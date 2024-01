Las cuentas de 'Fico' Gutiérrez en Medellín: ¿olla raspada o presupuesto histórico?

Federico Gutiérrez inicia su segunda administración con un presupuesto histórico para la ciudad: 8,75 billones de pesos que fueron aprobados a principios de diciembre por el Concejo de Medellín. La cifra representa un incremento del 15,57 por ciento con respecto a los recursos que tuvo inicialmente el exalcalde Daniel Quintero en su último año de mandato.



(Lo invitamos a leer: Las prioridades de ‘Fico Gutiérrez’ en su primer año ¿Qué tan viables son de realizar?)



Y está jalonada, en buena medida, por los buenos resultados de Empresas Públicas de Medellín en el último año que la llevaron a proyectar utilidades, a diciembre de 2023, por 4,18 billones de pesos y transferencias al Distrito por 2,3 billones pesos que serán destinados a programas de inversión social.

Según las cuentas aprobadas por el Concejo, 8,47 billones de pesos serán asignados a la administración distrital, es decir, a la Alcaldía, el Concejo, la Contraloría y la Personería. El resto de los recursos se irán a los establecimientos públicos como el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, el Inder, entre otros.



(Le puede interesar: 'Fico' Gutiérrez se reunió con concejales 'quinteristas' y le llueven críticas)



Si se mira por porcentajes, el 12,76 por ciento del presupuesto distrital se gastará en funcionamiento, el 11,6 por ciento en deuda pública y el 76,08 por ciento —unos 6,45 billones de pesos— en inversión de los programas del Plan de Desarrollo.

Facebook Twitter Linkedin

EPM le transferirá al Distrito de Medellín en 2024 más de 2,3 billones de pesos en excedentes financieros. Foto: EPM

Sin embargo, para el alcalde Gutiérrez la plata no es suficiente e incluso habla de un millonario hueco presupuestal. En un balance de empalme, el pasado 19 de diciembre, el mandatario aseguró que hacen falta 3,2 billones de pesos, entre entidades con déficit y la desfinanciación de los programas, para que el Distrito funcione con normalidad.



Aquella ocasión Gutiérrez alertó que hay siete entidades del Conglomerado Público en grave riesgo de liquidación por déficit operacionales y millonarias pérdidas, pero la información fue desmentida rápidamente por la administración de Óscar Hurtado.



(Además: EPM: el presente y el futuro de la joya de la corona de Antioquia)



También dijo el mandatario entrante que hay desfinanciación de programas y secretarías que alcanza los 2,8 billones de pesos, sin embargo, en esa oportunidad no precisaron si los recursos estaban asegurados en las arcas del Distrito y asignados a otras entidades que no requerían tales inversiones.



“La pregunta sigue siendo: ¿dónde está la plata?”, ha sido el cuestionamiento del mandatario en los últimos meses. Pero, ¿cuál es la realidad de las finanzas de la ciudad?

Vigencias futuras y deuda

Hay dos aspectos que preocupan al mandatario entrante sobre la salud de las finanzas del Distrito: las vigencias futuras y el servicio de la deuda.



Actualmente, las vigencias futuras de Medellín, entre 2024 y 2033, están en 2,3 billones de pesos de los cuales 386.226 millones de pesos se invertirán en 2024 en proyectos como el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, el Metro de la 80, el mantenimiento de los establecimientos educativos, el fortalecimiento de jardines para la primera infancia y la financiación del Fondo de Estabilización Tarifaria de la operación del Metroplús.



Fabio Rivera, coordinador ponente del proyecto de acuerdo del presupuesto, manifestó que tales compromisos no son de un alcalde, sino del gobierno de la ciudad y en ese sentido tienen que honrarse.



(Lea también: Comité de 'Fico' Gutiérrez solo firmó 10 actas de las 46 presentadas en el empalme)



“Este gobierno aprobó unas vigencias futuras hasta el año entrante, que también tienen que honrarse y está la plata en el presupuesto, fueron aprobados los recursos. Todo alcalde le transmite al que sigue los compromisos”, dijo el liberal Rivera.



Para el concejal Carlos Ríos, del Centro Democrático, más allá de las vigencias futuras en sí mismas, su mayor preocupación se centra en la inejecución. “Lamentablemente, esta administración no ejecutó. Se les entregó el mecanismo y los recursos, pero no se ejecutó idóneamente como se tenía que hacer. A Federico le va a tocar llegar a ejecutar y quién sabe con qué presupuesto”, explicó el corporado.

