Las hipótesis del accidente de helicóptero en Medellín; habla jefe de la investigación

A las 2 de la mañana de este martes, 27 de febrero, el Cuerpo de Bomberos de Medellín logró bajar el helicóptero Bell, modelo 206L-3, que quedó colgando de una antena de celular, luego de precipitarse a tierra segundos después de haber despegado de un helipuerto ubicado un exclusivo restaurante de Manrique, en el nororiente de Medellín.



El accidente, que se registró a las 5:30 de la tarde de este lunes y que fue grabado en video por decenas de personas, causó múltiples preguntas sobre qué hacía una aeronave de este tipo, con cinco pasajeros y un piloto, en la terraza de un sector residencial de la capital antioqueña.

Lo primero que hay que señalar es que en el sitio funciona el exclusivo restaurante Hangar M45 en el que, además de exquisitos cortes de carne, pastas, ensaladas, ceviches y hamburguesas, se ofrecen sobrevuelos en helicóptero por Medellín y sus alrededores en alianza con la empresa Hangar 29 S.A.S., propietaria de la firma SASA S.A.S., dueña de la aeronave accidentada.



Según conoció EL TIEMPO, el helipuerto de Manrique —llamado Santa Débora— es uno de los cuatro que están autorizados por la Aerocivil para tener operaciones aéreas de este tipo en Medellín.



Los otros tres están en el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital General de Medellín y la gobernación de Antioquia. Hay otros sitios, como el restaurante Marmoleo, en El Poblado, que cuentan con permisos especiales para despegue y aterrizaje de aeronaves, pero que no constituyen un uso regular.



En diálogo con EL TIEMPO, Miguel Camacho, director técnico de investigación de accidentes de Aerocivil, habló del funcionamiento de este tipo de helipuertos en medio de la ciudad, contó cuál es el procedimiento para recibir autorización y reveló algunos detalles de la investigación del siniestro que ya inició.

Así quedó la aeronave accidentada en Manrique, al nororiente de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

¿Qué se conoce del accidente hasta el momento?

Nosotros a estas alturas de los hechos sabemos un poco más de lo que sabe la opinión pública por los videos que son virales, que de hecho nosotros los utilizamos en el buen sentido de la palabra para la investigación.

¿Qué hipótesis hay?

Hipótesis todas. La investigación aborda varios campos. No nos vamos a casar con una desde el principio. Hay tres investigadores en el helipuerto, en la ciudad, viendo el helicóptero, visitando el operador aéreo, hablando con los pasajeros, hablando con la tripulación. Poco a poco vamos a ir atando cabos, planteando hipótesis y descartando otras.

¿Cuánto tiempo puede durar la investigación?

Nosotros tenemos una meta de un año, esperamos que sea menos, usualmente es menos. ¿Por qué? Por fortuna tenemos al piloto vivo que él tiene mucha de la información, tenemos el helicóptero golpeado —seguramente inutilizable—, pero más o menos completo que nos permite hacer un análisis de todos los componentes, empezando por el motor, dependiendo de lo que diga el piloto. Los videos de los aficionados son útiles, en nuestro ámbito podemos utilizarlos para hacer nuestras investigaciones. Creo que hay sonidos, de ahí se saca información. Eso hay que hacerlo en el exterior con apoyo del fabricante del helicóptero y del motor, y otros colegas en Estados Unidos y Canadá que nos ayudan frecuentemente. Tenemos afortunadamente mucha evidencia, casi que toda, de manera que puede ser un trabajo mucho más rápido, limitado solo por el tiempo que se nos tome llevar los componentes a Estados Unidos si así se determina, porque hay una inspección previa acá. Es clave el aporte del piloto, que está vivo y en buen estado, lo que él aporte será muy valioso.

¿El helicóptero va al Olaya Herrera?

Sí, es de las primeras cosas que se están haciendo para evitar que cause otro daño. Se lleva al Olaya Herrera, seguramente, al hangar de la empresa y ahí se nos facilitará el trabajo.



¿Es posible que en el motor esté la principal causa de lo sucedido?

Hipótesis, todas. Una es el motor, otra son los controles del vuelos. El helicóptero es un fabulosos aparato, pero un poco complejo incluso para quienes trabajamos en el medio. Tres, circunstancias de meteorología, lluvia no había, era una tarde hermosa por lo que podemos ver, pero la circunstancia de estar en medio de la ciudad puede crear unas corrientes de viento contrarias que requieren análisis de la tripulación para un despegue con cinco pasajeros. La temperatura elevada de la tarde también cuenta. Un capítulo tiene que ver con esos aspectos ambientales. Otro factor es el operacional del piloto, hay que confirmar o descartar si la maniobra fue correcta, no acertada, si la técnica de despegue en esas condiciones exigentes fueron apropiadas. Otro aspecto es el helipuerto, hablar de las características y cómo ayudó o no a que el evento fuera de la gravedad que conocemos, seguro va a ocupar unas cuantas páginas en el informe.

Este es el helipuerto Santa Débora, ubicado en el restaurante Hangar 45m, en Manrique. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

¿Por qué hay un helipuerto de este tipo en una comuna de Medellín?

Hay una preocupación por un helipuerto en medio de una ciudad tan densa como Medellín. Sin embargo, esto es normal. El recurso aéreo y los helicópteros con sus características fabulosas se utilizan para el transporte, para el turismo, para el comercio o para la vigilancia. Es normal que los helicópteros sobrevuelen las ciudades y requieren de helipuertos en medio de las ciudades. Obviamente, hay unos riesgos, como cualquier actividad humana, pero estos se conocen, se calculan, se manejan y se toman medidas preventivas para evitar tragedias.

¿El helipuerto de Manrique tenía autorización?

Este helipuerto fue autorizado por Aerocivil después de un proceso que no es fácil y que deben cumplir los interesados en operar el helipuerto teniendo en cuenta que está en medio de la ciudad.

¿Qué requisitos debe cumplir un helipuerto para su autorización?

Debe tener aspectos como la señalización, que esté libre de obstáculos, que tenga una malla protectora, que tenga un área que le permita lo que vimos en uno de varios videos y es ante alguna eventualidad, que no sabemos cuál fue, algún margen de maniobra. Esas características a Dios gracias funcionaron porque no tenemos víctimas fatales.

#Medellin | se presentó accidente aéreo en el barrio Se presenta novedad aérea en el Helipuerto ubicado en Manrique la 45 con helicóptero 🚁 comercial. #EnDesarrollo pic.twitter.com/zedigG6cz1 — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) February 26, 2024

¿Hace cuánto tiene el permiso para operar?

Recientemente, tuvo un proceso de renovación. Hay un área que autoriza aeródromos y helipuertos, estaba autorizado y había sido operado con anterioridad.



En términos generales, ¿cualquier ciudadano que cumpla con las características puede hacer el trámite?

Sí y no. Todo ciudadano tiene derecho, pero hay unos prerrequisitos que deben respaldar y justificar la solicitud. Para qué lo va a utilizar y en qué área está ubicado. Hay un largo proceso para autorizar un helipuerto. Todo ciudadano tiene derecho, pero no es tan fácil como solicitar y autorizar.

Esta fue una de las primeras imágenes que se conoció del accidente aéreo. Foto: Chisme Fresco

Es decir que no es tan fácil...

No es tan fácil como obtener otro tipo de permisos para otro tipo de locales comerciales. Le pongo un ejemplo de hace unos ocho años. Una empresa de helicópteros estaba muy interesada en realizar vuelos entre el aeropuerto El Dorado y la zona norte de Bogotá para personal ejecutivo. Había un proyecto muy sólido con otros interesados, pero fracasó porque los estudios de seguridad no vieron suficiente margen para autorizar que un helicóptero aterrizara en edificios de la calle 116 con carrera 9.

Ahí dependen las condiciones aéreas de la ciudad....

Mucho. Cuestiones como, por ejemplo, la altura a la que está Bogotá o Medellín crea limitaciones para los helicópteros, se les crea unas restricciones para la operación. Los cerros circundantes, las antenas, los edificios, todos esos son aspectos que se miden a la hora de autorizar o negar un permiso de operación de un helipuerto.

¿Es seguro volar en helicóptero?

Quiero enviar un mensaje de confianza en el transporte. Si le pregunto cuál fue el último accidente grande que hubo en Colombia de aviación hay que hacer un esfuerzo mental grande para tratar de recordarlo. La aviación es segura. Cuando ocurre un accidente de estas características en medio de la ciudad con varios celulares grabando y con esa espectacularidad, a Dios gracias con un final feliz por los ocupantes, llama mucho la atención. Es una oportunidad para invitar a la opinión publicar a usar el transporte aéreo.



¿El helipuerto puede seguir operando?

No creo, anticipándome, esto cause una cancelación del permiso, porque tendríamos que cancelar una cantidad de permisos que hay en Medellín y pues se trata de no afectar la operación y el buen servicio que se presta. Esto lo hablaremos con los encargados de inspección de helipuertos. Lo que pasa es que hay unos daños en el poste y en los cables de celulares con las cuales quedó atrapado el helicóptero. Esa zona seguramente va a quedar fuera de servicio y seguramente la torre de control del Olaya Herrera no va a autorizar vuelos hacia allá, además que va a estar ocupada por los investigadores.



