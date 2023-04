Esta semana salió a luz un nuevo capítulo de la increíble historia del caso de Alejandro Estrada, quien se habría hecho pasar durante tres años por heredero de un duque español para estafar en 1.500 millones de pesos a 18 personas en Medellín.



En este nuevo episodio, la protagonista es Olga Cardona, la mamá de Alejandro, quien engañó a sus amigos abogados y a su círculo cercano para que le prestaran dinero para los trámites para reclamar una herencia que recibiría como miembro de la realeza española.



Mientras la historia del falso miembro de la corona comenzó en agosto del 2019, el entramado de mentiras y engaños de su madre viene desde unos años atrás, cuando ella trabajaba en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, donde estuvo 12 años.

Parecía una persona adinerada y educada



Olga Cardona en una tienda de diseñador. Foto: Cortesía.

Allí, según cuenta Mariluz Aguirre, quien fue colega, amiga y víctima de Olga, en la Gobernación hay por lo menos siete personas ‘tumbadas’ por montos que superan los 500 millones de pesos.



Sin embargo, en esta dependencia no utilizó ningún título real para engañar a las personas.



Su estrategia fue decir que tenía una cuantiosa herencia que le había dejado su padre y que necesitaba ayuda económica para que la Fiscalía se la devolviera.



Mariluz cuenta que la conoció en el 2013 y su primera impresión, al igual que la de todas las personas estafadas, fue que Olga era una mujer adinerada.



“Yo trabajaba en la dirección de Información departamental y ella en la dirección de Planeación estratégica. Era supremamente elegante, era algo que la caracterizaba, también era muy cordial y educada. Era una de las tantas compañeras que había allí y con el tiempo nos hicimos más cercanas”, recuerda la funcionaria pública.



‘Necesito ganarme una lotería para conseguir lo de mi mamá’



Fue en el 2019 cuando comenzó a gestarse el engaño y se hizo de la misma forma como lo hizo su hijo Alejandro con el caso de los abogados Kelly Córdoba y Andrés Vasco: ganándose el corazón de las víctimas.



Una sola frase bastó para que Olga viera en Mariluz la oportunidad de hacerla caer: “Yo necesito ganarme la lotería para poder conseguir lo de mi mamá”.



Esto se lo dijo Mariluz a una compañera debido a las necesidades monetarias que requería.



Entonces Olga, quien había escuchado, entró como la salvadora.



“Mari, pues te ganaste la lotería…luego te digo”, le dijo.



"Ella se mantenía viajando y antes de entrar a Planeación llegó a entrar a la Gobernación con guardaespaldas. Fácilmente podría llevar más de 10 millones de pesos en las prendas

Momentos después, la mujer le contó a Mariluz que venía de una familia muy adinerada, lo que era coherente con su forma de vestir y con el hecho de que decía que fue pareja de Fabio Estrada, un conocido exconcejal de Medellín, quien aparece como el papá de Alejandro Estrada (el falso duque) en su Registro Civil.



“Ella se mantenía viajando y antes de entrar a Planeación llegó a entrar a la Gobernación con guardaespaldas. Fácilmente podría llevar más de 10 millones de pesos en las prendas y elementos que vestía”, rememora Mariluz.



Olga le contó que, tras la muerte de su padre, éste les había dejado una cuantiosa fortuna que era administrada por el exesposo de Olga, quien según ella había cometido evasión de impuestos por lo que les congelaron todos los bienes.



Para pagar los gastos del proceso ante la Fiscalía y volver a reclamar lo que supuestamente era suyo, la mujer le dijo que necesitaba dinero prestado, con la promesa de pagarle el doble en poco tiempo.



“Yo soy una persona que literalmente vivo de mi salario y aparte tengo que ver por mis papás y mi familia. Sin embargo, después de pensarlo mucho accedí y le presté 20 millones. Ella me dijo muy seria que no era un favor, que era un negocio y que ahora éramos socias; la regla iba a hacer que me pagaría el doble”, afirma la mujer.

Llegaba todos los días llorando por 'lo duro' que era su vida



Sede de la Gobernación de Antioquia Foto: Alejandro Mercado

Esta nueva relación hizo que Olga se fuera acercando aún más a Mariluz, cogiéndola de paño de lágrimas para contarle lo duro que era su vida, lo que generó más empatía por parte de la hoy afectada.



