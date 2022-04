La emergencia ocurrida en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro con el aterrizaje de emergencia de un avión a finales de marzo pasado, que ocasionó retrasos en la llegada y salida de vuelos, reavivó la polémica de ampliar la capacidad aeroportuaria en la ciudad región.



Además del tema de la segunda pista para este terminal aéreo, también se retomó la discusión sobre trasladar las operaciones del aeropuerto Enrique Olaya Herrera (EOH) de Medellín hacia las afueras de la ciudad.

Esta iniciativa, ya se había propuesto hace poco más de un año, mediante un Proyecto de Acuerdo que buscaba convertir al Olaya Herrera en una Empresa Industrial y Comercial del Estado(EICA), que finalmente no fue aprobado.



Este, según la alcaldía de Medellín, era el primer paso para en un futuro tener un gran parque en este espacio.



Según la mayoría de concejales que votaron negativo, no están en contra de que eventualmente esto ocurra, sino que indicaron que una decisión de semejante envergadura requiere más tiempo de discusión.



“Ese proyecto de acuerdo debe tener unos límites muy claros. Es clave que se defina y que el debate sea de largo aliento, que haya discusiones serias para que la comunidad pueda tener a ciencia cierta el efecto”, dijo en su momento la concejala Dora Saldarriaga, de Estamos Listas.



Por su parte, el ahora Representante a la Cámara Daniel Carvalho, quien fue de los primeros en proponer el debate sobre el EOH, enfatizó que, aunque le parece un proyecto interesante, “requiere mucha discusión, tiempo para el análisis y no se va a despachar en 15 días, quiero que quede muy claro eso”.



Precisamente, para enriquecer esta discusión –y reactivarla lo más pronto posible- el Centro de Modelación Urbana de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), realizó un estudio sobre todo lo relacionado en el área de influencia del aeropuerto desde lo urbano, así como algunas proyecciones que se podrían hacer en caso de que se trasladen las operaciones aéreas.



De acuerdo con el estudio, el EOH moviliza 1,1 millones pasajeros y cada año crece al 4 por ciento, pero al 2038 serían unas 2,5 millones de personas.



“Eso preocupa porque actualmente está colmado de operaciones y requerirá sí o sí un traslado para operar con mejores aeronaves. Además, actualmente se encontraron 161.573 obstáculos en la operatividad aeroportuaria en el aeropuerto donde está, de los cuales 66.000 están dentro del cono de aproximación de aterrizaje y despegue”, expresó Julián Gómez Carvajal, líder de arquitectura de la EDU.

"No se puede hablar del traslado del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, hasta que no esté lista la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, esta debe ser la prioridad": @anibalgaviria. — Miguel Cardoza Cadenas (@MiguelCardoza) February 3, 2022

Torres de telecomunicaciones, edificios, la geografía propia, desarrollos inmobiliarios no legalizados hacen parte de estos obstáculos.



“No es el peor para aterrizar en el país, pero si tiene dificultades para que se haga 100% automático como ocurre en otros aeropuertos”, agregó el experto.



Entre los estudios iniciales, se han identificado tres valles que servirían como posibles escenarios de traslado: Rionegro, San Pedro de los Milagros y Santa fe de Antioquia. Sin embargo, se requieren estudios detallados de capacidad aeroportuaria en estas zonas para determinar cuál sería la más viable, así como los costos y tiempos requeridos para lograrlo.



No obstante, una de las barreras para el traslado del Olaya Herrera, es que hay un contrato de concesión con un operador desde el 2008 para operar el terminal aéreo hasta el 2032, con posibilidad de extenderlo hasta el 2048.



Potencialidades

Según datos de Airplan, el operador privado de la terminal, durante 2019 al menos un millón 164 mil 859 de pasajeros y 1.759 toneladas de carga habían sido transportados en el aeropuerto. Foto: Cortesía Aeropuerto Olaya Herrera.

De acuerdo con el estudio, desde lo urbano, se identificó que cualquier decisión que se tome en la zona afecta de manera directa 27 barrios de tres comunas (Guayabal, Belén y Laureles).



Esta área de estudio, donde habitan 273.000 habitantes, tiene 870.571 m2 de espacio público, esto es 3,19 m2 por persona, muy lejos de lo que se había propuesto la ciudad (entre 10 y 15 m2).



Para el experto de la EDU, estos 1’675.571 m2 de espacio público adicionales que ocupa hoy el aeropuerto aumentarían este porcentaje a 6,1 m2 de espacio público por habitante, lo que beneficiaría zonas como La Colina, Belén Rincón y la Loma de los Bernal, que son las más densamente pobladas con un promedio de 450 habitantes por hectárea.



“Pensar que si desaparece el aeropuerto el espacio se llenaría de edificios es un error, ya que el contrato de comodato indica que allí solo se pueden realizar desarrollos culturales, y medio ambientales”, expresó Gómez.



Aclaró, sin embargo, que tampoco es que una vez no esté el aeropuerto, todos los barrios adyacentes vayan a transformarse. De acuerdo con el estudio, el 60% en el área de influencia alrededor del EOH tienen potencialidades de desarrollo, es decir, unas 863 hectáreas para renovación urbana, lo que limitaría la expansión inmobiliaria en esta zona.



¿Por qué es importante esto? Por las dinámicas que ocurren en las zonas alrededor del aeropuerto. Dicho estudio indicó que, entre 2011 y 2018 reportaron 10.865 eventos por narcóticos (capturas, comercialización, ollas de vicio o porte ilegal), estas zonas hacen parte de los potenciales desarrollos urbanos.



“Debe comenzar a darse desde ya la discusión, la próxima revisión del POT debería considerar aspectos alrededor del aeropuerto y comenzar a tener instrumentos y normas para que, cuando eventualmente ocurra el traslado o termine la concesión actual, no sea una sorpresa y no sepa cómo desarrollar esta zona, sino, por el contrario, ya tener una hoja de ruta lista”, puntualizó Gómez.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín