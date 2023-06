El alcalde de Medellín ha resaltado en muchas oportunidades que sacó adelante proyectos de alcaldías anteriores que estaban enredados o que presentaban retrasos, tales como el Metro de la 80, el Metrocable Picacho y la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires.



Sin embargo, en lo que se refiere a los proyectos de infraestructura de su Plan de Desarrollo Medellín Futuro o a los propuestos mediante Alianzas Público Privadas (APP), la realidad es otra.



Proyectos insignia como el Arena Medellín, la remodelación del estadio Atanasio Girardot, la ciclorruta Norte-Sur y Parques del Río Norte presentan un indicador negativo en el seguimiento del cumplimiento del Plan de Desarrollo y a poco menos de siete meses de que termine la alcaldía, queda la duda sobre si al menos quedarán contratadas o iniciadas.



En el caso de la remodelación del estadio y el Arena Medellín, un escenario para albergar principalmente eventos musicales, son iniciativas público-privadas a cargo de la Agencia APP.



El nuevo Atanasio Girardot



La agencia APP compartió el video render de cómo quedaría el escenario. Foto: Captura de video tomada de redes sociales

Tras darse a conocer un espectacular render de lo que sería el remodelado Atanasio Girardot, creció la emoción de lo que sería este nuevo espacio deportivo para la ciudad.



Sin embargo, poco se ha sabido de cómo avanza este proyecto, que también se realizará por la figura de APP, pero con capital privado.



Rodrigo Foronda, director de la Agencia APP, explicó que, a pesar del interés de algunos en este proyecto, el clima económico que hay últimamente en la ciudad tiene el proyecto a paso más lento.

Hay una especie de rueda de negocios donde estamos invitando a las embajadas de los países que sabemos que tiene experiencia en operación de infraestructura social de espectáculos FACEBOOK

“Lo vamos a reforzar estas semanas, ya que hay una especie de rueda de negocios donde estamos invitando a las embajadas de los países que sabemos que tiene experiencia en operación de infraestructura social de espectáculos, para que vengan con los empresarios que ellos ‘apadrinan’ llamémoslo así para mostrarles el proyecto del estadio”, contó Foronda.



Explicó el director que el cronograma se compuso de la estructuración de la factibilidad, lo cual tardó unos dos años, desde el 2020, debido a que era algo que nunca se había hecho sumado a afectaciones como la pandemia.



Hace 8 meses se realizó la publicación del proyecto de pliegos, pero el clima financiero y económico nacional e internacional no permitió salir al mercado con este proyecto.



“Había una especie de incertidumbre en los mercados internacionales el precio del dólar, el petróleo, la guerra, etcétera, no nos está dando la tranquilidad para salir al proceso ya en definitiva. Ahora las aguas se han calmado un poco, vamos a hacer un proceso de bancabilidad”, explicó Foronda.

Agregó que entre junio y julio se estaría adjudicando la concesión, lo que daría paso a la preconstrucción, que podría tardarse hasta un año, es decir, que el concesionario tome los estudios técnicos y arquitectónicos, los refine y los lleve a fase tres.



“Una vez terminada la preconstrucción se pasa a la etapa constructiva que se puede demorar entre 8 y 12 meses. Es decir, que la Unidad Deportiva, que además son cuatro unidades funcionales: el estadio, el hotel, el edificio multipropósito y el mercado del emprendimiento donde ubicarán a los venteros que tienen censados deben estar listas hasta un año después de adjudicada la concesión”, precisó Foronda.



Arena Medellín



La Arena Medellín se haría en lo que hoy es el estadio Cincuentenario. Este tendrá una capacidad para 16.000 personas y mejor acústica. Foto: Cortesía Agencia APP

Proyectado como un centro de espectáculos de talla mundial que estaría ubicado donde actualmente está el tradicional estadio de fútbol Cincuentenario, este escenario tendría capacidad para unas 20.000 personas y su costo sería de $162.000 millones aproximadamente.



Sin embargo, poco se volvió a saber de este proyecto después de que en diciembre del 2022 se venciera el plazo para la factibilidad de la obra.



Rodrigo Foronda, director de la Agencia APP, explicó que el proyecto sigue en pie, aunque sí ha sufrido modificaciones al ser una iniciativa APP, pero con recursos privados.



“En este momento estamos evaluando la iniciativa privada de Arena Medellín, ya que es a la Agencia a quien le corresponde evaluar estas iniciativas cuando son los privados son los que la proponen, si la administración considera que es conveniente para la ciudad para el plan de Desarrollo, nosotros le damos la viabilidad para que el privado siga adelante con esta APP”, indicó Foronda.



Al no ser una propuesta de iniciativa pública, no hay un cronograma establecido para determinar qué pasará con esta obra o si se alcanzará a hacer.



En caso de que sí, el director de la Agencia APP aclaró que la competencia del Arena no es el estadio Atanasio Girardot, ni tampoco el reemplazo debido a que, por cuestiones de aforo, se van a seguir haciendo eventos grandes en el estadio.



Ciclorruta Norte – Sur

La meta de la actual alcaldía era duplicar la cifra de ciclorrutas en la ciudad construyendo 80 km. más. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Unir la ciudad de norte a sur mediante una gran ciclorruta fue una de las propuestas claves del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, el proyecto se compone de tres grandes zonas (Norte, Centro y Sur) sobre el costado occidental de la ciudad y su extensión total es de 17.3 km.



Sin embargo, hasta el momento, es prácticamente nada lo que se ha visto de construcción de esta obra.



La Secretaría de Movilidad informó que “el proyecto se encuentra en la actualidad en aprobaciones de estudio de movilidad y, de manera paralela, se avanza en la generación de diseño geométrico y espacio público. El proyecto avanza a medida que se surtan las aprobaciones requeridas a los estudios de movilidad, por parte de las entidades competentes”.



Al cuestionar sobre qué se dejará cuando termine la alcaldía, la respuesta de la dependencia fue: “Se pretende alcanzar la etapa de diseños, teniendo en cuenta que hasta allí es la competencia de la Secretaría de Movilidad”.



Para Carlos Cadena-Gaitán, experto en movilidad, profesor de la Universidad Eafit y quien lideró este proyecto en la Secretaría de Movilidad, Medellín abandonó el proyecto de la movilidad en bicicleta.



Desde el 2001, ninguna meta de construcción de kilómetros de ciclorrutas en un Plan de Desarrollo se ha cumplido FACEBOOK

“Desde el 2001, ninguna meta de construcción de kilómetros de ciclorrutas en un Plan de Desarrollo se ha cumplido. No se está cumpliendo con lo dispuesto en el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta, y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -la entidad llamada a liderar esto- no está construyendo ninguna gran obra de infraestructura ciclista, por ejemplo: La Ciclorruta Norte Sur debería estar en construcción en este momento, pero no lo está, a pesar de tener un trazado definido y presupuesto asignado”, expresó Cadena-Gaitán.



Afirmó el exsecretario de Movilidad que cuando renunció en marzo del 2021 ya se había surtido gran parte del proceso y no se explica por qué actualmente no se tiene nada para mostrar.



“A esto se suma que EnCicla está en crisis, todavía no tenemos bicicletas eléctricas, ni estaciones en todos los municipios del Valle de Aburrá”, puntualizó el experto.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10