Recuerda que casi todos los días Olga llegaba llorando a su puesto de trabajo indicándole que Fiscalía no les quería devolver -a Alejandro- y a ella la fortuna y, además, también le advirtió que a Mariluz la estaban ‘chuzando’.



“No sé cómo, pero ella me repetía cosas que solo se decían en mi casa. Por ejemplo, una vez me llamaron del banco para decirme que me podían estirar por 11 millones más el préstamo que ya había hecho y justo ese día más tarde Olga me dijo que necesitaba urgentemente 11 millones de pesos”, cuenta la mujer.



Pero no le bastó con ese dinero. Olga también acudió a Farid Astrid Higuita, amiga de Mariluz, y la convenció para que también le prestara dinero con el mismo cuento de la herencia y la misma promesa de pagarle el doble.



Pasaron los días y el sufrimiento de Olga por la ‘injusticia’ de la Fiscalía aumentaba cada vez más, llegando al punto de que su angustia era tomada como propia por sus dos nuevas mejores amigas.



Cada pesadumbre requería más dinero y Mariluz terminó endeudándose a tal punto que no tenía ni para las medicinas de sus padres, mientras que Farid Astrid hizo uso de una natillera familiar para poder prestarle a Olga.



No solo eso: Mariluz les amparó tarjetas de crédito a Olga y a su hijo -el falso duque- hasta por 5 millones, los cuales se gastaban en un mes. En total, la suma de las deudas de ambas superó los 350 millones de pesos; eso, sin contar los intereses que al son de hoy siguen pagando.

Siguió buscando más víctimas en la oficina



En la Alpujarra queda la Gobernación de Antioquia Foto: Esneyder Gutiérrez

No fueron las únicas. Cuenta la afectada que a un secretario de Planeación de un municipio le pidió dinero prestado y él le dio unos $20 millones.



Posteriormente les dijo a Mariluz, Farid Astrid y otros conocidos que dicho Secretario había prestado el dinero de personas indebidas y que necesitaba plata para pagarles, por lo que aprovechó para sacarles más plata a sus amigas con la excusa de que la vida del Secretario peligraba.



Mariluz cuenta que otra persona cercana a ellas que le prestó $130 millones y tampoco le respondió, al igual que a una compañera de oficina que le entregó $50 millones y otros afectados más quienes le prestaban entre uno y dos millones. Sin embargo, en ese momento nunca se hablaron entre ellos.



A nosotras no nos dijo nada de un Lord o un Duque (como engañó su hijo a sus amigos), nos dijo que la fortuna la había logrado su papá

Y es que una de las claves de Olga para mantener su engaño y evitar que los estafados hablaran entre sí era diciéndoles que estaban siendo vigilados por la Fiscalía.



Con esto, no solo mantenía controlado el flujo de información, sino que aprovechaba para culpar a una persona ante las otras sobre por qué el proceso no avanzaba.



Cuenta Mariluz que tiempo después se enteró de que Olga les había dicho a otras personas que por culpa de ella el proceso no se había dado, porque Mariluz la había denunciado ante Fiscalía y eso entorpeció la diligencia.

No llegaba la herencia y la despidieron



Alejandro Estrada, Olgar Cardona con las hijas de la pareja de esposos. Foto: Cortesía.

Mientras aumentaban los préstamos, la herencia nada que le llegaba.



Se suponía que el proceso se terminaría en marzo del 2020, pero la pandemia jugó a favor de la señalada estafadora, quien les dijo que por la crisis sanitaria el proceso se vio afectado y que tenía que realizar unas audiencias en otros países.



“A nosotras no nos dijo nada de un Lord o un Duque (como engañó su hijo a sus amigos), nos dijo que la fortuna la había logrado su papá, pero que sí les había dejado condiciones para poder acceder a la herencia y que Alejandro, por ser el único nieto hombre, sería quien se encargaría de administrar todas las empresas que dejó su abuelo”, dice Mariluz.



Luego, Olga se quedó sin trabajo. Aunque la Gobernación de Antioquia reconoció que la señalada estafadora laboró allí como Auxiliar Administrativa en calidad de Provisional, debido a la Convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil número 429 de 2019, “fue obligada a abandonar dicho encargo, sin que desde entonces haya vuelto a tener vínculo alguno con la Administración Departamental”.



Sin embargo, sus compañeras aseguraron que si bien fue en 2019 cuando recibió la noticia, fue el 5 de mayo del 2020 cuando Olga salió de la Gobernación de Antioquia.



“Me acuerdo porque ella me llamó llorando diciendo que la habían sacado y hasta me pidió ayuda para ver si podía apelar la decisión. Desde entonces fue muy poco el contacto que tuvimos con ella; supimos que se pasó de casa y, aunque prometió llevarnos a conocerla, esto nunca pasó”, rememora Mariluz.

Le pidieron el dinero: ella les pidió rezar y les juró que todo era verdad



Llegó el 2021 y el desespero se comenzó a apoderar de las endeudadas Mariluz y Farid, quienes al preguntarle a Olga por su dinero recibían como respuesta que tenían que tener paciencia y no perder la fe, hasta les pidió rezar para que se acabara el covid-19. Incluso, asegura la funcionaria pública, que Olga les juró por la vida de su hijo que todo era verdad y que no fueran a dudar de ella.

Su respuesta fue: 'la verdad, haga lo que quiera, igual a mi nombre no tengo nada, si quiere denunciarme, denúncieme'

Fue después de semejante ‘show’ teatral que comenzó el principio del fin de la estafa, ya que en julio de ese año fue el último contacto que tuvieron con Olga.



Mariluz cuenta que el papá de sus hijos falleció por coronavirus y, agobiada por las deudas y sin tener con qué mercar, llamó a Olga para decirle que no podía más y que no tenía de dónde sacar dinero para lidiar con la situación.



“Le dije que ella sabía mi situación cuando le presté el dinero y que yo dependía de mi salario y su respuesta fue: ‘la verdad, haga lo que quiera, igual a mi nombre no tengo nada, si quiere denunciarme, denúncieme’ y esa fue la última vez que tuve contacto con ella. Dejó de responderme los mensajes y se desapareció por completo”, narra Mariluz.

Denunciaron, pero la Fiscalía les archivó el caso



En junio del 2022 instauraron la denuncia por estafa y la Fiscalía les indicó que serían llamadas a declarar próximamente.



Sin embargo, fue una sorpresa tremenda enterarse en diciembre que la Fiscalía les archivó el caso por “conducta atípica”.



Nunca las llamaron a declarar, por eso fue tanta la desilusión que optaron por echarle tierra al asunto y volver a intentar rehacer su vida en medio de millonarias deudas.



Esto fue hasta el sábado 25 de marzo del 2023 cuando vieron la historia publicada por EL TIEMPO y que antes había sido revelada por Radio Ambulante, que desenmascaró el entramado de la estafa.

Con la plata de ellas, se vestía el falso duque español



Alejandro Estrada en pandemia. Foto: Cortesía.

“Fue entonces que todo tuvo sentido. Con la plata que nos sacaba a nosotros entre 2019 y 2020 era la opulencia que les mostraba a Kelly y a Andrés. Entonces también decidimos hablar, porque esta estafa es mucho más grande de lo que se pensaba. Tenemos la esperanza de que ya con tantos estafados se reabra la investigación que tan arbitrariamente fue archivada”, dice la afectada.



Al leer todo lo que esta mujer y su hijo han hecho, dice que le parece increíble su poder de manipulación y de maquinar dos estafas paralelas de manera tan diferente, mientras por un lado se mostraba que “estaba llevada” y agobiada por las deudas, por el otro se mostraba con opulencia, elegancia y hasta de la realeza española.



En lo que sí coinciden todas las víctimas es que esta mujer y su hijo tenían la habilidad de generar empatía a través del dolor y hacían que sus penas las personas las tomaran como propias.



No sabemos cómo pudimos haber llegado a este punto, era como si nos hubiera doblegado la voluntad

“No sabemos cómo pudimos haber llegado a este punto, era como si nos hubiera doblegado la voluntad. Por toda esta situación me mandaron a Datacrédito y a la fecha, prácticamente todos los días me llegan mensajes de embargos, pero hasta que no pague el crédito que tengo no tengo forma de responder, y lo más triste es que es responder por algo en lo que no disfruté ni un confite”, dice la mujer.



Tras develarse la mentira y conocer que cada vez son más las víctimas, los estafados aún se preguntan cómo esta mujer y su hijo lograron, por tanto tiempo, jugar con su dinero, su mente y su corazón.



Por ahora, solo esperan que más víctimas alcen la voz y denuncien para que, unidos, logren que las autoridades puedan encontrar a estas personas y eviten que más personas caigan en las redes de Alejandro, quien es llamado en Instagram el ‘falso Lord’, y su madre, la falsa heredera.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10