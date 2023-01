La lamentable muerte de dos personas en el deprimido de Los Músicos, quienes fueron identificadas como Luis Gonzalo Estrada Suárez y Sandra Salazar Diosa, rememora lo ocurrido hace 35 años en el mismo lugar.

En septiembre de 1987, un grupo de músicos que se transportaba en un taxi negro de referencia Dodge Coronet falleció en las mismas circunstancias. De ahí el nombre con el que hoy se conoce el lugar.



Francisco Montoya Roldán, habitante del barrio Conquistadores y que para la época era un adolescente, recuerda que todo ocurrió un viernes, entre las 11:30 de la noche y las 12:30 de la madrugada.



“Hubo un aguacero muy fuerte, de un momento a otro empecé a ver cómo subía el nivel de las aguas en las calles, porque bajaban ríos por todos lados. Y yo desde mi casa alcancé a ver cómo se enlagunaba el deprimido”, recuerda Montoya.



Pero esas no fueron unas lluvias e inundaciones más. “Al otro día fui a ver qué había sucedido en ese lugar y estaban sacando un Dodge Coronet negro con cuatro músicos muertos. El taxista venía manejando y el aguacero era tan fuerte que no le permitía ver que el deprimido estaba inundado. Cuando el taxista ve que se le está yendo, logra salir del carro, pero los músicos no y quedaron atrapados”.



Rodrigo Martínez, periodista jubilado y curtido reportero judicial, recuerda que esa noche varias quebradas de Medellín se desbordaron.



“Eso fue el Día de Amor y Amistad. Estaban en serenatas y se quedaron ahí atrapados porque la quebrada La Picacha se desbordó y ahí mismo inundó el deprimido y se ahogaron los músicos”, cuenta Martínez.



Al otro día de la emergencia, acota Martínez, mientras se dirigía en una avioneta hacia la ciudad de Santa Marta para participar de un curso de supervivencia con el Ejército Nacional, sobrevoló toda la zona afectada. "Desde el aire Medellín parecía una playa, todas las vías estaban llenas de una arena de esa como para construir".



Demás de La Picacha, las otras quebradas que se desbordaron fueron La Altavista, La Hueso y La Ana Díaz.



MEDELLÍN