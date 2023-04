Todos por Medellín nació en agosto de 2020 con el fin de hacer control social al conglomerado público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.



(Lo invitamos a leer: 'La ideología de Daniel Quintero es la plata y el poder': concejal Alfredo Ramos)



Desde entonces, ha liderado importantes investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos de la ciudad, entre ellas, el caso Buen Comienzo que llevó a la imputación de la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo.

En diálogo con EL TIEMPO, Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría, respondió a los cuestionamientos del alcalde Daniel Quintero sobre los intereses de la organización y su financiación, habló sobre las entidades que requieren de mayor vigilancia y se refirió a lo que dejará la actual administración en la ciudad.



(Le puede interesar: ¿Quién es quién en la nueva Junta Directiva de Cámara de Comercio de Medellín?)

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Restrepo, vocera de Todos por Medellín, en diálogo con EL TIEMPO. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En una reciente entrevista con EL TIEMPO, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, atacó a Todos por Medellín al decir que se hace pasar por una veeduría ciudadana, pero que en realidad representa los intereses del GEA. ¿La veeduría qué intereses representa?

La veeduría está sentada en una asociación sin ánimo de lucro que se llama Todos por Medellín. Se concibe a sí misma como una plataforma ciudadana para promover la participación y el control social del conglomerado público del Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



¿Quiénes son sus miembros? El alcalde en numerosas ocasiones menciona solo a dos de los afiliados de la asociación que son la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Proantioquia. En este momento son 52 afiliados, 23 de ellos son ciudadanos de a pie que les interesa lo público desde hace muchísimo tiempo.



(Puede leer: El destape de Daniel Quintero en EL TIEMPO: ¿Buscará ser presidente en el 2026?)

¿Eso quiere decir que cualquier ciudadano puede hacerse afiliado en cualquier momento?

Sí. Aquí estamos abiertos a tener más afiliados. Por supuesto, esto pasa por un análisis en el cual se mira, principalmente, que sí esté interesado en lo que hacemos. Lo segundo es que quien participa en la veeduría no puede tener ningún interés directo en las entidades que son su objeto.

El alcalde también ataca la financiación de la veeduría. ¿Cómo se consiguen los recursos?



Facebook Twitter Linkedin

Piedad Restrepo, vocera de Todos por Medellín, respondió a críticas del alcalde Quintero. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Desde nuestros estatutos está que nosotros no tenemos ninguna cuota, si se quiere, por afiliado, no es obligatoria. ¿Y cómo se ha financiado? Hay que ser abiertos en esto y hemos sido transparentes todo el tiempo. Principalmente, se financia a través de convenios con la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia y Proantioquia.



No es la primera vez que estas dos entidades participan en procesos de control social. Desde 2006 hacen parte de la alianza Medellín Cómo Vamos. En Todos por Medellín no se reemplaza, sino que se complementa el control social al conglomerado público del Distrito, lo que sin duda es un ejercicio de responsabilidad para con lo público desde el sector privado. También la Andi ha hecho aportes, la Asociación de Ladrilleros de Antioquia, que es otra de nuestros afiliados y diversos ciudadanos hacen aportes pequeños a través de nuestra página web.

La veeduría fue de las primeras en alertar presuntas irregularidades en el caso de la secretaría de Educación de Medellín y Buen Comienzo. La exsecretaria Alexandra Agudelo y otras dos personas fueron imputadas por la Fiscalía hace casi dos meses ¿Creen que se está haciendo justicia?

Sí, creemos que el solo hecho de que haya una investigación abierta y hayan imputado significa que hay una búsqueda de la justicia y de la verdad. Eso en realidad es lo que nosotros queremos, que haya justicia y verdad y que en el centro estén las víctimas de los delitos de corrupción. En este caso particular de Buen Comienzo creemos que las principales víctimas son los niños, las niñas, las madres gestantes y lactantes que son beneficiarios de la modalidad familiar.



(Por contexto, puede leer: Los argumentos de la Fiscalía en caso contra secretaria de Educación de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín, fue imputada en un caso denunciado, entre otros, por Todos por Medellín. Foto: @soyalejangu

¿Qué falta por develar? ¿qué no se ha dicho en este caso?



