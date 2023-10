Las reacciones en Medellín a decisión de Junta Directiva de EPM de capitalizar Tigo-UNE

La decisión de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín de autorizar la capitalización de UNE EPM Telecomunicaciones —más conocida como Tigo-UNE— salva a la firma de una reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades y alivia, de momento, la delicada crisis financiera que tiene en riesgo a 12 millones de clientes en todo el país.



Tras una sesión que se realizó en la tarde de este miércoles, 4 de octubre, el órgano directivo de la empresa determinó inyectarle hasta 300.000 millones de pesos, "siempre que se logren las autorizaciones necesarias para habilitar la operación de endeudamiento necesaria para fortalecer el flujo de caja de UNE".

La capitalización, según informó EPM en un comunicado, se adelantará bajo las condiciones acordadas con Millicom en las últimas semanas, tras una serie de propuestas y contra propuestas con las que finalmente se llegó a una determinación.



El proceso se hará con el valor de la acción en el mercado y no con el valor en libros, como se afirmó en algún momento; el retorno de los recursos se realizará mediante la readquisición de acciones o una compara obligatoria de Millicom a un valor acordado; la cláusula de protección al patrimonio público se ampliará hasta diciembre de 2026, y los pagos se efectuarán un 50 por ciento en octubre y el otro 50 por ciento en diciembre de este año.

La sede de Tigo-UNE está ubicada en Medellín. Foto: Tigo

"EPM tendrá la opción de elegir en un plazo máximo de un año, entre la ejecución de la cláusula de protección del patrimonio público y la opción de compra obligatoria por parte de Millicom", agregó la empresa.



El anuncio, que se dio a altas horas de la noche del miércoles, fue recibido con buenos ojos por parte de los concejales de diferentes partidos en Medellín. Vale la pena mencionar que en la corporación cursa un proyecto de acuerdo para aprobar la dilución de EPM en Tigo-UNE que, según los concejales, ya queda sin pies ni cabeza.

Más información 👇🧵 pic.twitter.com/aOyOzJ2Ue0 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) October 5, 2023

Así recibieron la decisión

Claudia Ramírez, corporada del Centro Democrático, calificó el anuncio como alentador y refirió que el acuerdo es positivo para los millones de usuarios de la firma de telecomunicaciones en todo el país y para la ciudadanía. Y es que el Distrito de Medellín —a través de EPM y el Inder— tiene el 50 por ciento más uno de las acciones de la compañía, pero no la controla.



Para la concejala, los anuncios de Daniel Quintero antes de su renuncia a la alcaldía exacerbaron la problemática de la empresa y promovieron "un pánico económico injustificado que ha impactado negativamente a EPM". En ese sentido, la propuesta de dilución que hasta el momento no ha sido retirada "ignoraba de forma imprudente las alternativas viables para rescatar a la empresa sin necesidad de recurrir a la dilución".



El presidente del concejo, el liberal Fabio Rivera, celebró la decisión de la Junta Directiva de EPM al afirmar que era la postura que siempre había apoyado, eso sí, siempre y cuando fuera por parte todos los accionistas. El corporado señaló que es oportuna la renegociación de la cláusula de salida, puesto que permitirá un análisis en un concejo menos polarizado durante el próximo cuatrienio.



Sin embargo, explicó que las dificultades de Tigo-UNE requieren de acciones más allá de la capitalización, por ejemplo, a través la recomposición de los costos y gastos de la operación de la empresa y un diálogo con el Gobierno Nacional para ajustar los pagos del espectro.

En el concejo de Medellín se tramita una propuesta para diluir la participación de EPM en Tigo-UNE que fue presentada por Daniel Quintero antes de dejar la alcaldía. Foto: Concejo de Medellín

En cuanto al proyecto de acuerdo que cursa en el concejo, Rivera precisó que es claro que no tiene futuro, pero dijo que el propósito esta semana era escuchar los planteamientos de EPM y Tigo-UNE. Su comentario se debe a que este martes estaba programada una socialización en el recinto, pero esta fue retirada del orden del día al iniciar la sesión al considerarse inconveniente.



El concejal Simón Pérez considera que el acuerdo abre una ventana de oportunidad para renegociar condiciones que no han sido favorables para EPM y le parece acertado que se amplíe el tiempo de la cláusula de protección al patrimonio público que vence el próximo agosto. "La salida hoy no puede ser diluir la participación de EPM, de ninguna manera. Yo he defendido la presencia de EPM en el sector", dijo el corporado.



"Creo que la capitalización debe estar condicionada a una mayor rentabilidad social que EPM le debe exigir a Tigo-UNE, eso debe quedar explícitamente en el plan de inversión y retorno de utilidad", dijo Pérez quien agregó que se debe garantizar que Medellín tenga buena conectividad y calidad en los servicios que recibe.



MEDELLÍN

