata del mismo proceso por el cual está siendo investigada penalmente la exsecretaria de Educación de Medellín Alexandra Agudelo, quien fue imputada en febrero de este año por la presunta comisión de cuatro delitos contra la administración pública.

La actuación del organismo de control tiene su origen en un presunto daño patrimonial causado al Distrito que fue detectado por la Contraloría General de Medellín en una auditoria financiera y de gestión para la vigencia 2020.



Dicha entidad encontró cuatro hechos irregulares en el contrato por 20.692 millones de pesos, con adiciones, que firmó la secretaría de Educación con la Corporación Colombia Avanza en marzo de 2020 para la prestación de servicios para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y lactantes, a través de la modalidad entorno familiar de Bueno Comienzo.



Así, al considerar de impacto nacional los hechos mencionados, la Contraloría Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción asumió en abril pasado el proceso de responsabilidad fiscal.

¿Qué dice el informe?

Este es el contrato que revisó la Contraloría General de la República. Foto: Archivo particular

En el informe conocido por EL TIEMPO se verificaron los rubros de talento humano, materiales y dotación, gastos generales y paquetes alimentarios, sobre los cuales había presuntos hallazgos fiscales por 2.333'935.965 pesos.



La Contraloría tuvo en cuenta, para la elaboración, los estudios previos del contrato y los documentos que sustentaron su ejecución. También consideró el acta de liquidación del contrato —que tiene fecha de junio de este año— en la que se descontó una parte de los hallazgos de la Contraloría de Medellín.



De esta manera, el organismo de control concluyó que en el componente de talento humano se presentaron diferencias por 160'125.532 pesos que se evidencian en el incumplimiento de perfiles —por la contratación de 13 personas que no cumplieron con lo requerido— y la relación técnica, es decir, el número de personas respecto al número de usuarios atendidos.



Sin embargo, la Contraloría encontró que en el acta de liquidación del contrato se hicieron descuentos por este componente por valor de 205'756.006 pesos. Los ajustes, según el documento al que accedió EL TIEMPO, se hicieron debido que la secretaría de Educación solicitó al interventor —la Institución Universitaria Pascual Bravo— revisar la liquidación según lo detectado por la Contraloría de Medellín.

Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín, es investigada por la Fiscalía. Foto: @soyalejangu

"Con el fin de liquidar el presente contrato la secretaría de Educación instauró una mesa de trabajo y le solicitó a la interventoría revisar los pagos y dejar detallados los descuentos, frente a esto al interventoría presentó el proyecto de liquidación que ella desde su ejercicio de control determinó", se lee en el documento.



En cuanto a materiales y dotación, el organismo de control encontró diferencias por 24'097.678 pesos que corresponden a mayor valor ejecutado y cobrado de equipos de cómputo, equipos antropométricos e internet. Según el acta de liquidación del contrato, a Colombia Avanza se le descontaron 25,3 millones de pesos por el concepto de materiales y dotación, pero según la Contraloría, allí no se tienen en cuenta los equipos antropométricos.



"No obstante, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente informe técnico, el valor a compensar es inferior a la establecida en el auto de apertura, por las razones expuestas en las indicadas respuestas", dice el organismo de control.



En el componente de gastos generales, se encontraron diferencias por mayor valor ejecutado y cobrado en el arrendamiento de la sede principal, los servicios públicos de la sede y exámenes ocupaciones de ingreso que ascienden a 20'538.103 pesos. Por este concepto, en el acta de liquidación, se fijaron descuentos por una cifra similar: 20'114.492 pesos.

¿Sobrecostos en alimentos?

Este es el informe de la Contraloría General de la República sobre contrato de Buen Comienzo con Colombia Avanza. Foto: Archivo particular

Uno de los temas más polémicos en la ejecución del contrato tiene que ver con un presunto sobrecosto en el precio de los paquetes alimentarios, que incluso fue uno de los argumentos que presentó la Fiscalía durante las audiencias preliminares contra la exsecretaria Agudelo.



Según concluyó la Contraloría, tras realizar un estudio de mercado en el que se tuvieron en cuenta precios del Éxito, Supervaquita, Olímpica y el Sistema de Información de Precios del Dane, no existen diferencias entre el estudio y el presupuesto.



"Luego de comparar el valor de los paquetes alimentarios cobrados por el contratista a la Alcaldía de Medellín y el valor de los mismos obtenido según el estudio de mercado realizado en este documento, se observa que el segundo (estudio de mercado) es superior al primero (presupuesto)", indicó el organismo de control.



La entidad aseguró que el valor global de los paquetes alimentarios de la canasta de referencia incluía tanto los costos directos de los productos como los costos indirectos de la logística, por lo que era un valor global.

Esta es el acta de liquidación del contrato de Buen Comienzo con Colombia Avanza. Foto: Archivo particular

"En el proyecto de acta de liquidación de 2023, sí se proyectaron compensaciones por mayor valor en los paquetes alimentarios, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente informe técnico no hay lugar a determinar una correspondencia de valores compensados (...) ya que no existe una diferencia que justifique tal correspondencia", explicó la Contraloría sobre el descuento que se le hizo al contratista sobre este punto.



Y es que en el acta de liquidación del contrato descontaron 530.130 pesos por valor faltante de gramos en productos entregados. Además, se realizó un descuento adicional —tras los hallazgos de la Contraloría de Medellín— por 567'569.078 pesos "que se realiza al cotejar los costos del paquete de alimentación, establecidos

por Buen Comienzo, y la ejecución presentada por parte del Contratista".



El ajuste se hizo por recomendación de la mesa técnica que acompañó la liquidación del contrato "dado que el contratista presentó la factura con el costo detallado por los elementos constitutivos del paquete y llevó a la logística el excedente sin el detalle de costos en los que incurrió por esta acción, se recomienda descontar ese excedente por cada paquete entregado".



Finalmente, el informe de la Contraloría, que aún no ha cerrado el proceso de responsabilidad fiscal, determinó que los ajuste planteados en la liquidación superan el valor obtenido como diferencia en el documento.

En Medellín se adelantaron protestas este año por las presuntas irregularidades en Buen Comienzo. Foto: @JulianVasCas

Hasta la fecha, la Alcaldía de Medellín, a través de Buen Comienzo, ha facturado 16.543'166.367 pesos a Colombia Avanza por la ejecución del contrato que terminó en diciembre de 2020. Aún están pendientes por pagar 2.496 millones de pesos para una ejecución total de 19.039'347.571 pesos.



Tras conocer el resultado del informe, el secretario Privado de la Alcaldía, Juan David Duque, le dijo a EL TIEMPO que pedirán el cierre de la investigación penal contra la exsecretaria Agudelo que adelanta la Fiscalía General de la Nación.



Sin embargo, hay que aclarar que además de los sobrecostos, el ente acusador indaga otras presuntas conductas que no fueron revisadas por la Contraloría y que Duque calificó como falsas.



También aclaró que los descuentos realizados al contratista se hicieron producto del trabajo del interventor durante la ejecución del contrato y no por las denuncias ciudadanas que dieron a conocer en su momento las presuntas irregularidades.



"Para eso son las interventorías, uno desde el Estado contrata y una interventoría verifica que lo que se haya contratado se ejecute de manera correcta, dice qué se puede pagar y que no se puede pagar. Ahí no hay ninguna suspicacia", enfatizó.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com