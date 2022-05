Las viejas casonas de Prado Centro, el único barrio patrimonial de Medellín, son testigos de una Medellín opulenta del siglo XIX y XX. Hoy se mantienen en pie pero con un alto costo para sus propietarios actuales.



Tras ocho años de espera, se cumplirá la promesa de bajarle el estrato socio económico de 3, 4 y 5 y ahora pasará a ser 1 y 2, lo que se verá reflejado en la cuenta de los servicios públicos de alrededor de 1.418 bienes que tienen esa condición de patrimonio.

El anuncio lo hizo recientemente la Alcaldía de Medellín tras la firma de un decreto para este propósito.



“Son 5.000 personas que se van a ver beneficiadas y que están dentro de estas casas y para nosotros lo más importante es que se está empezando a generar instrumentos de urbanismo para compensar a esas personas que están manteniendo ese patrimonio”, explicó Sergio López Muñoz, director del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín.



En alrededor de tres meses se comenzará a aplicar esta medida en la disminución del estrato para el cobro en los servicios públicos, que en la ciudad lo hace EPM.



Sin embargo, no será para todos los bienes que son considerados patrimonios de la zona pues el beneficio solo será para los que tienen uso residencial, por lo que se adelanta una revisión al respecto.



(Le recomendamos leer: ‘Pediré que se haga una auditoría a la Alcaldía': Juan Camilo Restrepo)

Si en algún caso en uno de esos 1.418 predios vemos que hay una fábrica de arepas, se sale del beneficio FACEBOOK

TWITTER

“Si en algún caso en uno de esos 1.418 predios vemos que hay una fábrica de arepas, se sale del beneficio”, aclaró López.



La comunidad recibió con agrado esta noticia. Para David Berrío, presidente de la Junta de Acción Comunal de Prado Centro, es un alivio para el bolsillo de los vecinos.



“Me parece justa la compensación económica sobre una deuda social que tiene Medellín con los propietarios de esos bienes”, comentó.



Por su parte, Alberto Araque, quien dirige el Palacio Egipcio, uno de los lugares culturales más importante del barrio, también dijo que es una compensación al bolsillo.



“Eso estaba contemplada en el POT en 2014 y estaba atrasado en cumplirse y no se había cumplido y lo que están haciendo es cumplir después de 8 años (…) El hecho de que generen unos beneficios en los servicios eso es bueno pero eso no compensa la desvalorización que se le da a estos bienes”, dijo.



(Le puede interesar: Antioquia: directora del ICBF renunció afectada por violencia contra niños)

Facebook Twitter Linkedin

Desde 2006 es patrimonio arquitectónico de la ciudad. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

A lo que él se refiere es alto costo que se debe pagar por mantener un bien como estos, pues las casonas se deben intervenir de manera especial, lo que hace parte de una problemática de tiempo atrás y es que los propietarios deben invertir millonarias sumas en cualquier intervención.



Según el director de planeación, en esas casonas no se puede aplicar ni siquiera pintura común corriente.



“Eso no lo hace un maestro de obra y tiene que contratar a un arquitecto patrimonialista que sepa de restauración. O sea, tú no haces obras, tú restauras, y eso ya en sí genera unos costos”.



Esa limitación de bien patrimonial es hasta un suplicio para algunos propietarios, como lo explicó el presidente de la junta de acción comunal: “no se podía construir, no se podía incluso remodelar, no se podía intervenir de forma alguna ni las limitaciones de altura y hasta de ornato porque hay algunas casas que ni se les podía tocar una chapa y encontrábamos que el barrio tenía unos gravámenes sociales en bien del patrimonio de la ciudad”.



Por eso la estratificación para pagar los servicios públicos llegó en un buen momento para los habitantes de estas casonas.

Eso no lo hace un maestro de obra y tiene que contratar a un arquitecto patrimonialista que sepa de restauración FACEBOOK

TWITTER

La ayuda se complementa con un proyecto piloto que avanza en la zona y en la que 12 casas serán restauradas con una bolsa de cerca de 12.000 millones de pesos para procesos de restauración en bienes patrimoniales de Prado.



“La plata está destinada y lo que están haciendo en estos momentos en la Agencia para el Paisaje y el Patrimonio (APP) es todos los temas de caracterización, de formulación de los proyectos y esperaría que en junio o julio de este año arranquen las restauraciones con este fondo”, agregó López Muñoz.



Por ahora, solo resta esperar esos tres meses prometidos para que esta ayuda comience a llegar en la factura de los propietarios de esas casonas que hoy lucen como parte de la historia de la ciudad.

Un distrito

Prado Centro es también uno de las tres Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) que tiene la ciudad junto con San Ignacio y el Perpetuo Socorro.



En noviembre del año pasado, la Alcaldía y el Ministerio de Cultura declararon oficialmente a este territorio como un destino cultural y educativo que, en palabras más sencillas, servirá para que allí se asienten proyectos y empresas en esas áreas con incentivos tributarios.



Se espera que poco a poco lleguen a este tradicional barrio empresas del sector cultural y creativo, un reto del que aún se esperan buenos resultados.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1