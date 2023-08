El juzgado 40 penal municipal con función de control de garantías de Medellín tomó una decisión este martes 22 de agosto sobre el proceso en contra de cuatro líderes de la barra Los Del Sur de Atlético Nacional, por los disturbios ocurridos el pasado 16 de abril.



Vale recordar que la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Andrés Felipe Muñoz, líder principal de la barra.

Para las otras tres personas, Andrés Felipe Ospina Calle, Raúl Eduardo Martínez Hoyos y Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño se pidió medida no privativa.



Esto, por los delitos de instigación para delinquir agravada por daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público.



Al respecto, el juez determinó que Muñoz no tiene antecedentes penales, por lo que desestimó la petición de medida privativa de la libertad en centro carcelario y, determinó a su vez, que no hay pruebas suficientes para determinar que hay riesgo de fuga.



Situación similar ocurrió con los restantes líderes de la barra, por lo que podrán defenderse en libertad durante este proceso penal.



(También lea: Los argumentos de la Fiscalía contra líderes de Los Del Sur por disturbios en Medellín)



Sin embargo, se determinó que los imputados no podrán entrar a partidos de Atlético Nacional, no podrán tener contacto con otros integrantes de la barra y no podrán hacer uso de sus redes sociales para tratar temas de Los Del Sur.

El domingo va a estar caliente, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, la Fiscalía presentó recurso de apelación sobre la decisión de la negativa a la medida privativa de la libertad en contra de Muñoz.



Por su parte, el representante de los directivos de Nacional expresó su inconformismo con la decisión de la prohibición de entrada al estadio Atanasio Girardot e indicó que esta debe extenderse a otros estadios del país y que, a su vez, les impida salir del país.



Por su parte, la defensa de los imputados también apelaron las medidas no privativas de la libertad tomadas por el juez.



Durante la audiencia el juez leyó las pruebas entregadas por la Fiscalía, entre las que están intercambio de mensajes entre los acusados debido a la molestia tras la decisión tomada por el club de quitarles una boletería que antes les entregaban.



"Si nos toca meternos a la hijuepu**, nos metemos a la hijuepu**, armamos un mierde** allá. Si nos toca cogernos con los tombos, nos metemos, pero esas gonorre** no se alcanzan a imaginar con quienes se metieron. Eso fue lo que hablaron. Tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo piro**. El domingo va a estar caliente, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años", se escucha en uno de los archivos.



Los disturbios —que ocurrieron previo al partido entre Nacional y América de Cali— dejaron 89 personas lesionadas —13 de ellos servidores públicos según la Fiscalía— y daños al estadio por 672 millones de pesos.



(Siga leyendo: Anuncian simulacro de evacuación por sismo en Medellín; ¿cuándo y a qué hora será?)



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín