Las peleas del alcalde Daniel Quintero: ¿estrategia o no?

“Yo trino. Algunas veces, como ven que no respondo, entonces, piensan que “este se deja pegar”. Yo soy muy tranquilo. Pelear conmigo es muy difícil porque yo tengo un nivel de aguante alto, pero eso no significa que no tenga carácter y no sepa responder cuando toca o cuando se están metiendo con algo delicado”.



Esto lo dijo el alcalde de Medellín Daniel Quintero en octubre del 2019 al ser cuestionado por los choques en los que se había visto involucrado por redes sociales.

Ha pasado casi un año y la situación en lugar de mitigarse se ha recrudecido cada vez más, al punto que en una sola semana el mandatario local sostuvo tres diferentes peleas vía Twitter: con Sergio Fajardo, con Luis Alfredo Ramos y con Álvaro Uribe, siendo esta última la más álgida.



Y si bien no sorprende la cantidad de choques, peleas y ‘pullas’ entre Quintero y sus opositores, sí llama la atención que muchas de estas las ha iniciado el mismo alcalde de Medellín.



El uribismo, el fajardismo, la revocatoria, un sector del empresariado y hasta el periódico El Colombiano. Con todos Quintero ha tenido duros encuentros en la mencionada red social.



Estas son algunas de las peleas más sonadas del alcalde de Medellín en sus casi dos años de gobierno.

Con Álvaro Uribe

Álvaro Uribe y Daniel Quintero. Foto: Prensa Álvaro Uribe / EL TIEMPO

Ha sido quizá la más álgida de todas las confrontaciones del alcalde Quintero, especialmente por la más reciente, que terminó con una denuncia de Uribe a la Fiscalía por una presunta corrupción en la alcaldía de Medellín, aunque no se conoció mucho sobre dicha demanda.



Todo comenzó con una frase dicha por el expresidente asegurando que si él (Uribe) fuera Presidente “estaría asumiendo la seguridad de Medellín". A esto Quintero respondió que Uribe quería volver a la política de las convivir, los falsos positivos y la operación Orión.



6402 jóvenes, la mayoría de Antioquia, hubieran preferido un Presidente menos guapo. pic.twitter.com/NSYujq0mOF — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 16, 2021

Nunca pensé ver un trino de Uribe pidiendo que se expropie a EPM para dársela al Gobierno Nacional. Mientras sea Alcalde de Medellín, EPM seguirá siendo pública, de Medellín, de Antioquia y de todos los Colombianos. pic.twitter.com/sJld8m4QSP — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 7, 2021

La discusión fue subiendo de tono hasta el punto que Uribe comenzó a tildar a la alcaldía de “ladrona” y “corrupta”.



Previo a este choque, Uribe y Quintero ya habían tenido un desacuerdo en febrero del 2021 en torno a EPM, ya que el expresidente en Twitter sugirió que el Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM.



“Nunca pensé ver un trino de Uribe pidiendo que se expropie a EPM para dársela al Gobierno Nacional. Mientras sea Alcalde de Medellín, EPM seguirá siendo pública”, contestó Quintero.



Con Sergio Fajardo

Daniel Quintero y Sergio Fajardo Foto: EL TIEMPO

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, hace parte de los vinculados por la Contraloría General por el fallo con responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones en el caso Hidroituango.



Desde entonces, Quintero se ha manifestado en Twitter, contando los días desde que salió el fallo en primera instancia pidiendo que Fajardo y Luis Alfredo Ramos, otro de los vinculados, paguen.



“Día 2 desde que Contratistas, Fajardo y Ramos fueron condenados por Hidroituango. Aún no han pagado. Deuda a los antioqueños 4 billones de pesos. Lo suficiente para construir otra línea del Metro”, dijo Quintero.



No habrá cortina de humo que tape el colapso en Hidroituango, la caida de la Biblioteca España, ni la compra de Orbitel. https://t.co/HBYe2ML3Uq — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 13, 2021

Previo a esto, Quintero y Fajardo protagonizaron otro ‘rifirrafe’ en redes, esta vez por un trino de Fajardo sobre la situación de EPM.



“No hay, ni habrá, cortinas de humo suficientes para tapar las mentiras y las trampas. Tres gerentes de EPM en un año son un síntoma de la profunda crisis que está destruyendo la riqueza de Medellín y Antioquia. ¿Faltan pruebas?”, cuestionó Fajardo.



A lo que Quintero replicó: “No habrá cortina de humo que tape el colapso en Hidroituango, la caída de la Biblioteca España, ni la compra de Orbitel”.

Con Federico Gutiérrez

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez durante la primera reunión del proceso de empalme en 2019. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

También por EPM e Hidroituango, Quintero ha protagonizado choques con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



A finales de agosto del 2020, el actual mandatario trinó que “en el Gobierno de Federico Gutiérrez EPM iba camino a la banca rota. No dejaremos que eso pase. Vamos a sacar a Hidroituango y a EPM adelante”.



