Hace 20 años, cinco amigas dermatólogas se unieron para crear un lugar donde pudieran encontrar los productos para que mujeres y hombres tuvieran bienestar.



En un pequeño local en el sector de San Diego, en Medellín, comenzó un sueño llamado Medipiel que hoy cumple 20 años.



Ellas atendían consultas, también vendían, modelaban sus propios productos y así fueron creciendo. Abrieron un segundo local en Villanueva y comenzaron con el servicio a domicilio.



El negocio fue creciendo y con este las necesidades. Comenzaron a contratar más gente y a formalizar más el negocio, hasta que llegó un punto en el que ya no dieron abasto de hacerlo, por lo que hace tres años tomaron la decisión de estructurar una junta directiva que fueran personas externas a la compañía y cambiar toda la parte gerencial.

Ángela Gaviria en una tienda de Medipiel. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

El reto que tenían estas cinco amigas eran poder formalizar una junta directiva, pero además dejar a personas a cargo de su sueño, personas que hicieran realidad el poder expandirse.



Antes de que entrara pandemia, en marzo del 2020, la empresa tenía 35 puntos de venta y ahí llegó Ángela María Gaviria, una mujer que llegó a revolucionar la empresa con su pasión y sus ganas de sacarle la mejor versión a todo su equipo.



Ángela llegó en plena pandemia y se encontró que todos los puntos de venta estaban cerrados.



“El reto en ese momento era lograr gestionar la dinámica comercial a través de ecommerce (comercio electrónico), call centers, transformar los procesos, los turnos, la atención, era como un plan emergencia que se basaba en darle sostenibilidad al negocio, en ser capaces de soportar la estructura del negocio. Ese año no tuvimos que hacer ninguna reducción significativa de personal, no cerramos ningún punto de venta y cerramos el año creciendo en ventas”, cuenta Gaviria.



Esto generó que el negocio de ecommerce se potencializara y a su vez aportara crecimiento.



“Todos los procesos están dirigidos por mujeres, gestión humana, comercial, operaciones, mercadeo y financiero, todas somos mujeres y todas paisas, todas tan distintas pero con las ganas y el convencimiento de tener una compañía muy hermosa con la que puedes aportarle al país”, agrega Ángela.



Medipiel está en casi todo el país, además, tienen un programa de responsabilidad social asociado con todo el empoderamiento femenino.



De los 480 empleados, el 95% son mujeres. Además, en los puntos de venta, las consultoras son mujeres.



“Estamos en una industria en la que casi todas las cabezas o líderes de procesos son hombres, los proveedores, los dueños, pero en este caso todo es muy distinto”, agrega Gaviria.



El secreto suyo, aparte del equipo en el que cree firmemente, es el de “poder generar confianza que sea transformadora y que pueda inspirar con la fiel convicción de ser grandes y fuertes pero aportándole siempre a la sociedad”, dice Ángela.

Sus cinco directoras

Lina Tamayo Arboleda y María Adelaida Cardona en una tienda de Medipiel. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

Lina María Tamayo Arboleda tiene 38 años, es la directora comercial, a su cargo está asignada la responsabilidad de las ventas.



Lina es una soñadora, cree firmemente en la gente y su pasión que la mueve a lograr sus objetivos.



“Encontré que para mí el propósito de vida es ayudar a los demás a dar su mejor versión y eso significa trabajar desde los miedos, pero también los sueños y cómo lograr lo imaginable con cada una de las personas que trabajan conmigo”, dice Lina.



Lina tiene una frase que siempre repite y le enfatiza mucho a su equipo y es: “poder creérsela, hacer lo que nos trazamos y siempre mirar más situaciones desde las posibilidades y no de las limitaciones”.



Lina llegó hace dos años y desde entonces ha acompañado a Angela en este proceso de crecimiento donde ha logrado casi que triplicar las tiendas que tiene a su cargo.



María Adelaida Cardona lleva un año y cuatro meses liderando el área de gestión humana en Medipiel, es esposa y mamá y es una convencida de que el talento humano es el que conecta al negocio.



“Mi aporte es la conexión de las personas con el propósito o la visión de la compañía y que cada uno se sienta responsable de que los resultados los construimos en equipo y los construimos todos juntos”, indica María Adelaida.



Su misión es que los colaboradores de Medipiel se apropien de la cultura organizacional, la respiren y la vivan.



“Nosotros ofrecemos bienestar integral y nadie da de lo que no tiene, por eso hacemos que nuestra gente se sienta conectada con lo que hacemos y con nuestro propósito de marca”, agrega.

Claudia Bedoya lleva tres años como directora de operaciones de Medipiel. Su disciplina y compromiso son clave para que el trabajo en equipo funcione.



“Me parece muy chévere liderar, pero liderar en equipo. Me parece importantísimo la inclusión de la gente en los proyectos con sus ideas. La vida me llevó a ser líder y hoy es una decisión y convicción”, indica Claudia.



María Teresa Herrera es la directora de Mercado, es la más nueva, lleva 3 meses en la empresa y es la que le aporta la alegría a este equipo de seis mujeres.



"Disfruto todo lo que hago, trabajamos mucho pero con mucha alegría, soy una persona orientada al resultados, me encanta trabajar de la mano con el área comercial y lograr las metas que tenemos en conjunto", dice.



Aunque su fuerte es la creatividad, la parte racional es clave para alcanzar sus objetivos.



Las finanzas y la parte administrativa están a cargo de Natalia Castaño, lleva un año y medio en la compañía y es la que hace posible que todas las ideas de estas mujeres apasionadas se hagan realidad.



"El negocio va a toda y aveces por ir a lograr las oportunidades del mercado pierden cierto detalles y creo que mi capacidad analítica y de concertar y alinear, he logrado dar alertas o establecer procesos para mitigar todos los riesgos que podríamos vernos expuestos", resalta.



Estas mujeres tienen claro que su mayor secreto ha sido el trabajar sobre una misma dirección, todas son distintas pero alineadas. Así son las seis paisas que han logrado hacer crecer esta empresa en solo tres años.





