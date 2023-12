'No hay tranquilidad, ni satisfacción': equipo de 'Fico' sobre el proceso de empalme

El equipo del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este martes 5 de diciembre sobre el proceso de empalme con la administración Quintero.



Nicolás Ríos, coordinador del empalme del alcalde electo, manifestó una serie de críticas en este proceso, que comenzó el pasado 10 de noviembre.

"Este no es un cierre del proceso de empalme, es un segundo anuncio de lo que está pasando. De manera contundente y clara debemos decir que no estamos tranquilos con la información que estamos recibiendo y la oportunidad en la que se nos esta entregando la información", expresó Ríos.



Agregó también que no hay satisfacción con la parte de experiencia y conocimiento de algunos funcionarios de la actual alcaldía en el proceso de empalme.



En algunas dependencias, incluso, indicó que las personas a cargo de entregar la información llevan menos de seis mese en el cargo.



Lo que ocurre en la administración o mejor desadministración de Medellín, es un desastre absoluto.

Solo algunos ejemplos:

1. Desde hoy no se pueden movilizar vehículos o máquinas de bomberos en Medellín porque no tienen SOAT.

2. Desde ayer los colegios públicos de Medellín se… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 1, 2023

"Hay Secretarías en donde en la mitad del proceso de empalme el encargado toma la decisión de renunciar y deja tirado el proceso. Eso para nosotros es muy grave, porque cuando entra el equipo de empalme a preguntar por una información más detallada, se limitan a responder que solamente llevan poco tiempo, por lo que es difícil contar con información real para saber qué estamos recibiendo", agregó el coordinador del empalme.



También expresó su preocupación por los presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía Quintero indicando que hay en curso siete procesos penales y un número mayor de investigaciones disciplinarias y fiscales.



Otra de las críticas que hizo el comité de empalme de la alcaldía entrante fue referente al Hospital General de Medellín (HGM), donde precisamente hay un grave problema por el no pago de salarios.



Ríos indicó que no han podido enterarse en detalle del estado del hospital ya que cancelaron la reunión de empalme sobre esta entidad, programada para este 5 de diciembre.



Ríos también criticó el proceso de empalme en EPM, específicamente en Afinia, filial de la empresa que presta los servicios en parte de la Costa Caribe y que es uno de los temas a los que el alcalde electo advirtió que pondrá especial lupa.



"En tres ocasiones hemos solicitado al gerente que se haga presente para hacer la presentación de lo que tiene que ver con esa compañía, pero hemos recibido evasivas, solicitudes de aplazamiento y no da la cara", criticó el vocero del empalme.



Para este jueves 7 de diciembre está planteada una nueva reunión, pero, según Ríos, el gerente volvió a solicitar aplazamiento.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín