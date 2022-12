Cuando llamaron por fin a testificar al papá de Mauricio Flórez como testigo en la acción de grupo interpuesta por los afectados por la fallas de construcción en el Continental Towers, en Medellín, el señor ya llevaba tres años muerto.



“A él lo llamaron a testificar seis meses antes de fallecer, como estaba delicado de salud decidimos que lo programaran a las 2 p. m. para que no tuviera que madrugar y fuera más fácil su traslado. Pero los testigos de la mañana se extendieron y la juez hizo un receso para almorzar y reprogramó a los otros testigos, entre esos mi papá. Y apenas lo llamaron a testificar de nuevo hace dos meses, o sea, un receso que duró más de 3 años, imagínese la velocidad de la justicia”, contó Flórez.

Eso es una muestra de lo lento que avanzan estos procesos de reparación en los que, en el caso de Space, Continental Towers y Asensi (todos construidos por el Grupo CDO), ya superan los nueve años sin que haya reparación para las víctimas.



Son 18 las edificaciones con fallas estructurales que tiene Medellín según el seguimiento que ha hecho la Personería Municipal a esta problemática. De estas, ya van cuatro que han sido demolidas (Space, Bernavento, Lolay y Continental Towers) y hay tres desalojados (Mantúa, Asensi y Kampala).



Los restantes están habitados y/o repotenciados y se les hace constante seguimiento.



Pero, detrás de las vigas sin soporte y los materiales de dudosa calidad, está el sufrimiento de cientos de familias que han visto cómo su sueño de conseguir vivienda se cayó como un castillo de naipes.



(En mapa: Estos son los 'edificios enfermos' demolidos en Medellín)

Si los condenan, seguro van a apelar, y si no los condenan nosotros vamos a apelar FACEBOOK

TWITTER

En el caso de Continental Towers, implosionado el pasado jueves, tras más de 9 años de estar desalojado, hace apenas dos meses terminaron las declaraciones de todos los testigos de los afectados y aún faltan los de la contraparte, por lo que el proceso aún tiene varias etapas antes de que se dé el primer fallo.



Aún faltan los alegatos finales de ambas partes, por lo que las 69 familias afectadas por este edificio enfermo esperan que el próximo año se esté surtiendo esta etapa.



“Si los condenan, seguro van a apelar, y si no los condenan nosotros vamos a apelar, por lo que este tipo de procesos siempre se van a segunda instancia, que es un tribunal. Comparado con Space, nos llevan unos dos años de ventaja en el proceso porque con ellos sí hubo fallo de primera instancia hace como año y medio y el de segunda instancia fue hace pocos meses”, explicó el afectado.



El hombre se refiere al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia a mediados de septiembre de este año, el cual declara solidariamente responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados con la caída de la edificación Space, al municipio de Medellín y a Lérida Constructora de Obras S.A., a Carlos Ruiz Arango, y Pablo Villegas Mesa, Álvaro Villegas Moreno, Juan José Restrepo y Emilio Restrepo Posada.



(Le puede interesar: Ultiman detalles para evacuar a las poblaciones aledañas a Hidroituango)

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del momento en que el Continental Towers fue demolido. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Los implicados deben pagar solidariamente más de 55.000 millones de pesos.



“Se dividirá la condena estableciendo que, de acuerdo con la participación en los hechos, corresponde al municipio de Medellín asumir el 25 por ciento de los perjuicios aquí reconocidos y a Lérida Constructora de Obras S.A. y a los señores Carlos Alberto Ruiz Arango, Álvaro Villegas Moreno, Pablo Villegas Mesa, Emilio Restrepo Posada y Juan José Restrepo Posada, corresponderá asumir el otro 75 por ciento de los perjuicios”, se lee en la sentencia.



Sin embargo, uno de los afectados del Space confirmó que la empresa aseguradora de la Alcaldía interpuso una acción de tutela al fallo, la cual fue aceptada.



“Son las típicas triquiñuelas que hacen los abogados. Nosotros pensamos que no se las iban a aceptar porque este es un proceso que ya lleva 9 años, pero ahora vienen a decir que hubo cosas que no se hicieron en todo ese tiempo. Esperamos que esto no prospere”, indicó el hombre, que prefirió omitir su nombre.



(Le recomendamos leer: El llanto de los afectados de Continental Towers al ver caer el edificio)

Nosotros pensamos que no se las iban a aceptar porque este es un proceso que ya lleva 9 años, pero ahora vienen a decir que hubo cosas que no se hicieron en todo ese tiempo FACEBOOK

TWITTER

Situación similar viven los afectados del edificio Asensi, también evacuado en 2013 por fallas estructurales y también construido por el Grupo CDO.



El pasado 4 de noviembre la Superintendencia de Sociedades denegó la solicitud de la sociedad Calamar CDO, que es la matriz de todas las sociedades CDO, de posponer el pago de la sentencia y por el contrario, les ordenó pagar unos $1.000 millones en un plazo máximo de un 30 días.



Sin embargo, pasó el mes y los afectados no recibieron su reparación.



Laura Moreno, abogada de cinco de las familias afectadas que siguieron con el proceso de reclamación, contó que el último día del plazo, los que debían pagar presentaron una tutela.



“Debemos esperar el fallo de tutela y seguro habrá apelación y mientras tanto ellos ganan tiempo para no pagar. En mi concepto, es una estrategia para dilatar”, expresó la abogada.



Esta es una de las tantas acciones dilatorias que se ven en los procesos de los ‘edificios enfermos’.



(Siga leyendo: Con radios buscan mitigar riesgos en territorios indígenas de Antioquia)

Más denuncias

Facebook Twitter Linkedin

Dos grúas se despliegan al rededor del edificio Babilonia para sostener a los trabajadores que derriban la estructura. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /CEET

Ángela Ramírez, antigua administradora del edificio Babilonia, ubicado en Itagüí y desmontado gradualmente en el 2018, explicó que por ahora cursan tres procesos judiciales: una denuncia ante la Fiscalía por estafa, una reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio y una demanda administrativa.



Según calcularon las familias afectadas, sus pérdidas superan los $8.400 millones de pesos, que es lo que piden en la indemnización.



“La demanda por estafa es la que más lento avanza, pero ya citaron a entrevista a los ingenieros que hicieron parte del proyecto lo que hace que proceso tenga un avance. También se llamó a la alcaldía de Itagüí a que entregara las pruebas para tomar la decisión de demoler, ya que consideran que esta se pudo haber tomado de manera acelerada”, contó la representante de las víctimas.



En el proceso con la Superintendencia de Industria y Comercio, dijo que si bien el fallo fue a favor de los habitantes, la persona culpable no cumplió con el fallo, por lo que hubo que interponer otra acción legal.



Y mientras los procesos avanzan lentamente y a las víctimas no les responden, ellos sí tienen que responder por las obligaciones bancarias que adquirieron, con el pago del predial del lote, así como de otras deudas.

¿Y la alcaldía?

A la Alcaldía de Medellín se le ha notificado 18 procesos judiciales que tienen como causa fallas estructurales en la construcción de proyectos inmobiliarios privados.



De acuerdo con la administración distrital, las reclamaciones presentadas en contra del distrito se discriminan de la siguiente manera: 5 acciones constitucionales y 13 procesos judiciales contencioso administrativos.



“En el proceso judicial en que se reclama en el caso de Asensi, la demanda se encuentra activa. En el particular de Continental Towers se tienen tres procesos judiciales, los cuales se encuentran en etapa probatoria”, informó la alcaldía.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10