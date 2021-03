La mala calidad del aire origina lluvia ácida en Medellín

La contaminación ambiental también puede cambiar las propiedades químicas del agua lluvia que cae en la Medellín. Ese fue el principal hallazgo del ingeniero civil Mauricio Ramírez Arias, magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

El estudio se hizo en el marco de una investigación desarrollada junto con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) y con aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es autoridad ambiental en la ciudad y sus nueve municipios vecinos.



En 42 eventos de lluvia monitoreados en su estudio, Ramírez encontró que, aunque la apariencia del agua era similar, por lo menos 31 de ellos tenían lluvia ácida.



La subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, Ana María Roldán Ortiz, explicó que esa lluvia ácida se presenta debido a la emisión de contaminantes a partir de las actividades socioeconómicas que genera la población como las fuentes fijas, que son las empresas, y las móviles, que son los vehículos.(Le puede interesar: Extraña desaparición de madre e hija tras salir de centro comercial)

El estudio de la Universidad Nacional se hizo con apoyo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Archivo/El Tiempo

El ingeniero Ramírez encontró que el factor que más influía era el nivel de contaminación que había durante el periodo seco previo a la lluvia. Es decir, que si antes del aguacero se registraban altas concentraciones de partículas PM2.5, el agua del siguiente evento de lluvia iba a ser más ácida.



La acidez se mide con la escala internacional de pH, y como referencia se sabe que el jugo de un limón tiene pH de 2 (ácido) y el bicarbonato de sodio tiene pH de 9 (alcalino), en tanto que el agua lluvia se considera limpia cuando tiene un pH de 5,6.



En este sentido, Ramírez precisó que cuando la cantidad de contaminantes es baja, la lluvia se hace menos ácida y eso se ve reflejado en un aumento del pH; pero cuando es alta sucede lo contrario, y cuando el nivel de contaminantes es medio, el comportamiento es en U, es decir que la lluvia se acidificaba después de los primeros minutos del evento, disminuyendo los valores de pH, y al final la acidez se volvía a reducir.



Las mediciones en campo para esta investigación se realizaron durante la segunda temporada de lluvias de 2018, es decir entre septiembre y noviembre, cuando Medellín experimenta uno de sus periodos de contingencia ambiental (el otro es en marzo). En esta época, de la baja nubosidad impide que haya una correcta dispersión de las partículas contaminantes que emiten los vehículos (fuentes móviles) y las industrias (fuentes fijas).(También puede leer: Preocupa aumento de casos de covid-19 en Medellín)

Frente a una posible afectación a la salud humana, el experto aclaró que, por ahora, no hay estudios de las afectaciones. “De hecho, el Ideam considera que este tipo de lluvia constituye un problema de calidad del aire que no tiene consecuencias tan directas sobre la salud humana”, agregó.



No obstante, aseguró, que sí hay investigaciones que señalan que la lluvia con un pH más bajo afecta cultivos no solo de frutas y verduras, sino también de árboles y flores, además de lagos y ecosistemas.



(Le sugerimos leer: Terminó paro en Mutatá que tenía bloqueado al Urabá)



“No estamos pasando por alto este fenómeno, estamos en la investigación constante de los distintos elementos y componente que pueda contener la lluvia y la contaminación atmosférica en el territorio. Entonces, para disminuir esa probabilidad nos toca disminuir las emisiones a partir de decisiones personales como usar más el transporte público y que las empresas acojan las disposiciones normativas del Ministerio del Medio Ambiente”, dijo Roldán.



MEDELLÍN