Eso no se lo podría decir porque hace parte, justamente, de la investigación. Sabemos que la Fiscalía está adelantando más pruebas, está teniendo acceso a más material probatorio para tener un caso mucho más sólido. De eso se trata este lapso entre la imputación y la acusación. No podría adelantar nada, solo digo que para nosotros es muy positivo esta investigación y que salga a relucir la verdad.

¿Puede haber más implicados?

Es posible que tras esta investigación haya la posibilidad de que más personas terminen imputadas.

¿Por qué eligieron investigar este caso?

En 2021 hubo unos cambios muy importantes en los requisitos necesarios para la modalidad institucional de Buen Comienzo. Nosotros recibimos quejas, sobre todo, de las instituciones que estaban prestando el servicio históricamente y con eso empezamos a investigar qué era lo que estaba sucediendo.



Ahí un ciudadano nos dice que pasemos a mirar lo que ocurrió en el 2020 con la modalidad familiar porque pasó algo muy similar en términos de requisitos. Con ese llamado de atención empezamos a revisar todo el proceso y al finalizar el análisis, y con base en la información que nos dan, llegamos a la conclusión de que hay presuntos delitos vinculados con la modalidad de contratación y también con posibles sobrecostos.

En medio de las denuncias que ustedes han recibido o de las investigaciones que se han hecho ¿cuál cree que es el tema en el que más hace falta profundizar?

Nosotros ya empezamos a mirar algunos contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pero yo creo que es una entidad a la que no se le han puesto muchos ojos. Recientemente, hicimos una solicitud a la Contraloría General de la República para que hubiese un control excepcional y pudiéramos tener información de cómo se ha hecho la contratación en varios puntos, esencialmente, uno que se ha reiterado por parte de servidores al interior de la entidad se relaciona con la contratación con entidades sin ánimo de lucro.



(Además: El lujoso proyecto hotelero en El Peñol que está en veremos por fallo de juez)

Facebook Twitter Linkedin

Múltiples proyectos en los municipios del Valle de Aburrá se financian con recursos del Área Metropolitana. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es la irregularidad que habría?



Se dice que hay irregularidades en la mayoría de los procesos de contratación. Llama la atención que el Área Metropolitana empieza a entregar recursos directamente a varios municipios del Valle de Aburrá y son cuantías muy importantes. Por ejemplo, en 2021 fue más de medio billón de pesos y estos a su vez los empiezan a ejecutar entidades que son como la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Ellas tienen ciertas garantías en sus procesos de contratación que les permiten ser más laxos, por ejemplo, a través de invitaciones privadas.

¿Cómo están entregando los recursos a estos municipios?

Le solicitamos a la Contraloría que mire quién está supervisando estos tipos de contratos. El AMVA entrega los recursos, pero ¿cómo hace el proceso de supervisión?. Y creo que hay otra entidad que hasta ahora no hemos podido mirar porque no nos ha dado la capacidad para investigar. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en el caso del conglomerado del Distrito, es una entidad a la que hay que ponerle también mucho cuidado.

Y es la EDU la que se está encargando de la de las adecuaciones de la infraestructura de las instituciones educativas oficiales con inversiones cercanas a los 320.000 millones de pesos….

Absolutamente y creo que estos son cuantiosos recursos, para un tema de mucha importancia para la ciudad tenemos que estar ahí con los ojos puestos.

Desde el 2008 usted ha liderado proyectos como Medellín Cómo Vamos y la veeduría Todos por Medellín ¿Cómo ha visto la receptividad de los alcaldes con informes que se hacen a la administración de turno?

Los alcaldes, en general, no es que reciban con total apertura cuando se les critica, porque el programa Medellín Cómo Vamos busca mostrar los avances positivos, pero también los retrocesos y estancamientos. Siempre hubo roces sin importar cuál fuera el alcalde. Pero hay un punto muy importante y es que para que Medellín Cómo Vamos pueda hacer una buena labor tiene que haber una voluntad política desde el inicio de la administración, en la cual el alcalde dice que va a entregar información y va a realimentar conjuntamente a través de mesas de trabajo. Eso siempre se logró y evolucionó de una forma positiva en discusiones de política pública.



¿Qué pasa con esta administración? A mí me tocó una reunión con Daniel Quintero candidato donde alabó al programa y dijo que sin él no hubiera sido posible desarrollar el programa de gobierno. Pero creo que cuando se le empieza a cuestionar y cuando los resultados del informe y la encuesta de percepción no son los que él espera, llega con su relato que ya lo conocemos bastante bien. Un relato donde desdice de una organización y de su trabajo solo porque dice que allí están los empresarios. Lamentable, lamentable, la verdad.

…entonces digamos que ahí es donde se diferencia de mandatarios anteriores…

Absolutamente, porque cierra el diálogo. Creo que el alcalde no va a ningún evento de Medellín Cómo Vamos. Los alcaldes siempre iban, contadas excepciones que algún alcalde no fue, pero en general ellos y sus secretarios iban, tomaban nota y se observaba un ejercicio de realimentación. Incluso, a veces, cambiaban programas y proyectos, tomando en cuenta lo que decía el informe. Yo sí creo que lamentablemente el alcalde cerró las puertas y eso sí nunca había pasado.



(Además: La historia real del falso duque español que deslumbró a sus amigos de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Entre 2008 y 2020, Piedad Restrepo fue directora de Medellín Cómo Vamos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Cuando arrancó la veeduría en agosto de 2020, usted dijo en una entrevista con EL TIEMPO que había una amenaza de desarticular lo público, lo privado y la academia. Es claro que eso está completamente desarticulado hoy ¿Qué daño le causó eso a la ciudad?

Aquí no hay diálogo. Yo creo que hay un muy mal liderazgo. El alcalde es un mal líder, porque un buen líder es aquel que une a través de la conversación y de la conversación honesta. Yo creo que nos faltan más conversaciones honestas en Medellín. Creo que ese el liderazgo no lo tenemos hoy y necesitamos un liderazgo de esos que es capaz de confrontar nuestros retos, pero que nos convoca, no que nos desune. Eso no lo hemos tenido con el alcalde Quintero.

¿Cuál cree que será la principal deuda que vaya a dejar el alcalde Quintero al final de su administración?

Hay dos. Una tangible que es la infraestructura. Pese a que ha pedido vigencias futuras, no soy muy optimista sobre la celeridad de los procesos y la idoneidad de las empresas que están al frente de esto.



En infraestructura tenemos un atraso que —hay que reconocerlo— no empezó en el 2020, pero que se acrecentó en esta administración. En educación, cuando se hizo el empalme, ya había un diagnóstico. Si mira el Plan de Desarrollo Medellín Futuro encuentra que en la línea de transformación educativa, para infraestructura, hay una inversión de 800.000 millones de pesos, ¿dónde están? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Pero no solo los colegios. Hay una cantidad de temas que pasan por infraestructura y ahí vamos a necesitar inversiones billonarias.



Hay otra que es intangible y es la de la confianza, cuando se quiebra la confianza es muy difícil recuperarla. Como (Quintero) se ha encargado durante tres años de generar desconfianza, volver a tenerla no va a ser fácil.

¿Algún sector que quede más desamparado en esta administración?

Yo creo que es la política social en general. Somos una ciudad desigual. Con la pandemia una gran proporción de población vulnerable pasa a ser pobre y alguna de la que es pobre pasa a ser pobre extrema. Estas personas necesitan una atención focalizada y, en realidad, aquí hemos visto una reducción de la inversión e incluso yo diría que presuntamente corrupción con el caso de Buen comienzo, que atiende población vulnerable.

¿Hay algo que ustedes destacan de esta administración?

Sinceramente, no. No creo que nos deje nada positivo, la verdad.

¿De quién son los intereses del alcalde?

Suyos, de él. Creo que tiene grandes aspiraciones políticas y creo que pasar por Medellín fue un eslabón para sus otras aspiraciones. Pero está rodeado de políticos tradicionales que lo ayudaron a llegar al poder y que se alimentan del presupuesto público a través de puestos. Esos poderes son regionales, pero también nacionales. Sus intereses son muy personales, para acceder cada vez a más poder, pero no lo hace solo, se nutre de poderes preexistentes.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero, alcalde de Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Cuando nace la veeduría había acabado de suceder el quiebre de la Junta Directiva de EPM y el alcalde Quintero. En ese momento se habló de que la empresa estaba en un riesgo grave. ¿Eso se materializó?

Voy a retomar a un profesor que trabajó en EPM hace algún tiempo. Él decía que para poder ver los efectos de un mal gobierno sobre una empresa —que ha sido sólida en las últimas décadas y que le entrega a Medellín entre 1.3 y 1.5 billones de pesos en transferencias— es muy difícil en el corto plazo. EPM venía con una tradición de por lo menos cuatro años de gerencia y estabilidad. ¿Cuántos gerentes ha tenido EPM en esta administración? Cuatro.



El propio sindicato Sinpro ha dicho lo que está sucediendo con el talento humano, ha habido una salida muy importante de personas, algunos con larga trayectoria. Muchos de los vicepresidentes que están hoy no tienen esa capacidad técnica, no tienen esa trayectoria y esa experticia. Pronto vamos a ver los resultados de eso. Ahora tomemos algo adicional: Hidroituango. Se conoce la noticia de que la licitación (para la construcción de la segunda fase) quedó desierta. En ese orden de ideas tenemos a un Hidroituango a medio camino, con dos turbinas funcionando y le faltan otras seis turbinas. Las consecuencias para la empresa van a ser nefastas si no se consigue rápidamente una empresa que termine Hidroituango.

¿Qué tipo de consecuencias?

Financieras y de sostenibilidad. Financieras es cuánto son los ingresos que requiere la empresa, precisamente Hidroituango, para pagar deudas importantes. La empresa tiene unos pasivos relevantes de billones de pesos y en ese orden de ideas necesita los ingresos de Hidroituango. Y estamos hablando también de la sostenibilidad, de la existencia misma en la empresa. Es muy grave.



(Siga leyendo: Los recursos de Medellín que no cuadran por cuenta de las transferencias de EPM)

Estamos en un año electoral y hay más de 30 aspirantes. ¿Cuáles son esas precauciones que debería tener el ciudadano para elegir un mandatario?



Cada vez es más complejo para un ciudadano que quiere ser responsable con la decisión de voto. No solo por la multiplicidad de candidatos, sino porque cuesta discernir qué es verdadero y qué es falso. Tendría que tomar mucho tiempo para verificar si una información es cierta o no. El consejo que doy es si quiere tomar una decisión responsable sobre quién debe liderar la ciudad entre el 2024 y 2027 intente tomar con pinza lo que dice cada candidato y busque —si no tiene el tiempo suficiente para hacer ese análisis— entidades que sean objetivas y que le muestren si está diciendo la verdad, si está mintiendo, si las propuestas son viables o no son viables.

¿Cuál sería entonces ese perfil de un buen candidato?

Yo creo que se necesita un liderazgo que una y no que divida. Aquí me parece que será complicado porque muchos candidatos van a señalar lo mala que ha sido esta administración. Y ahí nos vamos a quedar cortos de las propuestas. Es el momento de que los candidatos empiecen a mostrar que conocen a Medellín y que la han estudiado. Para mí, realmente, debería ser alguien que representara muy bien a la sociedad civil, alguien que sea capaz de aglutinar y no dividir. Creo que lo peor que le podría pasar a Medellín es que llegue alguien cuatro años más a dividir y a generar odios a través de unas narrativas mentirosas.



(Lea también: El camino de la treintena de aspirantes para llegar a la alcaldía de Medellín)

¿Cuáles son los retos que tendrán que enfrentar el que gane esa carrera electoral?

Muchos, muchísimos. Lo primero es poner la casa en orden. Revisar absolutamente todo, cómo se estaba haciendo, cómo quedan las finanzas, cómo queda comprometido el futuro. Creo que uno muy importante será el relacionamiento con el Gobierno Nacional, sin duda, necesitamos sacar adelante temas que pasan por ahí. Creo que también debe haber un buen relacionamiento con el gobierno departamental.

Por último, ¿qué va a pasar con la veeduría una vez termine esta administración?

Seguimos. La vocación de la asociación es de mediano y largo plazo. Acá tenemos que enviar el mensaje de que es una veeduría, que no solo le hace control y fiscalización al gobierno de Daniel Quintero sino a los siguientes.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM