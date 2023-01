Lo que parecía una tranquila tarde de fin de año para el papá y el hermano de la concejal de Medellín Lina García, se convirtió en una pesadilla cuando dos sujetos armados los asaltaron en un restaurante del sector Estadio, cerca al Obelisco, en el occidente de Medellín.



En video quedó registrado el momento en que los presuntos delincuentes llegaron al sitio en una motocicleta, pasadas las 3 de la tarde del sábado 31 de diciembre. Los familiares de la corporada bebían un par de cervezas cuando ocurrieron los hechos.

Uno de los hombres se bajó del vehículo y, tras haber caminado unos cuantos pasos hacia sus víctimas, sacó un arma de fuego.



"No se dirige a la mesa más próxima ni a ninguna otra del sitio, sino que se dirige directamente a la mesa de ellos. El sujeto accionó dos veces la pistola, pero afortunadamente no pasó nada", dijo la concejala García en diálogo con EL TIEMPO.



En las imágenes se ve cómo el hermano de la política se abalanzó contra su atacante y en medio del forcejeo, una niña que jugaba al lado de la mesa —y que no es familiar de García— cayó al suelo. Luego, otro hombre la cargó y se alejó del lugar.

Nos reportan hurto con arma de fuego sector estadio. Sujetos en motocicleta hurtan a los comensales de un local comercial. @PoliciaMedellin @seguridadmed @sebaslopezv @region6policia pic.twitter.com/u4TXHyUjMg — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 3, 2023

Finalmente, el hermano de García logró escapar y a su papá, que se tiró al suelo en medio del altercado, le robaron una cadena de oro que tenía en el cuello. Sin embargo, ningún otro artículo les fue hurtado. El presunto ladrón corrió hacia la motocicleta y huyó junto a su cómplice.



"Se hizo la denuncia, eso está en conocimiento de las autoridades, la Policía, la Sijín y el equipo de investigación. Ellos están verificando si sí fue un hurto o si es un hecho que puede tener alguna conexión con lo que yo hago", agregó la concejal quien dijo que ya ha tenido amenazas previamente.



La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó los hechos y aclaró que se ya se logró la identificación del número de placa de la motocicleta involucrada en los hechos.