‘Fico’ respondió en tono fuerte diciendo: “Lo que dice el nuevo Samuel Moreno es falso. En el empalme recibió toda la información y sabe que EPM iba por buen camino y resolviendo grandes retos. Al contrario, quien puso en riesgo a EPM y a Medellín es usted. Ya sabemos que usted es un corrupto. El tiempo lo demostrará”.

Desde Agosto de 2019, siendo Alcalde Federico Gutiérrez, se conocía de dictamen de Reaseguradora concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 7, 2020

A los pocos días, ambos volvieron a chocar por un informe sobre errores en Hidroituango del 2019 (siendo alcalde Gutiérrez), pero solo se vino a conocer en el 2020 en la administración Quintero.



Casi un año después, ambos volvieron a enfrentarse por redes sociales debido a un trino de Quintero referente a Gustavo Petro, en el que indicaba que hace 4 años desde la Alcaldía de Medellín (administración Gutiérrez) “a Petro le prohibieron hacer campaña en Medellín. Hoy pudo hacerla sin problemas en la comuna 13".



El hoy candidato presidencial respondió: “Quintero, a su jefe Petro no se le prohibió hacer campaña en esa época en Medellín. Quería pasar por encima de la norma y no se le permitió. Recuerdo que usted era su jefe de campaña en Antioquia y ahora queda más que claro que lo sigue siendo”.



Lo que dicen los expertos

Analistas políticos y expertos en comunicación estratégica coinciden en que Twitter se ha convertido en un escenario de gran audiencia y visibilidad para los grupos políticos en la que se discuten, y en algunos casos agrandan, varias controversias entre opositores.



Para Juan Carlos Arenas, profesor de estudios políticos de la Universidad de Antioquia, lo que se dicen los protagonistas de estos enfrentamientos está pensado por cada uno de ellos para producir un efecto, no de zanjar las diferencias, sino de establecer favorabilidades entre las audiencias, lo que se mide por el número de likes o retuits.



“Habría que reflexionar sobre ese asunto desde los medios de comunicación para determinar qué tanto tienen de sustancia y qué tanto tienen de espectáculo para alimentar rencores hacia ciertos líderes o problemas de la ciudad”, expresó Arenas.

Agregó el docente, que una lectura política de esta seguidilla de discusiones hace parte del ejercicio político en el que se busca traducir ese ruido en redes sociales en respaldo político para las iniciativas electorales, tanto en el tema de la revocatoria a Quintero como en el escenario electoral de cara al 2022.



“Yo creo que con todo esto la ciudad pierde muchas cosas y que convendría un poco de serenidad por parte de los contendientes”, puntualizó Arenas.



Por su parte el profesor Néstor Julián Restrepo, doctor en Política y Comunicación en la Universidad Eafit, indicó que estos ‘rifirrafes’ son una estrategia de ambas partes, que buscan tener escenario para hacer campaña.



Asimismo, aseguró que lo que está viendo en la capital antioqueña es, literalmente, una puja entre élites políticas interesadas en manejar una ciudad como Medellín tanto en lo político como en lo económico.



“Daniel Quintero lo que busca es su campaña permanente. Él tiene un objetivo muy claro que es seguir vigente en la clase política marcando su propia imagen como un líder regional sin un jefe político, sino siendo él el líder a nivel nacional”, opinó el profesor.



El riesgo de esto, agregó, es que Quintero está cazando peleas que no debería cazar en su papel como administrador público y como gerente de una ciudad como Medellín.



“Siento que el alcalde está pensando más en su campaña permanente que en gobernar, lo que puede afectar esa misma campaña en un momento determinado”, opinó Restrepo.



Para Miguel Jaramillo Luján, consultor político y experto en comunicación estratégica, lo que se ve en Daniel Quintero y es una estrategia política en un afán por congregar a un sector de la opinión pública que es anti-uribista.



“Como estratega político siempre le recomiendo a mis clientes saber seleccionar muy bien con quién tienen tensiones, confrontaciones o peleas, que son tres cosas muy distintas. Lo que está haciendo Quintero es querer cautivar el voto anti-uribista no solo en Medellín, sino en Colombia”, expresó Jaramillo Luján.



¿Es conveniente o no esta estrategia? El experto indica que depende cuál sea el objetivo, pero que, en lo referente a políticas públicas, no lo es, ya que un líder político debe estar concentrado es en gobernar.



Para el consultor político, el discurso de Quintero le apunta a hacer carrera a nivel nacional, como ya ocurrió con Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Luis Pérez. ¿Será Quintero presidenciable para el 2026?



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10

