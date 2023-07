El concejo de Medellín hundió este 4 de julio, con 6 votos a favor y 6 en contra, el informe de ponencia del proyecto de acuerdo que buscaba la aprobación de transferencias extraordinarias de EPM al Distrito por 330.000 millones de pesos para cubrir el déficit en el presupuesto de 2023.



Ante este panorama, la financiación de 181 proyectos del Plan de Desarrollo en 37 dependencias de la administración distrital está en la cuerda floja para su ejecución durante el segundo semestre de este año.

Para los concejales opositores el proyecto de las transferencias generó una alta desconfianza por la posible destinación de los recursos y las dudas en la ejecución presupuestal por parte de la alcaldía de Daniel Quintero en los últimos años.



En cambio, para la administración y los corporados que le dieron el sí, la negativa fue mezquina, con intereses políticos y puso en riesgo un cúmulo de proyectos sociales como el Plan de Alimentación Escolar, Buen Comienzo, Vivienda, Matrícula Cero, entre otros.

¿Fallas en la planeación?



En reiteradas ocasiones, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, fue enfático en señalar que las transferencias “no eran más plata para Quintero” y que por el contrario correspondían a dinero presupuestado en la planeación del Plan de Desarrollo desde 2020.



En todo caso, la necesidad de obtener más recursos por cuenta de EPM para este año se originó por la diferencia entre los excedentes previstos por la empresa y los que finalmente se aprobaron en los estados financieros de marzo.



Aunque en el Plan Financiero 2020-2023 se presupuestó transferencias de EPM por 1,64 billones de pesos para el 2023 y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se registró hace un año una cifra similar por 1,65 billones de pesos; desde la empresa le dijeron a la secretaría de Hacienda que esa suma subiría hasta los 2,2 billones de pesos. Un monto histórico para Medellín.



Pero por cuenta de una pérdida en el valor de la acción de Tigo-UNE por 1,044 billones de pesos, EPM registró una utilidad menor a la prevista que supuso menos recursos para el Distrito que lo que se incluyó en el presupuesto.

Ciudadanos opositores al proyectos celebraron el hundimiento en el Concejo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Al ser cuestionado sobre la fecha en que la Alcaldía se enteró del deterioro, lo cual hubiese permitido ajustar los montos de ingresos y gastos, el secretario Hurtado le dijo a EL TIEMPO que apenas lo conocieron en diciembre pasado, cuando ya el presupuesto había sido decretado por Quintero.



Sin embargo, el funcionario señaló que el resultado hubiera sido el mismo porque la plata igual se necesitaba para cubrir los proyectos planeados desde hace más de tres años.



Y es que en las cuentas de Quintero para sus cuatro años de gobierno se presupuestaron transferencias totales de EPM por 6,69 billones de pesos. Según información de la empresa, hasta 2022 le habían entregado al Distrito 4,73 billones de pesos en excedentes financieros.



Esta cifra es 306.469 millones de pesos menos de la prevista por la administración para esos tres años en el Plan de Desarrollo, pero es superior a la que recibió el gobierno anterior en todo su mandato sin contar la venta de Isagén.

Las opciones sobre la mesa



El caso es que los proyectos del Plan de Desarrollo de Quintero requieren de financiación para que se puedan cumplir en el último año de mandato.



Hurtado le aseguró a este diario que “hay pocas opciones” para la financiación y que la consecuencia del hundimiento es el recorte de los programas. “La primera alternativa es recorte de programas sociales, así lo habíamos advertido y la comunidad es consciente de eso. Es una responsabilidad del Concejo”, señaló el funcionario.



Sin embargo, para la concejala Claudia Ramírez, quien se opuso al proyecto y votó negativo, existen por lo menos tres alternativas para encontrar los recursos de los programas sociales: los traslados presupuestales de las adiciones a mayo pasado, el superávit del presupuesto del 2022 y la priorización de los proyectos más importantes para la ciudadanía.



“Las alternativas están y son decisiones que nosotros como Concejo podemos debatir en el superávit, pero la administración ya lo debería estar haciendo con las adiciones que se dan mensuales”, dijo Ramírez.

La administración de Daniel Quintero ve pocas opciones para financiar los proyectos desfinanciados. Foto: Concejo de Medellín

En efecto, las adiciones a las que se refiere la corporada tienen que ver con que, a mayo de 2023, la Alcaldía reportó ingresos adicionales por 877.076 millones de pesos para el presupuesto del año en curso. En su mayoría, ese dinero corresponde a recursos del balance e ingresos no tributarios (principalmente transferencias del gobierno central) que llegaron en el primer semestre.



Ramírez propone que la administración utilice esos recursos para adelantar traslados presupuestales. Pero Hurtado, por su parte, dice que no es tan fácil porque en algunos casos corresponden a dineros que no se ejecutaron el año anterior y que tienen una destinación específica.



“Lo que hace uno es adicionarlo al presupuesto para el mismo rubro, esos son los recursos del balance”, apuntó el funcionario y agregó que “no se pueden reemplazar los gastos de este año con la parte del presupuesto que viene del año pasado”.



En cuanto al superávit, el secretario reveló que la cifra ronda los 96.000 millones de pesos y que el proyecto de acuerdo para adicionarlo al presupuesto distrital se radicará la próxima semana en el Concejo.

EPM reiteró que la transferencia de recursos no ponía en riesgo la sostenibilidad de la empresa. Foto: EPM y Concejo de Medellín

Para Ramírez este monto es clave para priorizar los proyectos indispensables de la ciudad, como ya se hizo en los años anteriores. Ahí se puede encontrar la manera de financiar la Matrícula Cero, el PAE y Buen Comienzo, programas en los que hay consenso de su necesidad.



Por último, la concejala explicó que es fundamental que la administración evite los denominados ‘gastos ociosos’ o aquellos que no suponen una verdadera inversión social como los proyectos en la secretaría Privada, Comunicaciones y otras dependencias que aparecieron en la discusión de las transferencias.



En las próximas semanas se definirá si la alcaldía de Daniel Quintero cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el Plan de Desarrollo que prometió en 2020.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com