—Señora, buenos días.¿Usted sabe que hay ahí?

—Ahí quedaba el Cedezo. Yo sabía que lo estaban reformando pero ahora no sé qué hay.

—¿Pero usted iba?

—Sí claro, yo iba mucho porque hacían charlas de emprendimiento y capacitaciones.



Las charlas y capacitaciones a las que se refiere la ciudadana todavía se hacen, no han acabado. Solo que ahora tienen otro nombre, al igual que el edificio donde se realizan. Se trata del Centro del Valle del Software (CVS), de Manrique, que está ubicado a escasas dos cuadras de la Unidad Hospitalaria de la comuna.

Se inauguró en agosto pasado y requirió de una inversión de 1.250 millones de pesos en infraestructura y 358 millones de pesos en dotación. Allí antes funcionaba un ‘Centro de Desarrolo Zonal’ que fue renovado bajo uno de los programas bandera de la administración del alcalde Daniel Quintero.



En el Plan de Desarrollo de la ciudad, en 2020, quedó establecida la meta de crear y poner en funcionamiento 21 CVS para el final del 2023. Apenas este 31 de enero, Quintero entregó el noveno, en Robledo.

'Vamos bien'

Por el momento, hay 9 Centros del Valle del Software en Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

Hace un poco más de tres semanas, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios indeterminados de la Alcaldía por presuntos incumplimientos e irregularidades en el avance del proyecto.



Ante las presuntas irregularidades, el ente de control pidió información de los contratos y de funcionarios que participaron en la etapa previa, celebración y ejecución del 'Valle del Software'.



“Vamos bien, vamos avanzando —dijo Quintero el martes durante la entrega— estas cosas siempre tienen contratiempos (...) Nosotros iniciamos obras y las entregamos en nuestra propia administración. Bacana la presión, porque pone a todo el mundo a trabajar más rápido, yo soy el más interesado en que se terminen antes de que se acabe mi gobierno”.



En una entrevista con EL TIEMPO, el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Valencia, confirmó que los diseños de los CVS que faltan ya están listos y solo falta emprender el inicio de obras de los restantes.



“Eso no significa que la oferta de los CVS no esté llegando al territorio. Ahí nos apoyamos con infraestructura cercana y herramientas digitales para atender todas las comunas y corregimientos”, afirmó el secretario.

Cuentas e informe de supervisión

Hasta finales del 2022, ese despacho había invertido más de 20.991 millones de pesos en los diseños de los 21 CVS y las adecuaciones de infraestructura de 11 de ellos, según quedó registrado en los procesos de contratación que adelantó con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y a los que accedió este diario.



A eso se suma la dotación tecnológica que está cercana a los 3.210 millones de pesos, que se hizo en alianza con la Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas, y la parte programática que tiene que ver con las actividades de formación por más de 18.000 millones de pesos.



Del primer paquete contratado con la EDU, en junio de 2021, y que incluyó 12 CVS, aún faltan por entregar los de Buenos Aires y el 12 de octubre.



Aunque también estaba prevista la adecuación del CVS de La América, denominado ‘La Capilla’, en agosto pasado se excluyó del contrato al ver que las adecuaciones superaban el presupuesto de la secretaría de Desarrollo Económico.

Este es el Informe de supervisión de la secretaría de Desarrollo de octubre pasado CVS. Foto: Archivo particular

En todo caso, según un informe de supervisión de la propia Secretaría de octubre pasado, a falta de un mes para que se terminara el contrato, esa entidad manifestó su preocupación por los avances en las obras.



“Los contratistas seleccionados por parte de la EDU no ejecutan los proyectos de forma simultánea, en los recorridos que nuestro equipo técnico hace de forma recurrente por los distintos proyectos es evidente la falta de personal por parte del contratista de obra y de interventoría en los proyectos, en los comités de obra y comités de seguimiento al contrato se han hecho reiteradas alertas sobre este asunto, pero a la fecha se sigue presentando la misma situación”, se lee en el documento al que accedió EL TIEMPO.



Incluso, se acepta que los cronogramas de entrega no han sido cumplidos por parte del contratista y que algunos CVS han tenido que ser intervenidos después de su inauguración para subsanar actividades que quedaron pendientes por ejecutar.

El impacto del proyecto

La reflexión sobre la Cuarta Revolución Industrial es necesaria, pero se ha quedado en lo cosmético

TWITTER

Más allá de la infraestructura -el propio secretario Valencia sugirió ver el proyecto de manera integral-, los mayores señalamientos al programa están en el impacto que pueden llegar a tener en la comunidad.



Así lo expresó Piedad Restrepo, directora de la veeduría ciudadana Todos por Medellín: “En cuanto a la generación de empleo de base tecnológica hay poca información. Con lo que nos otorga la administración, es difícil que haya una transformación de los territorios, lo dudo”.



En el mismo sentido, el concejal Simón Pérez apuntó que la iniciativa de los CVS se ha quedado en titulares y no ha alcanzado el impacto y la apropiación esperada por parte de la ciudadanía los últimos tres años de gobierno.



“Es una narrativa que puede ser muy seductora pero que en la práctica me parece que no está llegando a los resultados y contenidos que uno esperaría en los jóvenes de la ciudad. La reflexión sobre la Cuarta Revolución Industrial es necesaria, pero se ha quedado en lo cosmético”, afirmó Pérez.

De la primera etapa contratada con la EDU, aún faltan por entregar los CVS de Buenos Aires y el 12 de Octubre. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO

Antes se acompañaban 150 emprendimientos de base tecnológica al año, hoy estamos fácilmente en 1.200

TWITTER

Para el corporado, es necesario que este tipo de iniciativas se desarrollen en conjunto con una mejor capacitación de los docentes. “Si los maestros no se están formando con presupuesto suficiente, se puede tener los computadores o los CVS, pero sin contenido y cambios metodológicos los resultados seguirán siendo cosméticos”, dijo.



El secretario Valencia, por su parte, defiende que el proyecto, más allá de llevar infraestructura física y tecnológica, busca trasladar a los barrios y comunas una ruta de atención para el emprendimiento.



“Antes se acompañaban 150 emprendimientos de base tecnológica al año, hoy estamos fácilmente en 1.200. Eso demuestra que hay una apuesta y contenido que se conecta con los ciudadanos”, expresó el secretario.



Lo que sí está claro es que para finales de este año se tendrán que entregar los 12 CVS retantes para que el alcalde Quintero pueda cumplir con uno de sus proyectos bandera.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM