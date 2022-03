Una de las locomotoras más icónicas de lo que significó el Ferrocarril de Antioquia para el progreso de la sociedad antioqueña es la pequeña ‘Maquinita’, levantada sobre un pedestal a un costado de la calle San Juan, frente a La Alpujarra.



Esta American Locomotive Works Porter O-4-0, de trocha angosta y que lleva el número 1, fue puesta en conmemoración de los trabajadores que perdieron la vida durante la construcción del ferrocarril.



La placa que la acompaña menciona: “A la Memoria de los Obreros Muertos en la Construcción del Ferrocarril 1928, Antioquia Agradecida”.



El monumento fue erigido en la conmemoración de los 50 años de la puesta en marcha de la empresa ferroviaria.



A la locomotora, que ha guardado varios secretos a lo largo de sus años y después de varias restauraciones, comienza a notársele el abandono y las huellas del óxido que la carcome.



Pero, también, es evidente el desprecio y la falta de sentido de pertenencia de las personas que desconocen su historia y que, peor aún, la han rallado y afectado escribiendo sobre ella. Esto, pese a estar ubicada a más de 4 metros de altura.



Cabe resaltar que la vaporina ha estado ubicada en varios lugares de la ciudad. En primer lugar, en la desaparecida Estación Villa del ferrocarril y sobre un pedestal de mármol grabado por el importante y fallecido escultor colombiano Marco Tobón Mejía, que también en vida hizo la estatua a Cisneros.



A la ‘Maquinita’ la acompañaba otrora un detalle en altorrelieve en el que podían observarse a los obreros en la construcción del ferrocarril. Nada se sabe hoy de su paradero, luego de su primer traslado.



Posteriormente, fue llevada a la calle 30, avenida Universidad de Medellín, con la Guayabal. Después, fue reubicada en un costado de la calle San Juan donde es muy poco visible, a un costado del edificio de Teleantioquia.



Allí, la precursora del sistema férreo, luce silenciosa e ignorada y en posición frontal hacía el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio, en donde se inició la obra magna para sacar del aislamiento a los antioqueños.



La locomotora hace parte de los recorridos turísticos que se organizan en la ciudad. Foto: Jaiver Nieto

El miembro de la Academia Antioqueña de Historia, José María Bravo Betancur, estudioso del tema del ferrocarril de Antioquia y autor de libros y publicaciones como Monografía del Ferrocarril de Antioquia y Francisco Javier Cisneros (Biografía), entre otras, aseguró que: “Es lamentable que no se cuide la máquina que es original y pionera del ferrocarril, se debe cuidar y dar la importancia que merece”.



La construcción del ferrocarril comenzó en 1875 con el primer tramo de Puerto Berrío a La Malena, un sector lleno de lagunas y de difícil acceso, donde se perdió la real locomotora 0-4-0 construida por Manning Wardle y despachada de Cardiff, Inglaterra, con un valor final de $15.597,20. Ella llegó junto a herramientas y materiales para la construcción del sistema y fue bautizada como la verdadera número 1 Medellín.



Esta primera locomotora sedescarriló en la quebrada La Malena, mientras era utilizada para la construcción de los rieles. La máquina cayó sobre una laguna y solo pudieron rescatar la caldera con la que Francisco Javier Cisneros, ingeniero cubano y precursor del ferrocarril, montó una planta eléctrica a vapor con la que electrificó el hotel Magdalena y la estación Puerto Berrío.



Pero ese dato solo se supo 100 años después del suceso, pues para no generar pánico en la sociedad de entonces, que podría pensar que el sistema de transporte en construcción era peligroso, se ocultó.



Para solucionarlo, decidieron ponerle a otra locomotora el número 1 gracias a que ya Cisneros había mandado a traer una locomotora Porter 451 para el ferrocarril de La Dorada, que también dirigía, y la cual posteriormente destinó al ferrocarril de Antioquia que tras su llegada llevaba el número 2 y había sido bautizada como Antioquia. Su casa de fabricación fue la compañía American Locomotive Works de Estados Unidos.



Según el Libro La Segunda Mula de Hierro, escrito por Gustavo Arias de Greiff.



Por otro lado, el apasionado investigador, Rubén Mejía Álvarez, desde muy temprana edad se interesó por la historia del río Magdalena y el ferrocarril, gracias a que cuando era joven trabajó en el sistema férreo de Antioquia haciendo mandados, como operador de la telefónica e incluso aprendió el oficio de ayudante o fogonero hasta que el ferrocarril sucumbió y tuvo que buscar otro empleo como escribiente del juzgado promiscuo de Puerto Berrío donde se jubiló.



Para Mejía la ‘Maquinita’ no es la número 1. Dice que: “La verdad es que los dirigentes del Ferrocarril y un grupo político de Antioquia como mentira piadosa, cuando se dieron cuenta de que no tenían una de las primeras locomotoras a disposición para ponerla como monumento, mandaron a hacer una réplica en una fábrica norteamericana, pero no realizaron la copia de la número 1 Inglesa, sino, la de la número 2 de fabricación americana, por lo que la ‘Maquinita’ no sería la original número 2, sino, una réplica del diseño de la 2’.



La número 1 Medellín llegó al ferrocarril de Antioquia el 20 de julio de 1875 y luego del suceso fue reemplazada por la número 2 Antioquia que, inmediatamente luego del accidente de la Medellín, le pusieron la placa de la #1, y esta siguió el trabajo de transportar la carga en su tarea de construcción del sistema.



Juan Luis Mejía Arango, exrector de la universidad Eafit y estudioso de la historia de Antioquia y Colombia, también se sumó a las personas que lamentan su estado actual, dijo que “Me duele que esos símbolos queden en las orillas, el ferrocarril nos conectó con el mundo, sin él no se hubiera podido entender el proceso de industrialización, pues solo con mulas no podíamos exportar el café ni traer las maquinarias de la minería, se debe proteger y darle una mayor importancia”.



Más allá de que la ‘Maquinita’ sea la original que trabajó en la construcción de ferrocarril de Antioquia o no, su significado es lo más importante y lo que representa. Es por esto que se debe proteger y restaurar para que se conserve y la historia del sistema que sacó al departamento del aislamiento no sea olvidada y condenada a que el paso del tiempo, así como el óxido la corroe, acabe con su legado.



