Largas filas y aglomeraciones en vacunación sin cita en Medellín

Luego del anuncio de la vacunación sin citas para mayores de 70 años de edad en 78 IPS y clínicas de Medellín, hoy jueves se formaron aglomeraciones y protestas luego de que muchos adultos mayores encontraron que allí no los atendían.



Todo arrancó desde muy temprano de hoy jueves cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se habilitaron 78 sedes para vacunar contra el covid-19 sin cita pero, horas después, muchas clínicas y EPS informaron que no estaban vacunando a esta población mientras adultos mayores ya hacían filas a la espera del proceso.



Se trata de la IPS Universitaria, la Clínica CES, Clínica Bolivariana, Clínica Soma, Clínica Las Américas, Clínica Soma, Clínica Victoriana y Clínica El Rosario, además de las IPS del Sura.



“Llegamos a hacer fila y aquí no nos atendieron. No nos dan una buena información. Alcalde, haga usted el ejercicio y dicen en la Clínica Victoriana que llamen a un teléfono que nunca contestan para la cita, de resto no colocan vacunas”, denunció Héctor Valencia.



Ver al alcalde insistir que es deber de las instituciones vacunarlos (aunque ya se sabe que no tienen vacunas), ver a miembros de su equipo decir que la información es verídica, es CRIMINAL. Debe tener consecuencias.

Logran que la gente se aglomere en una crisis hospitalaria. pic.twitter.com/sLNrnJEMgi — DinoLunareja 🦕🦖 (@dianalunareja) April 8, 2021

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió a esta situación y dijo que: “Ningún punto de vacunación en una IPS privada puede negarse a vacunar a un mayor de 70 años que se acerque por demanda”.

El megacentro de vacunación Mova avanza. Hoy miles de personas se vacunan en Medellín. pic.twitter.com/Kt1KD07axf — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 8, 2021

Por su parte, Esteban Restrepo, gerente de vacunación de covid-19 en Medellín dijo que se llevarán dosis a esas clínicas que reportaron no tener vacunas para los adultos mayores priorizados. También hizo un llamado para que la comunidad se acerque, preferiblemente, a los centros de Metrosalud, al Mova (al lado del Parque Norte) y a la Clínica la 80 (en Belén).



Actualmente, Medellín registra un total de 193.171 dosis administradas, 121.278 de la primera etapa y 71.464 de la segunda.



MEDELLÍN

