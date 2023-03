Mientras que algunos han encontrado en las redes sociales el lugar para marcar tendencias y ser virales, una madre de Antioquia las usa como canal para no permitir que la desaparición de su hijo se vuelva paisaje.



Su nombre es Claudia María Yepes, vive en Jericó, uno de los municipios más hermosos que tiene el departamento y desde hace más de 330 días no tiene información sobre el paradero de Andrés Camilo Peláez Yepes.

Ingeniero forestal de la Universidad Nacional sede Medellín, desapareció cuando trabajaba para William Sale Partnership (WSP), empresa contratista de Hidroituango dedicada a la interventoría de los proyectos ambientales en la zona de influencia de la megaobra sobre el Cauca.



Su rastro se perdió en la noche del pasado 3 de abril en San Andrés de Cuerquia, municipio del norte de Antioquia, cuando tenía 26 años. Una de las últimas imágenes que hay de él se le observar caminar por una calle con las manos atrás.



“#DondeEstaCamilo Día 309: (...) Andrés Camilo, un joven alegre, humilde, bondadoso, generoso, amante del campo, la naturaleza, la vida, desapareció en San Andrés de Cuerquia. Murmuran, pero no dicen nada. ¿Qué pasó con mi hijo? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!”, dice uno de los cientos de mensajes que ha publicado en Twitter, Facebook e Instagram desde su desaparición.



Comenzaron siendo publicaciones con información sobre el lugar de su desaparición, rasgos morfológicos, señas particulares y ropa que llevaba puesta, pero poco a poco se fueron transformando en el diario de una madre que tiene toda la fe en que su hijo regresará.



Dice que las redes son un apoyo en la labor para hallar a Andrés Camilo, pues muchas personas se han solidarizado a través de ellas y el caso de su hijo no ha quedado como una noticia a la que se le hace escándalo 8 o 15 días y luego queda en el olvido.



“Hay mucha gente solidaria que todos los días me lee, que todos los días me escribe y suplica al Todo Poderoso para que Andrés Camilo regrese sano y salvo a casa”, manifiesta doña Claudia.



Varias de estas publicaciones llegaron hasta el presidente Gustavo Petro quien confesó ante unas 600 personas en el Teatro Santa María de Jericó, en una visita oficial, que no las pasaba por alto.



“Yo la leo a usted, no pasa desapercibido su llamado”, le dijo Petro enfrente del auditorio justo antes de contarle la creación de una Comisión para hallarlo, designada al ministro de Defensa, Iván Velásquez, así como la solicitud para aumentar la recompensa que hoy está en 30 millones de pesos por información que permita conocer su paradero. “No crea que el Gobierno está de espaldas al dolor de su corazón”, agregó.



Ese anuncio ya cumplió un mes y nadie la ha notificado sobre cómo avanza la Comisión anunciada, como tampoco las peticiones hechas a varios ministerios para reforzar la búsqueda de su hijo.

#DondeEstaCamilo Día:337 Dios!Gracias por permanecer! Vamos a saber la verdad!Nadie se va sin pagar en esta tierra!@petrogustavo @mindefensa continuar en la búsqueda!EPM-WSP apoyar!Investigar!No detenerse en la búsqueda! Milo tiene que estar en algún lado!alguien sabe! Encubren! pic.twitter.com/vjlgpSNSSN — Claudia Yepes upegui (@claoyepes) March 5, 2023

La misma respuesta fue entregada desde la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia, quien conoció las declaraciones dadas por el presidente, pero “no hemos tenido ningún tipo de contacto directo para apoyar la Comisión anunciada”.



Sobre el caso de Milo, como le llaman cariñosamente en su hogar, como único avance ha sido la captura de José Fernando Chavarría Ramírez, conocido con el alias de Huevito, presunto responsable de la desaparición forzada del joven.



Este muchacho es señalado por la Fiscalía como presunto miembro de la banda criminal ‘El Mesa’ que delinque en el municipio de Bello y en otras poblaciones del norte de Antioquia.



En la información que doña Claudia ha podido conocer, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades, este joven fue la última persona que al parecer estuvo con Andrés Camilo.



“Parece ser que Andrés Camilo iba para el hotel y este muchacho estaba en cierta parte, lo llamó y Andrés Camilo salió con él y ya, desaparece. Supuestamente ese testigo dice que fue la última persona que lo vio”, cuenta Yepes, quien agrega que el procesado no se ha allanado a los cargos imputados ni ha dado información sobre el paradero del ingeniero.



El pasado 2 de marzo hubo una segunda captura, se trata de Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito, presunto miembro de la banda criminal El Mesa, con injerencia en el municipio de Bello y otras poblaciones del Norte antioqueño, quien estaría relacionado con la desaparición del ingeniero.

Aseguran desde la Gobernación de Antioquia que el Instituto de Medicina Legal tomó muestras biológicas a sus familiares para la identificación de cuerpos rescatados en río o exhumados en algunos puntos cercanos al lugar de su desaparición, así como la realización de 10 prospecciones. Ninguna de ellas ha dado resultados.



Por este panorama, doña Claudia no pierde la esperanza de que Andrés Camilo esté vivo y lo tenga algún grupo al margen de la ley. “Yo no pierdo la fe de que mi hijo esté en algún lado, y si está muerto, pues esa persona que tiene la información, pues que nos diga dónde puedo ir a recoger sus restos, ¿cómo se lo traga a uno la tierra y nadie sabe nada?”, concluyó.



Según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) del Medicina Legal, en Antioquia existe un reporte de 36.672 personas desaparecidas, de las cuales 28.143 continúan desaparecidas, 6.629 fueron hallados con vida y 1.900 fueron encontradas muertas. Datos correspondientes al periodo comprendido entre 1 de enero de 1985 y 7 de febrero de 2023.





LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa