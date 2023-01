El último año de la alcaldía Quintero espera ser la consecución de la promesa que hizo en el primero.



Cuando ganó la alcaldía, el mandatario local le prometió a la comunidad del nororiente de Medellín recuperar la Biblioteca España para que esta dejara de ser un motivo de vergüenza y retomara su función de transformar el territorio.

Inaugurada en 2007 y marcada por fallas estructurales que obligaron a su cierre hace más de 7 años, la transformación de esta polémica obra costará el doble de lo que fue construirla desde cero.



El costo inicial de la obra fue de poco más de 15.000 millones de pesos, mientras que las obras para reforzarla superan los 30.000 millones de pesos, ya que no requirió demoler toda la parte estructural.



Lo que sí se hizo, fue desmontar toda la estructura metálica debido a que se encontraba corroída y oxidada, pero los concretos, las losas, muros y columnas estaban estables, por lo que se optó por reforzarlas.

La comunidad de Popular 1, por años, ha visto el deterioro de este espacio que prometía cambiar la dinámica del sector. Foto: Jaiver Nieto

Los trabajos para transformar la Biblioteca comenzaron hace un año y las actividades allí han mantenido un ritmo constante, por lo que la obra presenta un avance general del 50 %.



La secretaria de Infraestructura Física, Luisa Fernanda Gómez, destacó que entre los hitos más importantes está el reforzamiento de todo el sistema de cimentación, compuesto por la construcción de nuevas pilas y vigas, así como el reforzamiento de columnas y muros.



“Podemos decir que la nueva Biblioteca España ya tiene unas bases sólidas. Tener listas todas las labores de cimentación nos permite concentrarnos en otros frentes de trabajo como la conformación interna de los edificios, la adecuación de redes hidrosanitarias y la instalación de la nueva fachada para dejar atrás los años de cierre y abandono que vivió este espacio. Podemos decir que vamos muy bien y que para el segundo semestre de este año la biblioteca será una realidad”, expresó la funcionaria.



La secretaria agregó que, una vez terminadas las obras, la nueva Biblioteca España contará con tres edificios o cajas, con un área construida de 5.208 metros cuadrados.



Estarán reforzadas con plataformas, miradores, rampas, senderos y escaleras, lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio, ya que se tendrá un aumento del 35 % en el área construida.



“Dichas estructuras estarán dentro de una especie de parque ambiental de 10.235 metros cuadrados que ayudará a mejorar el paisajismo y a ofrecer una mayor estabilidad del terreno”, contó Gómez.

Voces de la comunidad

De acuerdo con la alcaldía distrital, esta obra beneficia de manera directa a cerca de 133.000 habitantes de la comuna 1 (Popular), pero, en general, su reapertura tendrá un impacto en la actividad turística para toda la ciudad.



Se calcula que, una vez terminen los trabajos, este referente sea visitado por más de 645.000 personas cada año.



Asimismo, las labores de recuperación también han permitido la generación de 177 empleos, 58 de ellos aprovechados por mano de obra no calificada de la misma zona, aseguró la alcaldía.



Bertha Lucía López, quien lleva 30 años viviendo en el sector, expresó su alegría de volver a recorrer este espacio cultural del barrio.



“Conocí la primera biblioteca y mientras la tuvimos nos divertíamos mucho, venían muchos niños y todos teníamos diversas funciones”, contó la mujer.



Por su parte, Luz Fabiola Sepúlveda, también habitante de Santo Domingo Savio, confesó que, a pesar de no saber leer, esto no será impedimiento para disfrutar de este nuevo espacio, al que solía visitar con su nieto.



“Aun así me entretenía mucho con los niños, pienso volver a bajar cuando ya esté otra vez construida”, dijo la mujer.



Para Yuricsa Ovalle, presidente de la Junta Administradora Local (JAL) de la comuna 1, expresó que para la comunidad ha sido muy emotivo ver cómo poco a poco se va transformando la obra y hay tranquilidad pues ya se le está viendo forma a la nueva Biblioteca España.



"Hay también mucha expectativa la comunidad espera saber cuáles serán esos procesos de integración cultural y de desarrollo económico, ya que esto traerá nuevamente turismo a la comuna", contó la joven.



Agregó Ovalle que gran parte de la comunidad aledaña al proyecto ha estado muy activa en los comités de obra, lo que les ha permitido conocer tanto los avances como dificultades en los trabajos, por lo que hay tranquilidad y confianza en que se entregue este año.



Línea de tiempo

La hoy presidenta de la JAL recuerda que era una niña cuando la obra se inauguró, pero no olvida la emoción que había en el barrio, ni tampoco la desazón cuando la tuvieron que cerrar.



"Hubo un retroceso a partir del cierre, entonces para nosotros es realmente importante sentir la energía de las personas, que comiencen desde ya los procesos y que esto nos permita crecer como comunidad", expresó Ovalle.



Datos de la alcaldía de Medellín indican que las obras de la Biblioteca España comenzaron en 2006. En marzo del siguiente año, sin que se hubieran terminado los trabajos, la obra fue inaugurada en presencia de los Reyes de España. En junio de ese año se dio por terminada la construcción.

La Biblioteca fue inaugurada en el 2007, con la presencia de los reyes de España. Foto: Archivo/EL TIEMPO

En diciembre del 2008 se reportaron las primeras humedades y filtraciones a la estructura.



En agosto del 2009 se realizó la impermeabilización general de la fachada.



Pocos meses después, entre enero y diciembre del 2010 se evidenciaron desprendimientos de la fachada y otros problemas, lo que llevó a que, en agosto del 2015 la biblioteca cerrara sus puertas al público.



En abril del año siguiente culminó el desmonte total de la fachada, dejando ver este espacio como un ‘esqueleto metálico’ abandonado.



En 2017 el Municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) presentaron demandas por $27.000 millones para definir responsabilidades frente al cierre de la Biblioteca.



En noviembre del 2019, la alcaldía inició el contrato de estudios y diseños para recuperar este espacio y en 2020 radicó en la Curaduría la solicitud para la obtener la licencia de construcción y comenzar los trabajos que esperan culminar este año.



