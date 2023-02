José Daniel Duarte Peña ganó reconocimiento en las calles de Bogotá y Medellín. Se pintaba el rostro y las manos, se vestía con elegantes trajes, se peinaba con bastante gel y cargaba un parlante con música para la puesta en escena: un maniquí en medio del caos citadino.

“Ser maniquí es darle vida a un personaje de almacén. Como lo ven quieto, así mismo uno interactúa para mantener una personalidad estática”, expresó para EL TIEMPO, en el 2017, cuando se llevaba los aplausos de los transeúntes del centro de Bogotá.



Según contó, destinaba unos 45 minutos en el proceso de maquillaje y peinado, suficiente para que su piel y cabello lucieran tan irreal al igual que la de un muñeco.

Facebook Twitter Linkedin

El Muñeco Zed, en las calles de Bogotá. Foto: EL TIEMPO

(Siga leyendo: La historia de Johanna Carolina, colombiana que falleció tras terremotos).

“En las calles de Bogotá, la gente presta atención. Apoyan el arte con 500 o 1000 pesitos”, dijo en su momento el que se denominaba como Muñeco Zed o Mr. Zed, un personaje que creó con la inspiración de ‘Pinocho’.



Antes se desempeñaba como estilista profesional, pero decidió salir a las calles con la intención de ser un artista callejero.

La inesperada muerte del artista



En los últimos meses, Duarte vivía en Medellín, donde no solo se llevó los aplausos de los locales, sino de cientos de turistas. Las dolencias venían acechándolo y, poco a poco, su estado de salud recaía.



“Me dan muchos cólicos. Me tiemblan las piernas, la pantorrilla. Se me hinchan los pies. No me puedo mantener mucho tiempo de pie”, contó hace pocos días para el canal ‘Telemedellín’ y aseguró que no tenía claro qué enfermedad padecía.

(Siga leyendo: La historia de Señora Gilma, la perrita moribunda que adopté y me cambió la vida).

Los creadores de contenido ‘Los locos de Medellín’ sumaron fuerzas para recoger fondos y poder comprarle los medicamentos que requería. Según lo que los médicos les habían dicho a los jóvenes, tenía varias infecciones y una tuberculosis.



“Me están ayudando. Tengo que bregar con el tratamiento”, mencionó el hombre, de 36 años.

Fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos y falleció este 7 de febrero. Como no tenía contacto con sus familiares, los creadores de contenido colaboraron para el pago de sus exequias.

“Se encontraba en unas condiciones muy bajas, de salud, de acompañamiento. Estaba muy solo. Cuando vean un artista en la calle, lo mejor que pueden hacer es apoyarlo. Descansa en paz”, expresaron ‘Los locos de Medellín’ para darle el último adiós.

También puede leer:

- Iván Lalinde y Carolina Cruz lloran por inesperada muerte de amigo de Día a Día.

- Jorge Bermúdez revela cómo le hicieron 'paseo millonario': esta suma le hurtaron.

- Diego Guauque se sincera sobre su tratamiento: ‘¿Qué me irá a pasar? No sé’.

- El caleño que murió tras sueño americano: costoso cobro por repatriar su cuerpo.