Las advertencias por posibles incumplimientos en proyecto de vivienda en Medellín

Uno de los mayores proyectos truncados que ha tenido Medellín en la última década es Ciudad del Este etapa C, a cargo del Isvimed. Se trata de la construcción de 448 viviendas de interés prioritario en dos torres de apartamentos ubicados en el sector Barrios de Jesús de Buenos Aires, al oriente de la ciudad.



Aunque la obra se concibió en 2008, se estructuró en 2014 y las dos últimas administraciones trataron de sacarla adelante, sus retrasos aún tienen esperando a 387 familias por una solución de vivienda.

En el último año el proyecto recibió una importante inyección de recursos por parte del Isvimed, pero un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de Medellín advirtió el riesgo de que las obras no se finalicen dentro del tiempo estipulado (mayo de 2024) y con los recursos asignados.



A ello se suman dos hallazgos administrativos y dos disciplinarios que hizo el ente de control por posibles irregularidades en la ejecución. ¿Qué dicen los afectados y qué responde el Isvimed?

Así se ve actualmente el proyecto de vivienda Ciudad del Este en el oriente de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Una década de retrasos

La iniciativa arrancó en 2014 con la actualización de los estudios de suelos, los diseños urbanísticos y la estructuración de costos. El valor de los apartamentos se tasó en 70 salarios mínimos.



El Isvimed definió que los recursos se manejarían a través de la Fiduciaria Bogotá, con la cual se firmó en noviembre de 2016 el contrato de Fiducia Mercantil para la administración del patrimonio autónomo. La Unión Temporal Medellín, conformada por cuatro empresas constructoras, quedó como desarrollador del proyecto.



Las labores arrancaron en ese año, pero se suspendieron en 2019, porque el contratista se quedó sin recursos. Las torres registraban para ese momento un avance del 85,9 por ciento en ejecución.



Un desbalance en la estructuración financiera del proyecto explicó la falta de recursos. Al recalcular los costos, el precio de venta de los apartamentos subió a 83,3 salarios mínimos, es decir, unos 96’670.920 pesos en 2023.



Para dar continuidad con las obras, en junio del año pasado Isvimed pasó a ser aportante del proyecto (antes solo entregaba el lote, los recursos de interventoría y las labores de urbanismo) y le inyectó 11.970 millones de pesos a título de apalancamiento financiero al desarrollador, quien debía poner otros 1.133 millones de pesos.

La advertencia

Según explicó la entidad a EL TIEMPO, la Unión Temporal debe garantizar el aporte de los recursos adicionales para la terminación de la obra. La situación actualmente es analizada por el equipo técnico y jurídico para garantizar su desarrollo.



Sin embargo, la Contraloría expresó en su informe que, a pesar de los aportes, “sigue existiendo un riesgo de que el proyecto no finalice dentro del tiempo y con los recursos asignados, considerando que no existe certeza de cómo el desarrollador aportará la totalidad de los recursos que le corresponden”.



El ente de control señaló que este aspecto depende de la evolución en las ventas y la acogida del proyecto en el mercado. Según Isvimed, todos los apartamentos fueron vendidos inicialmente, pero a la fecha se registran 61 desistimientos.



“Se cuenta con las condiciones económicas para la finalización de obra. Sin embargo, existe un componente administrativo (escrituración, conexión a servicios públicos, etc.) que requiere recursos, que debe aportarlos el desarrollador, quien debe recibir las solicitudes formales para que explique cómo va a garantizarlos”, apuntaron desde la entidad.



Cifras oficiales indican que el proyecto avanza en un 86,5 por ciento. La estructura en concreto ya está terminada y el contratista ejecuta labores en redes internas de servicios públicos, carpintería metálica, acabados y urbanismo circundante, que está en un 78 por ciento.

Preocupación de las familias

Las familias que compraron vivienda en Ciudad del Este con el sueño de tener una casa propia siguen esperando a que la obra sea una realidad. Johana Durango, una de las voceras de los afectados, comenta que ella firmó desde 2018, pero otros aguardan desde 2014.



En su mayoría pagan arriendo y entre ellos hay preocupación porque a algunos les tocará poner más plata de la que habían pensado inicialmente.



“Para acceder al subsidio no podemos ganar más de 2 salarios mínimos, mucha gente ha tenido la posibilidad de tener un mejor empleo y no se puede porque en el momento de llevar la papelería no le va a dar”, comenta Durango.



La mujer asegura que en muchos casos el subsidio del Isvimed, por 23 salarios mínimos, y el de la Empresa de Vivienda de Antioquia, por siete, no es suficiente.



Por eso, desde ya hacen cuentas con el nuevo subsidio de Mi Casa Ya que habilitó el Ministerio de Vivienda. También esperan que el proyecto se incluya en las cajas de compensación.



“Si ellos no lo ponen en las cajas de compensación, la gente que tiene ahorro programado para Ciudad del Este no puede acceder al subsidio”, explicó Durango.

Hallazgos de la Contraloría

En su informe de auditoría, la Contraloría General de Medellín hizo dos hallazgos administrativos (falta de amortización total de anticipo en la construcción del puente de acceso e incumplimiento en la legalización de pagos de utilidad en dichas obras) y dos disciplinarios (incumplimiento sobre la actualización de las garantías estipuladas en el componente del puente y deficiencias en la supervisión por parte del Isvimed a la Unión Temporal Medellín).



Desde la entidad explicaron que la nueva administración, en cabeza de Valentina Aguilar, se encuentra revisando los expedientes relacionados con Ciudad del Este para establecer un diagnóstico jurídico, técnico y financiero. “Hemos encontrado los hallazgos de la Contraloría, los cuales son objeto de revisión y atención”, señalaron.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO - MEDELLÍN

