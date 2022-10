En un debate de control político, que duró más de 8 horas, concejales y sindicalistas presentaron esta semana algunas irregularidades que estarían ocurriendo en el Hospital General de Medellín.



A pesar de ser el centro de salud público más importante de Antioquia y de que hace cuatro días el Icontec mantuvo su acreditación de calidad, el 'Luz Castro de Gutiérrez' ha estado en medio de las críticas.

Presuntas irregularidades en contratación, mal manejo del personal, indagaciones de los entes de control y el sellamiento de servicios por parte de la Seccional de Salud de Antioquia son algunos de los cuestionamientos que se le hacen a las directivas de la entidad.

El aplicativo existente

Este es el contrato para el call center. Foto: Secop

Una de las primeras advertencias que se hizo en la sesión plenaria del pasado martes, 25 de octubre, fue sobre un contrato para el agendamiento de citas.



Juan Camilo Toro, miembro del Sinprogen, explicó que, en 2019, le delegaron la creación de una funcionalidad para agendar citas por parte de los pacientes en el sitio web del Hospital. Para eso entonces el desarrollo tuvo una inversión aproximada de 250 millones de pesos.



Sin embargo, el ingeniero informático, denunció que un año después se suspendió el aplicativo por la pandemia y que, desde entonces, no se le realiza mantenimiento. El 5 de mayo pasado, el Hospital contrató a Tramisalud S.A. para la creación de un call center para el agendamiento de citas por 678.083.376 pesos con un plazo de ejecución de 9 meses, hasta el 31 de diciembre de 2022.



“Estamos pagando por algo que ya está hecho. Se ocultó pero se hizo mal, se dijo que estaba mal y que no funcionaba, pero ustedes ven que sí funciona”, dijo Toro en plenaria del Concejo, al demostrar que el aplicativo todavía funciona.

Intervención del concejal Alfredo Ramos del Centro Democrático. Foto: Concejo de Medellín

En cuanto al proceso de contratación, el concejal Alfredo Ramos (Centro Democrático)alertó que: “Invitaron a cuatro empresas y solo dos presentaron propuesta. Uno estaba habilitado y otro no. Invitan a firmas que no cumplen con requisitos que pone el propio Hospital”.



Además, aseguró que, según los informes de supervisión, en los meses de julio y agosto el agendamiento de cada cita costó 102.405 pesos y 149.815 pesos, respectivamente.



Para Ramos este no es el único contrato con cuestionamientos. Con la firma Tecnilavar, encargada del servicio de lavandería, se suscribieron 11 contratos en un año, a pesar de que tenía vigencias futuras aprobadas. En su mayoría se trató de invitaciones privadas o urgencias manifiestas que tuvieron adiciones del 30 y el 50 por ciento.



El concejal argumentó que, en reiteradas ocasiones, a los procesos de contratación invitaron a las mismas empresas que ya habían sido rechazadas o que decidieron no presentar ofertas en el pasado. “Es para matizar de transparencia algo que no lo es, porque es repetitivo”, dijo Ramos. En total, a la empresa se le entregaron más 2.768 millones de pesos.

Rotación de personal

Pero los contratos no son los únicos interrogantes que plantearon los corporados. Daniel Duque (Alianza Verde) aseguró que desde mayo de 2020 a la fecha, 41 personas han ocupado los 18 cargos de nivel directivo y subdirectivo del Hospital.



“Hemos recibido reportes de directivos desconectados de la realidad del Hospital, con desconocimiento de su rol y bajo nivel de apropiación (...) ¿Qué continuidad en los procesos va a haber ahí? Ninguna”, aseguró el concejal.



Además, los contratos con agremiaciones sindicales, para suplir las plazas por prestación de servicios pasaron de 15, en 2020 a 58 en 2022. “Es una tercerización que se ha materializado en los últimos años”, apuntó Duque, quien dijo que una de esas agremiaciones ha sido objeto de múltiples quedas por incumplimiento en los pagos.



“La situación por la que viene atravesando el Hospital requiere que sus colaboradores tengan condiciones dignas para el trabajo”, puntualizó.

¿Qué dice la Personería?

Personero de Medellín, William Vivas. Foto: Concejal de Medellín

Durante el debate, el personero de Medellín, William Vivas, aclaró que en el ente de control cursan 12 indagaciones preliminares y 14 investigaciones disciplinarias contra funcionarios.



De las indagaciones, 8 corresponden a materia contractual y 4 por presunto acoso laboral, representación judicial siendo directiva de la entidad e inasistencia a comisión. En cuanto a las investigaciones, 8 son por contratación, 3 por asuntos de presunto acoso laboral y extralimitación de funciones, 1 por modificación del perfil profesional y otras dos por asuntos varios.



De hecho, el pasado lunes la Personería formuló pliego de cargos contra la Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital General, Luisa Fernanda Correa, por aparente violación del régimen de inhabilidades.



En total, se han realizado 21 vigilancias preventivas por denuncias ciudadanas y actuaciones de oficio. Los hallazgos administrativoshan sido remitidos al área disciplinaria para su trámite.

La respuesta del gerente

Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

El gerentel del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, respondió a los cuestionamientos durante el debate. Sobre los procesos de contratación dijo que: “Nos regimos estrictamente por un manual de contratación, de 2014, que no ha variado (...) El gerente, a dedo, no designa contratistas, todo se hace desde la parte técnica”.



Córdoba aclaró que serán los entes de control los que definirán si existen irregularidades en los procesos. “Nos han solicitado esa información, que también hemos enviado a los concejales. No estamos exentos de errores; si los hay, asumiremos consecuencias y lo dirán los entes de control y la justicia”, agregó.



Sobre la alta rotación, explicó que obedece a cargos de libre nombramiento y remoción. “Cuando llegué, los funcionarios presentaron renuncia protocolaria y los reemplazamos por personas probas, en un proceso que tiene el Hospital con talento humano”. Y dijo que se contratan personas idóneas que no tengan sanciones.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redacción EL TIEMPO Medellín

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com