El secretario de Hacienda, Luis Fernando Gómez, consideró que las vigencias futuras no dejan recursos atados. “Más bien dejan recursos asegurados para ciertos proyectos que el Concejo consideró que era mejor dejarlos financiados de una vez”.



El servicio de la deuda pública, por su parte, se incrementó un 129,01 por ciento en los dos últimos años y pasó de 458.464 millones de pesos en 2022 a 945.983 millones de pesos para el 2024.



Según explicó Gómez, el aumento se debe a que el próximo año se vencen los bonos a título de deuda pública que fueron emitidos en 2014 durante la administración de Aníbal Gaviria. “Hay que cancelarlos. Son 134.000 millones de pesos”, apuntó el funcionario.



A eso se suman 205.383 millones de pesos de los bonos pensionales que debe pagar el Distrito y 134.729 millones de pesos que adeuda la ciudad a la Agencia Francesa de Desarrollo por un crédito para la construcción del Tranvía de Ayacucho.



“La deuda hay que mirarla en proyección y en quiénes la asumieron. Hay unas deudas que tenía Aníbal Gaviria en dólares, eso fluctúa y genera incertidumbre en el mercado. La administración distrital estresa la tasa, la sube a una mayor tasa variable para que, si el dólar llega a 6.000 pesos, tengan la capacidad de pagar. Eso nunca pasa y queda una caja”, explicó el concejal Ríos.



De hecho, este año la secretaría de Hacienda tomó la decisión de no apropiar un crédito por 220.0000 millones de pesos que permitieron ahorrar unos 49.000 millones de pesos en intereses para el próximo año debido a un superávit de recursos tributarios que asciende a los 380.000 millones de pesos. “Ese cupo le queda libre al próximo gobierno si considera que lo debe tomar”, aseguró Gómez.

Traslados presupuestales

Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez podrá realizar traslados presupuestales hasta el 30 de junio de 2024. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Un aspecto que llama la atención de la financiación del presupuesto para el 2024 es que por primera vez en la ciudad la recaudación del impuesto de industria y comercio (1,035 billones de pesos) será mayor al impuesto predial (1,034 billones de pesos), aunque por una mínima diferencia.



“Eso demuestra que nosotros vamos en una constante evolución de capacidades y desarrollo económico que nos permiten crecer de una manera importante en la ciudad. Solo con esos rubros tenemos una estabilidad presupuestal para el próximo año”, enfatizó el corporado Ríos.



Rivera, por su parte, destacó que cada año aumentan los ingresos, las transferencias de la Nación y los excedentes de EPM, que llevan a que un alcalde siempre tenga un mayor presupuesto que el anterior. “Federico va a tener un Plan de Desarrollo que va a superar los 36 billones de pesos. Para el año entrante tiene un presupuesto muy superior para los programas del Distrito de Medellín”, puntualizó.



Es importante precisar que en el proyecto de acuerdo aprobado en diciembre, el Concejo distrital autorizó unas facultades extraordinarias para que el alcalde Gutiérrez pueda realizar traslados presupuestales hasta por un 30 por ciento, lo que le permitirá mover, según sus prioridades, la destinación de los recursos.

En efecto, el mandatario entrante anunció algunas modificaciones presupuestales para ajustar los recursos a las necesidades que considera prioritarias para Medellín.



"La responsabilidad de nosotros, de acuerdo a las prioridades que hay en la ciudad, en lo físico y en lo social, es garantizar y hacer los traslados presupuestales para que funcione la educación, la salud, tapar huecos rápidos en muchas de esas entidades descentralizadas", expresó Gutiérrez.



Pero a su vez, la administración entrante deberá resolver otros problemas financieros del Distrito como el millonario déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria para la operación del Metroplús —que según el Metro de Medellín llegó a 70.809 millones de pesos en octubre de 2023— y la deuda de la Alcaldía con EPM, por 147.000 millones de pesos, por concepto del cobro del alumbrado público.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



También estará sobre la mesa el déficit financiero del Metro de la 80, por 500.000 millones de pesos, debido al aumento de los macroeconómicos como la tasa de cambio de la moneda extranjera y las altas tasas de interés, que se hará evidente a partir del 2025, según indicó la empresa.



“No hay gobierno que deje financiado el 100 por ciento de las necesidades de la ciudad, porque no hay presupuesto que alcance. Simplemente, se trata de priorizar los programas, pero el nuevo gobierno tiene la posibilidad de hacer modificaciones”, apuntó el saliente secretario de Hacienda.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28